Objavilo sa ďalšie meno zo sledovania novinárov: Bývalý príslušník ŠtB a pracovník Finančnej správy

Podľa informácií, ktoré priniesol týždenník Plus 7 dní, Tóth mal najať bývalého príslušníka ŠtB aj SIS, Miroslava Kriaka. Ten v súčasnosti pracuje aj naďalej v štátnej správe, konkrétne na Finančnom riaditeľstve.

Podľa týždenníka Kriak pracuje na organizačnom oddelení, ktoré spadá priamo pod kanceláriu prezidentky Finančnej správy. Topky oslovili aj Finančnú správu. "Ide o naozaj závažné informácie, ktoré sme okamžite začali preverovať. V tejto súvislosti sme už v komunikácii aj s orgánmi činnými v trestnom konaní, vrátane Generálnej prokuratúry SR. Vedieme zároveň interné šetrenie a podnikáme ďalšie kroky, ktoré v tejto chvíli nemôžeme konkretizovať. V žiadnom prípade nechceme, aby sa meno takej štátnej inštitúcie, ako je finančná správa, spájalo s uvedenými medializovaným informáciami a už vôbec nie s praktikami, ktoré sú spájané s trestnou činnosťou," informovala hovorkyňa Ivana Skokanová.

Podľa DenníkaN, ktorý priniesol informáciu o tom, že Tóth vypovedal na polícii o sledovaní novinárov, mal tvrdiť aj to, že nepracoval sám.

Na sledovanie si ho mal pred rokom a pol najať Kočner, ktorého jeden z obvinených v prípade Kuciakovej vraždy, Zoltán Andruskó, označil za objednávateľa brutálneho činu. Mal tak urobiť prostredníctvom Aleny Zsuzsovej, s ktorou mal blízky vzťah.

Okrem toho, že je krstným otcom jej dcéry, Tóth mal povedať, že boli milenci. Po tom, čo Najvyšší súd poslal Kočnera do väzby ako obvineného v kauze zmenky, mal podnikateľ požiadať Tótha, aby so Zsuzsovou udržiaval kontakt. Tvrdil, že Kočner navštevoval vešticu, ktorú mu dohodila práve Zsuzsová. Tóth však informácie DenníkaN poprel a napísal blog o tom, že žiadna výpoveď s jeho menom a podpisom sa v spise nenachádza. Zároveň ale obvinil advokáta Kuciakovcov, Daniela Lipšica, z toho, že zo spisu vynáša informácie médiám. Lipšic nańho podal trestné oznámenie pre podozrenie z trestného činu ohováranie. Tóth je bývalý šéf Kontrarozviedky slovenskej informačnej služby, novinár a zakladateľ portálu Ďateľ.sk. Špekuluje sa aj o tom, že v spise nemusí figurovať jeho meno preto, lebo by mohol byť utajeným svedkom.