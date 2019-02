VIDEO Otec zavraždeného Jána Kuciaka: Bývalý premiér nám vyjadril sústrasť miliónom na stole

ŠTIAVNIK - Pre rodiča je asi najhoršie to, keď prežije svoje dieťa. Avšak bolesť, akú prežívajú rodičia zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, si asi nikto z nás nevie predstaviť. Mladý pár prišiel o život rukou bezcitného vraha. Dôvodom bola investigatívna práca Jána Kuciaka.

Novinár Ján Kuciak vyrastal v Štiavniku a bol najstarší z troch súrodencov. Aj napriek tomu, že sa s Martinkou mali zosobášiť, Jankov hrob je v jeho rodnej obci, aby bol blízko pri svojej rodine. Jeho snúbenica je zase pochovaná v rodných Gregorovciach.

"Chodíme sem každý deň. Manželka, keď ide z práce, vždy zapáli sviečku. Alebo keď sme doma obaja, zoberieme sa a ideme spolu. Každý deň," povedal nám pán Kuciak. Aj vtedy, keď sme ho navštívili a išli sme na cintorín položiť veniec na hrob nášho kolegu, ktorý bol zavraždený preto, že poukazoval na podvody a korupciu na najvyšších miestach, mal so sebou pán Kuciak sviečky, ktoré zapálil. Po modlitbe sme pokračovali v rozhovore. Ako prežil rok po smrti milovaného syna Jozef Kuciak?

"Zo začiatku sme to veľmi nevnímali, ani sme sa nevyjadrovali pre médiá. Ja osobne som si viac začal všímať politickú situáciu," rozhovoril sa pán Kuciak. "Začínam mať z toho strach. Práve v tom období, keď dal Kočer môjho syna sledovať, bol lustrovaný v policajných zložkách," hovorí pán Kuciak o politickej situácii na Slovensku a o nových informáciách okolo prípadu.

V rozhovore prezradil aj to, že novému policajnému prezidentovi postupne začal veriť. Vyšetrovatelia samotní však majú jeho plnú dôveru. "Verím, že to niekam dospeje," dodal Jozef Kuciak.

Milión na stole

Ešte v deň, keď sa Slovensko dozvedelo o dvojnásobnej vražde novinára a jeho snúbenice, vtedajší premiér Robert Fico sľúbil odmenu milión eur tomu, kto poskytne akékoľvek informácie o tomto čine.

Neskôr spravil aj tlačovú konferenciu, na ktorej vystúpil spolu s Tiborom Gašparom a Robertom Kaliňákom. Na stole bol položený milión eur v bankovkách, ktoré strážil ozbrojený kukláč. "Ak by som mala peniaze na nový televízor, tak by som ten starý vtedy vyšmarila z okna," povedala pre médiá Zlatica Kušnírová. Aj jej advokát Roman Kvasnica sa vyjadril, že to bol "výsmech". "Ján Kuciak bol zavraždený pre peniaze. A potom premiér ponúkne milión eur," povedal Kvasnica.

"Nám volal Erik Tomáš, či nám môže premiér Robert Fico vyjadriť úprimnú sústrasť. Odkázal som mu, že nám ju už vyjadril tým miliónom na stole," povedal zas Jánov otec.

Na Janovu fotku sa mi pozerá ťažko, hovorí Bárdy

Ján Kuciak bol novinárom v redakcii portálu Aktuality, v ktorej je šéfredaktorom Peter Bárdy. "Bol to hrozný rok. Vždy, keď vidím akúkoľvek Janovu a Martinu fotku, pozerá sa mi na to ťažko," hovorí Bárdy.

"Viete, ja ako šéfredaktor som zodpovedný za to, že moji ľudia budú v poriadku. A potom sa dozviete, že vám zavraždili kolegu a kamaráta," povedal Janov šéf.