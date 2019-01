Matovič chce, aby Pellegrini vyvodil dôsledky kvôli kauze Zsuzsovej: Glváč podal trestné oznámenie

Líder hnutia OĽaNO reagoval na medializované informácie o komunikácii podpredsedu parlamentu za Smer Martina Glváča s obvinenou Alenou Zsuszovou. Glváč podľa neho nemá právo zastávať vysoký ústavný post. Vyzval premiéra Petra Pellegriniho i predsedu parlamentu Andreja Danka, aby vyvodili voči Glváčovi zodpovednosť. Glváč uviedol, že ide o hnoj Igora Matoviča, ktorý nevie o čom hovorí. Na Matoviča podal trestné oznámenie.

O stanovisko sme požiadali Úrad vlády SR i kanceláriu predsedu parlamentu.

Pán premiér, dajte ho do karantény

Pellegriniho vyzval, aby Glváča stiahol zo všetkých funkcií. Ak tak neurobí, je len bábkou v rukách Roberta Fica. „Verím, že nedovolíte, aby zastával také posty človek, ktorý si písal s mafiánskou štetkou,“ vyhlásil.

Pellegrini by mal preto podľa Matoviča vyvinúť maximálnu snahu. „Pán premiér, dajte ho do karantény. Glváč bol v tom čase predsedom poslaneckého klubu, dnes je podpredsedom klubu a podpredsedom NR SR, člen ľudskoprávneho výboru, člen výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva, člen úzkeho vedenia Smeru-SD a krajský šéf strany,“ menoval Matovič.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Výzva Dankovi, ide o bezpečnosť štátu

Šéf OĽaNO tiež apeluje na predsedu NR SR Andreja Danka, aby si dal podmienku, že od najbližšej schôdze pléna Glváč nebude podpredsedom parlamentu. „Ide o povesť štátu, dôveryhodnosť a bezpečnosť. Tento človek si verejne robil posmech z ľudí, ktorí chodili na námestia. Vedel, že žena, s ktorou si užíval na Facebooku, je objednávateľka vraždy, napriek tomu odporne a cynicky komunikoval na verejnosti. Je to človek, ktorý trpí absenciou svedomia. Nemá čo byť podpredsedom NR SR,“ dodal Matovič.

Reakcia Martina Glváča na tlačovku Igora Matoviča

„Toto je hnoj Igora Matoviča. Daňoví kriminálnik a usvedčený klamár vôbec nevie o čom hovorí. Podávam trestné oznámenie a toto si tento vagabund na povale u svojej babky už neukryje. Páni Matovič a Lipšic (OĽaNO - Nova) verejnosť neoklamú. Vystúpenie I. Matoviča dokázalo, že tu funguje organizovaná skupina s jediným cieľom, prekryť randenie Daniela Lipšica s podozrivou A. Zs. . Je nechutné, že po tom všetkom sa účelovo ponúkol Kuciakovcom, aby mal prístup k spisu ako ich advokát. Vyzývam I. Matoviča, aby okamžite vysvetlil túto nehoráznosť,“ uviedol Glváč.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

„Na základe výzvy generálneho prokurátora sa nebudem ďalej verejne vyjadrovať vzhľadom k prebiehajúcemu vyšetrovaniu, ktoré má evidentne niekto záujem manipulovať a mariť. Na rozdiel od pána Lipšica, som ja na podozrivé kontakty upozorňoval príslušné orgány, postupoval som podľa ich pokynov a vždy za prítomnosti tretích osôb. Ako právnik viem, kedy budem môcť povedať viac a garantujem, že Matovičovci potom sklapnú. Je zaujímavé, že tento daňový podvodník a klamár sa neobracia so svojou výzvou na Daniela Lipšica ani na Juraja Drobu, Richarda Sulíka, ktorý raňajkoval u Mariána Kočnera či ďalších,“ dodal.

Glváč komunikáciu ihneď poprel

Podľa Matoviča ide o dôveryhodnosť inštitúcií a bezpečnosť štátu, nie o zakopnutie muža. Glváč v čase vraždy bol predsedom poslaneckého klubu Smer, dnes je jeho podpredsedom. Je podpredseda NR SR a aj v tom čase ním bol. Je člen výboru pre ľudské práva a člen osobitného výboru na kontrolu Vojenského spravodajstva. Je člen zúženého predsedníctva Smeru a krajský predseda Smeru.

Zdroj: SITA/Diana Černáková

Glváč po tejto informácii odmietol akékoľvek spájanie jeho osoby so Zsuzsovou, podľa neho ide o absolútny výmysel. „Je to hlúposť a na hlúposti nebudem reagovať. Za najpodstatnejšie považujem a to zdôrazňujem, že pri kontaktoch s neznámymi, alebo mne podozrivými osobami som vždy postupoval v koordinácii s príslušnými orgánmi, najmä Vojenské spravodajstvo a za účasti tretích osôb. Ak pani redaktorka Monika Tódová vyhodnotila u pána Lipšica, že ide o konšpiráciu, u Borisa Kollára, že je to dobročinnosť, tak v tomto prípade ide naozaj o konšpiráciu,“ uviedol vo včerajšom vyhlásení.

Alena Zsuzsová, obvinená z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, komunikovala posledné roky s viacerými vplyvnými ľuďmi. Medzi nimi sú napríklad námestník generálneho prokurátora pre netrestný úsek René Vanek, podpredseda parlamentu a člen predsedníctva strany Smer-SD Martin Glváč, poslanec parlamentu a šéf Sme rodina Boris Kollár, predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba či predseda parlamentu Andrej Danko (SNS). Komunikáciu Zsuzsovej s vplyvnými ľuďmi získali vyšetrovatelia po zadržaní jej mobilu, počítača a po tom, čo dali tieto zariadenia preskúmať znalcom. Obvinená si komunikáciu s týmito mužmi archivovala a nie je vylúčené, že ju mohla používať aj na vydieranie.