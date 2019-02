Svetové organizácie slobody tlače sa spojili a žiadajú Slovensko: Vysvetlite Kuciakovu vraždu

Pri dnešnom prvom výročí vraždy novinára Jána Kuciaka svetové zoskupenia slobody tlače a novinárske organizácie dôrazne žiadajú slovenské úrady, aby preskúmali príčinu neúspechu pri vyšetrovaní vraždy reportéra a jeho snúbenice. Desať skupín vrátane Reportérov bez hraníc, Indexu cenzúry a Európskej federácie novinárov podpísalo otvorený list, v ktorom žiadajú slovenských predstaviteľov o vysvetlenie Kuciakovej smrti.

Podľa nich Kuciak oznámil na polícii, že sa mu vyhrážajú – len niekoľko mesiacov predtým, ako ho 21. februára 2018 zavraždili v jeho dome vo Veľkej Mači na Slovensku spolu s jeho snúbenicou Martinou Kušnírovou.

Oznámil vyhrážanie... a nič

V príspevku na Facebooku z 20. októbra 2017 Kuciak uviedol: „Už je to 44 dní, čo som oznámil, že sa mi vyhrážajú... a prípad pravdepodobne nebol ani pridelený konkrétnemu policajtovi [v danej veci].“

Kuciak bol jedným z troch novinárov zavraždených minulý rok v štátoch Európskej únie, a jeden z osemdesiatich, ktorí prišli o život v dôsledku novinárskej práce, uvádzajú Reportéri bez hraníc. V októbri Europol oznámil, že v súvislosti s vraždou Kuciaka a jeho snúbenice boli po vypočutí zadržané štyri osoby, pričom ďalších päť vypočutých osôb bolo neskôr prepustených.

Miestne orgány uviedli, že majú podozrenie, že Kuciak bol zavraždený v súvislosti so svojou investigatívnou prácou pre Aktuality.sk o daňových podvodoch a obchodoch s nehnuteľnosťami týkajúcich sa významných podnikateľov.

Možné zlyhanie štátu

V spoločnom liste skupiny uviedli, že Slovensko malo povinnosť chrániť Kuciaka podľa článku 2 (Právo na život) Európskeho dohovoru o ľudských právach. „Obávame sa, že sa doteraz neuskutočnilo primerané vyšetrovanie možného zlyhania štátu v jeho povinnosti ochrany“, uvádza sa v liste. „Potrebujeme odpovede na nasledujúce otázky:

Či Slovensko vedelo alebo malo vedieť o existujúcom a bezprostrednom ohrození (Kuciakovho) života

Aké kroky – ak vôbec nejaké – prijalo na ochranu Kuciaka pred touto hrozbou

A čo bude urobiť na ochranu slovenských novinárov v budúcnosti.“

Kritizovali tiež návrh zákona prednesený minulý mesiac slovenskou vládnucou stranou Smer, ktorý by podľa tlačového zákona krajiny uzákonil „právo na odpoveď“ pre politikov a verejných činiteľov. Médiá, ktoré by nezverejnili odpoveď, by mohli čeliť pokutám až do výšky takmer 5-tisíc eur. Organizácie uviedli: „Ak by toto ustanovenie bolo prijaté, prispelo by k čoraz nepriaznivejšej situácii pre slobodnú tlač tým, že sa politikom, ktorí sú predmetom kritiky, poskytnú prostriedky na cenzúru nežiaducej kritiky.“

Uvádzame úplný zoznam signatárov otvoreného listu:

Európske centrum pre slobodu tlače a médií (European Centre for Press and Media Freedom)

Článok 19

Združenie európskych novinárov (Association of European Journalists)

Európska federácia novinárov (European Federation of Journalists)

Index cenzúry (Index on Censorship)

Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa

Ossigeno per l'informazione

PEN International

Reportéri bez hraníc

Medzinárodná organizácia pre juhovýchodnú Európu