Ďalšie obvinenie Kočnera: Zverejnili nové fakty, Kuciakovi sa vyhrážal už po stretnutí v Pente

BRATISLAVA - Marianovi Kočnerovi pribudlo ďalšie obvinenie. Tentoraz z nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. Zároveň aj českí investigatívci zverejnili informáciu o tom, že Marian Kočner sa novinárovi vyhrážal len krátko po tom, ako mal stretnutie v Pente.

Polícia obvinila Mariana Kočnera a Tomáša Szabóa z prečinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami, za ktorý im v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody vo výške 1 až 5 rokov. Obaja sú vo výkone väzby za iné skutky.

Zdroj: Facebook/Polícia SR

Marian Kočner si zaobstaral 60 ks nábojov (český výrobca), ktoré nelegálne zadržiaval v rodinnom dome v Bratislave, a to až do vykonania rozsiahlej policajnej akcie v októbri 2018. Tomáš Szabó prechovával doma 14 nábojov od českého, československého a maďarského výrobcu, ktoré policajti našli počas veľkej akcie v Kolárove v septembri 2018. Informovala o tom polícia na svojom Facebooku.

Zdroj: Facebook/Polícia SR

Zdroj: Facebook/Polícia SR

Kočner je vo väzbe od 28. 06. 2018, kedy ho tam poslal Najvyšší súd Slovenskej republiky pre kauzu zmenky, v ktorej je obvinený spolu s Pavlom Ruskom. Nedávno mu pribudlo obvinenie aj v prípade vraždy Jána Kuciaka. Tomáš Szabó mal vraždu vykonať upravenou strelnou zbraňou, ktorú mal mať z Maďarska.

Zdroj: Facebook/Polícia SR

Vyhrážky Kuciakovi

Podozrenie, že za úkladnou vraždou Jána Kuciaka stojí Marian Kočner, sa vynorilo hneď po tom, ako sa vražda medializovala. Kuciak sa totiž vo svojich článkoch venoval najmä Kočnerovi a jeho podnikateľským aktivitám.

Novinár však písal aj o investičnej skupine Penta, ktorej šéfuje Jaroslav Haščák. Ten sa rozhodol poskytnúť exkluzívny rozhovor portálu Aktuality po tom, ako bola medializovaná sms komunikácia medzi ním a Marianom Kočnerom o "od*ebaní čuráka".

Haščák v rozhovore tvrdil, že smska sa netýkala Jána Kuciaka a ani fyzickej likvidácie žiadneho človeka. Povedal, že radšej bude žiť s povesťou korupčníka ako byť spájaný s vraždou. Česká investigace.cz však zverejnila dôkaz o tom, že Kočner sa Kuciakovi vyhrážal tesne po tom, ako vyšiel z rokovania v Pente, kam si ho zavolali pre kauzu Mecom, ktorej sa Kuciak venoval.

"Penta nasadila krízové PR a presviedčali, že ich niekto vydiera, nech počkám a oni to vysvetlia. Včera na 13:00 som išiel do Digital Parku. Medzi iným, som im povedal aj to, že jediný, kto mi o tom rozprával, bol ten chlap, čo sa súdil s Kočnerom a vyhral. Už 13:20 mi volal Kočner a spustil. Bol nervózny a vypenil," napísal Kočner svojej kolegyni, s ktorou na kauze spolupracoval.