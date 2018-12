Sulík zhodnotil situáciu na Slovensku: Od vraždy Kuciaka prišli zásadné zmeny

"Dvojnásobná brutálna vražda bola zlom v našej spoločnosti. To bola posledná kvapka, kedy trpezlivosť ľudí skončila. Zločinci si tu robili, čo chceli, kradlo sa stále viac, vládla tu arogancia moci, a toto bol ten zlomový bod. Nasledovali najmohutnejšie protesty od revolúcie z 89. roku, ktoré zmietli expremiéra Roberta Fica (Smer-SD). Občania vyhnali z úradu premiéra. On je jediný premiér, ktorého vyhnala ulica, avšak na skutočnú zmenu treba počkať do volieb," povedal Sulík.

Pripomenul aj ďalšie odchody exministra vnútra Roberta Kaliňáka, či bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara. "Čistky, ktoré dosiahli organizátori protestov a protestujúci, boli veľmi rozsiahle. Bohužiaľ, stále ešte nestačia, ale treba povedať, že je to mierne lepšie, ako to bolo za vlády Fica," dodal líder liberálov. Podľa neho premiér Peter Pellegrini "nie je silný premiér, nevie si spraviť poriadok, predseda NR SR a líder SNS Andrej Danko mu skáče po hlave". "Ale celkovo je to mierne lepšie, dávajú si trochu väčší pozor, ako to bolo pred touto vraždou," uzavrel Sulík.

Jána Kuciaka a jeho partnerku Martinu Kušnírovú zastrelil páchateľ 21. februára tohto roka v ich rodinnom dome v obci Veľká Mača. Polícia zatiaľ v tejto súvislosti obvinila štyroch ľudí, jednu ženu a troch mužov. Tí sú stíhaní väzobne a v prípade dokázania viny im hrozí 25 rokov odňatia slobody, respektíve výnimočný trest na doživotie.