Kočner vypovedal na NAKA: VIDEO Obvinenie z objednávky vraždy odmieta, na Zsuzsovú vraj tlačili

Kočnera priviezli v nepriestrelnej veste kukláči. Asi hodinu pred ním sa na nitriansku pobočku NAKA dostavil aj jeho obhajca Marek Para, ale aj obhajca Aleny Zsuzsovej Štefan Neszméry. Kočner v prípade Kuciakovej vraždy vypovedá prvýkrát ako obvinený. Vypočúvanie však trvalo len pár hodín.

Po jeho vypočúvania sa pre médiá vyjadril aj Kočnerov obhajca Marek Para. “Boli sme vypovedať vo veci poškodeného pána Kuciaka a pani Kušnírovej. Výpoveď bola veľmi krátka, klient poprel vinu s tým, že sme požiadali aj o doplnenie informácií k obvineniu,” ​povedal. Para skonštatoval, že jeho klient poprel vinu v plnom rozsahu a následne spolu požiadali o doplnenie informácií k vzneseniu obvinenia.

„Pretože to uznesenie nie je dostatočne odôvodnené, chýbajú tam mnohé údaje. Následne na to sme podali námietku zaujatosti voči vyšetrovateľovi, o ktorej sa bude musieť rozhodnúť, a takisto boli podané dve trestné oznámenia a to s ohľadom na včerajší priebeh výsluchu, keď pani Alena Zs. popísala praktiky, ktoré sú na nej realizované konkrétnymi osobami, pravdepodobne príslušníkmi Policajného zboru, a ktoré je nutné označiť za nátlakové. Podali sme trestné oznámenie za marenie spravodlivosti. Týmto sa budú musieť zaoberať,“ skonštatoval Para bezprostredne po výsluchu Kočnera.

Nátlak na Zsuzsovú

Obhajca sa sťažoval aj na únik informácií zo spisu, ktorý je podľa jeho slov neželaný a škodlivý. Aj v tomto prípade podal so svojím klientom trestné oznámenie. Para trvá na tom, aby bol únik informácií prešetrený a rovnako aj možný nátlak na Alenu Zsuzsovú.

„Orgány činné v trestnom konaní z môjho pohľadu mali vedomosť o daných praktikách a nekonali. Podali sme trestné oznámenie na konkrétnych ľudí v tom význame, že nepoznáme ich mená, takže bližšie sme to konkretizovať nemohli a nie je to obmedzený okruh ľudí,“ vysvetlil Para.

K nátlaku na Zsuzsovú malo dôjsť počas jej opakovaného výsluchu, ktorý bol v NAKA v Nitre v utorok 2. apríla. „Celá situácia sa včera zvrtla tak, že výsluch sa konal na mieste, kde sa pani Alena Zs. nemohla pohybovať a uskutočnil sa ňou neželaný rozhovor. To znamená, už vnútený rozhovor, ktorý nemal žiadne opodstatnenie a pán vyšetrovateľ túto situáciu vnímal a toleroval. Takisto ostatné záležitosti tohto vyšetrovania sme popísali v konkrétnej námietke, ktorú ešte rozvedieme písomne,“ povedal Para.

Obhajca sa sťažuje aj na to, že mu vyšetrovateľ neumožnil nahliadnuť do spisu, pre čo nemohol sťažnosť voči uzneseniu z obvinenia odôvodniť. Obvinenie je podľa jeho slov založené iba na vágnych konštatovaniach.

„Vychádza z pojmov, ako mohol, možno a tak ďalej, to treba spresniť. V odôvodnení sťažnosti nám bráni aj skutočnosť, že sme stále a sústavne umiestňovaní do miestnosti číslo 4. Predpokladáme, že táto miestnosť je monitorovaná. To znamená, že je porušené právo na intímnu a dôvernú poradu s advokátom. Nepustili ma do spisu a dokonca ma nepustili ani do časti spisu a to sme tiež namietali v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Európskej rady o práve na informácie,“ uviedol Para.

Kočner je od júla minulého roka vo väzbe, kam ho poslal Najvyšší súd pre obvinenie z falšovania zmeniek televízie Markíza. Odvtedy sa viackrát pokúsil dostať spoza mreží, no jeho žiadosti súdy nikdy nevyhoveli.

Zdroj: TASR

Zdroj: TASR

Zdroj: TASR

Diplomatický pas

V pondelok rozhodoval Špecializovaný trestný súd o predĺžení väzby Mariana Kočnera vo veci falšovania zmeniek. Jeho advokát navrhoval monitorovací náramok. Presne taký nosí exšéf Markízy Pavol Rusko, ktorý je rovnako obvinený z falšovania miliónových zmeniek.

Prokurátor Úradu Špeciálnej prokuratúry Ján Šanta navrhoval pre Kočnera aj útekovú väzbu. Podľa informácií, ktoré priniesol DenníkN, súd skúmal aj diplomatický pas, ktorý mal Kočner v trezore. Šanta okrem pasu argumentoval aj SMS správami, ktoré Kočner posielal kamarátovi Tomášovi Rajeckému o tom, že loď je pripravená.

Portál informuje aj o tom, že okrem pasu mala polícia zaistiť aj pamätnú plaketu Slovenskej informačnej služby. Mal mu ju dať Peter Tóth na narodeniny, pretože vedel, že Kočner si na takéto veci potrpí.