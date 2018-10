MIMORIADNE Novinár Tóth sledoval pre Kočnera svojich kolegov, na zozname Kuciak a ďalší

Kontroverzný podnikateľ, ktorý je momentálne väzobne stíhaný v kauze zmeniek, si mal pol druha roka platiť sledovanie novinárov vrátane Jána Kuciaka. Najať si na to mal Petra Tótha, ktorý to vraj pred necelými troma týždňami priznal polícii. Informáciu priniesol portál DenníkN.

Portálu to mali potvrdiť zdroje z prostredia polície. Tóth sa mal polícii prihlásiť sám, niekoľko dní po zásahu špeciálneho komanda voči Tomášovi Szabóovi, Miroslavovi Marčekovi, Zoltánovi Andruskóovi a hlavne Alene Zsuzsovej. Pre Kočnera mal sledovať nielen Kuciaka, ale aj Mareka Vagoviča, Adama Valčeka, Štefana Hríba, či Monika Tódovú.

Zo sledovania vyhotovoval fotografie, videá, prípadne analýzy. Tóth policajtom povedal, že sledovaných novinárov bolo viac, ale ďalšie mená neuviedol. Vyhlásil tiež, že o nich nezistil nič škandalózne. Kočner mal Tóthovi mesačne platiť tisíce eur, nič škandalózne sa však vraj o novinároch nedozvedel. S petrom Tóthom sme sa pokúšali skontaktovať, jeho telefón je však nedostupný. Špekuluje sa aj o tom, že by mohol byť v zahraničí.

Tóth mal zo sledovania vyhotovovať fotografie, videá, prípadne analýzy. Kočner ho mal o tom požiadať asi pred rokom a pol. Po vražde Kuciaka a jeho snúbenice sa vraj Kočnera opýtal, či s ňou má niečo spoločné, ale podnikateľ to rázne poprel. Tóthovi to vraj ako vysvetlenie stačilo a preto nešiel na políciu. Podozrenie nadobudol až potom, ako zadržali Alenu Zsuzsovú.

Zsuzsová a veštica

Kočner mal tesne predtým ako ho Najvyšší súd poslal do väzby požiadať Tótha, aby udržiaval kontakt práve so Zsuzsovou. Tá mala Kočnerovi dohadovať vešticu, za ktorou chodil a veštila mu budúcnosť. Cez Tótha, ktorému Kočner stále telefonoval z väzby, mu potom Zsuzsová odkazovala, čo hovorí veštica na jeho budúcnosť. Z komunikácie so Zsuzsovou Tóth pochopil, že je Kočnerova milenka a majú k sebe veľmi blízko.

ÚŠP sa zatiaľ nevyjadruje

Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) sa zatiaľ k údajnému sledovaniu novinárov zo strany exnovinára a bývalého šéfa kontrarozviedky SIS vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nevyjadruje. „Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie sa nebudeme k veci vyjadrovať ani komentovať informácie z neoverených zdrojov. Informácie budú médiám poskytnuté, keď to bude vzhľadom na procesnú situáciu možné tak, aby nebolo sťažené alebo zmarené vyšetrovanie,“ uviedla hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová.

Vyjadrenie Tótha

„Denník N používa jazyk 50. rokov a klame. Neviem, čo je vo vyšetrovacom spise, ale výpoveď s mojím menom a mojím podpisom v ňom určite nie je,“ povedal pre Pravdu Peter Tóth.