Nespokojní zákazníci na pošte: Za platbu kartou od ostatných bánk si priplatíte

V prípade platby kartami iných bánk sú poplatky od 2,50 do 10 eur za transakciu. Upozornil na to expert hnutia OĽaNO na ekonomiku a podnikanie Peter Kremský s tým, že zákazníkom pošty sa platba kartou inej banky môže mnohonásobne predražiť. Dlhodobé zvýhodňovanie Poštovej banky, ktorú ovláda finannčá skupina J&T, podľa Kremského vyvoláva podozrenia z korupcie a klientelizmu. "Je to obmedzovanie konkurencie a diskriminácia ostatných bánk. Treba si položiť otázku, prečo je takmer všade možné zaplatiť kartou aj malé sumy bez poplatku, iba Slovenská pošta to nedokáže s prevádzkovateľom terminálov vybaviť. Zrejme to nie je náhoda," povedal Kremský.

Platiť SIPO na poštách bez poplatku je okrem kariet Poštovej banky možné aj Poštovou kartou. Expert opozičného hnutia označil za zaujímavé, že zadarmo sú nielen platby touto kartou, ale aj hotovostné vklady na ňu. Poštovú kartu prevádzkuje spoločnosť SPPS, a.s., jej spoločníkmi sú Slovenská pošta a Poštová banka. Máloktoré pošty, najmä obciach, podľa Kremského majú platobný terminál, takže neumožňujú bezhotovostnú úhradu. "Najmä starší ľudia sa tak dostávajú do slepej uličky, sú odkázaní na platenie SIPO a ďalších šekov v hotovosti, kde okrem dlhého čakania znášajú aj vysoké poplatky," upozornil expert OĽaNO.

Riešenie vidia v alternatívnom účte

Občania by podľa hnutia nemali platiť šeky v hotovosti na pošte, ale mali by si založiť účet v banke, na ktorý si môžu dať posielať dôchodok, plat a iné príjmy. "Odporúčame im zvoliť si čo najlacnejší účet, najlepšie bezplatný, alebo zvýhodnený v prípade pravidelných vkladov. Ďalej odporúčame, aby využívali internetové a mobilné bankovníctvo, elektronické úhrady a trvalé príkazy, alebo aby si vybavili Poštovú kartu a uhrádzali ňou platby na pošte," vyzval Kremský. Najmä starší ľudia by sa podľa neho mali poradiť s rodinou či blízkymi a požiadať ich o pomoc pri založení a používaní bezplatného bankového konta cez mobil alebo počítač.

Pre zvýšenie poplatku za úhradu SIPO v hotovosti vyzvalo OĽaNO tento týždeň Slovenskú poštu dočasne znížiť poplatky na polovicu, kým nevybaví platobným terminálom všetky svoje pobočky na Slovensku. Mala by tiež umožniť bezplatnú úhradu šekov cez platobný terminál kartami všetkých bánk, vrátane zahraničných, zabezpečiť spoľahlivé fungovanie funkcie eSIPO a načítavanie kódov SIPO cez mobil. Pošta by podľa hnutia zároveň mala zabezpečiť širokú kampaň na využívanie Poštovej karty, alebo založenie účtu a využívanie bezhotovostných úhrad SIPO, či ďalších šekov priamo z účtu cez trvalé príkazy či inkaso z účtu.

Pošta sa bráni

Slovenská pošta zdôvodnila zvýšenie poplatku za spracovanie platby SIPO v hotovosti tým, že bol dlhodobo podhodnotený a neodzrkadľoval základnú úroveň nákladov. "Poplatok za spracovanie úhrady dokladu SIPO bol navýšený v priemere o 46 centov. Napriek tejto úprave je cena za spracovanie úhrady SIPO stále nižšia v porovnaní s výškou poplatkov najväčších bánk a na priemernej úrovni poplatkov Českej pošty," informovala hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Rovenská.

Úprava cien sa podľa nej nedotkla tretiny ľudí, ktorí platia SIPO bezhotovostne, a teda bez poplatku za spracovanie. Platby kartami rôznych bánk plánuje Slovenská pošta zaviesť v prvom štvrťroku 2019, v súčasnosti prebieha technické testovanie služby.