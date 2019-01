Zabojuje Danko o prezidentský palác? Predsedníctvo SNS rozhodne už o pár dní

Či on osobne bude podporovať Dankovu kandidatúru, zatiaľ jasné nie je. "Vypočujem si najskôr všetky argumenty. Myslím si, že SNS by mala mať svojho kandidáta. Uvidíme, koľkí kandidáti budú a z toho niekto vzíde," povedal. Ďalší podpredseda SNS Anton Hrnko vlani hovoril, že Danko má v strane ešte príliš veľa úloh na to, aby sa mohol vyviniť tým, že by kandidoval na prezidenta a odišiel zo SNS. Aktuálne tvrdí, že na predsedníctve sa zachová podľa toho, ako sa vyvinie diskusia.

Danko už avizoval, že ak dostane od predsedníctva poverenie, do prezidentských volieb pôjde. Neplánuje však robiť žiadnu kampaň, chce byť pasívny. Kandidáti sa musia prihlásiť do 31. januára. Prezidentské voľby budú v sobotu 16. marca, prípadné druhé kolo 30. marca. Návrhy kandidátov bude možné doručovať do 31. januára 2019 do polnoci.