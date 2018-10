Zrušenie milosti pre Kočnera vyvolalo spor: Hádka Glváča s Galkom, koalícia zrejme zadržaného podrží

Cez víkend sa k téme vyjadril poslanec Mosta Peter Kresák. Podľa neho nešlo medzi exprezidentom Kováčom a podnikateľom Marianom Kočnerom o žiadny príbuzenský vzťah, preto tento návrh zrejme nepodporí. Ľubomír Galko zo strany SaS sa na sociálnej sieti ostro oprel do Martina Glváča. Ten to nenechal tak a reagoval rovnako ostro. Návrh na zrušenie amnestie pre Kočnera bude na programe rokovania aj v parlamente, no koalícia zrejme bude hlasovať proti.

Kočnerov parťák Glváč

Poslanec SaS Ľubomír Galko sa v súvislosti s návrhom na zrušenie amnestií pre Kočnera kritizoval člena Smeru Martina Glváča. „Registrujem zvýšenú nervozitu realitného žongléra, ktorý obral starých ľudí na Čiernej vode o pozemky. Kočnerov sused a parťák, člen kriminálnej organizácie Smer - SD Martin Glváč, ktorý pri rokovaniach politických strán v NR SR vlastnou hruďou bránil tomu, aby sme pri rušení Mečiarových amnestií a milostí pre Kováča ml. zrušili aj milosti pre Kočnera, má evidentne strach,“ uviedol na sociálnej sieti Galko.

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

„My v SaS sme totiž teraz navrhli zrušiť milosť pre Kočnera v NR SR ústavným zákonom a Glváč ho bude musieť brániť vlastnou hruďou opäť. A teraz už verejne, pred zrakmi celého Slovenska, nie niekde schovaný na politickom grémiu v NR SR,“ napísal s tým, že Kočner o ňom vie veľa špinavostí, ktoré spolu spáchali. „Môže začať spievať. Nečudujme sa preto nervozite tohto podvodníka, jemu reálne hrozí, že budú s Ficom aj Kočnerom opäť susedmi. V Leopoldove,“ dodal poslanec.

Ľutujem Galka, pustil sa do poslanca Glváč

Martin Glváč v zápätí na Galkove slová reagoval rovnakým spôsobom, a to na sociálnej sieti. „Musí to byť veľké utrpenie pre Ľubomíra Galka tráviť sobotu s rodinou ako my ostatní, keď si môžeme užívať voľný deň. Darmo už sú preč časy, keď mohol aj cez víkendy úkolovať špiónov, aby špehovali a odpočúvali novinárov, chodiť s prepismi telefonátov na centrálu SaS a kradnúť na ministerstve obrany,“ pustil sa do Galka Glváč s tým, že ho mu je ľúto. „Iba ma známy upozornil, že čosi vypisuje o milostiach, amnestiách (čomu nerozumie) a o mne na sociálnej sieti. Vlastne ma to ani nezaujíma,“ uviedol.

Zdroj: Jan Zemiar

„Chápem, že sa snaží odpútať pozornosť od seba, SaS a Sulíka, keď im Marián Kočner robil politického marketéra a kreoval kandidátku SaS. Ako vidieť aj Galko prešiel sitom. Bol spoľahlivý preto sedí v parlamente. V podstate sa nečudujem, že dostal požehnanie, veď sa preslávil špízovaním novinárov. Musí byť pre neho nepríjemné, keď teraz prasklo, že Jána Kuciaka a ďalších novinárov sledovali. Pretože presne to robil práve on,“ napísal Glváč s tým, že keby súdy pracovali rýchlejšie, mohol mať veľa odsedeného.

Pri milostiach je podľa Glváča potrebné pozrieť sa aj na právne inštitúty, napr. premlčanie. „Teším sa na návrh SaS. Skóre s ich zákonmi zatiaľ nie je bohvieaké a prečo by s nimi mal niekto rokovať? Sulík pôjde požiadať Fica? Tak na to si počkám. Nech si dovtedy v SaS doštudujú zanedbané vedomosti. Stačí aspoň vedieť kde je Žilinský kraj,“ dodal.

Kresák návrh zrejme nepodporí

Politici môžu uvažovať o zrušení milosti či amnestie, ak ich udelením došlo k zneužitiu právomoci verejného činiteľa, respektíve je tam podozrenie z takéhoto zneužitia. Uviedol to koaličný poslanec NR SR a ústavný právnik Peter Kresák. Odpovedal tak na otázku, či vidí priestor na podporu opozičného návrhu zrušiť milosť vtedajšieho prezidenta Michala Kováča udelenú v roku 1996 momentálne väzobne stíhanému podnikateľovi Marianovi Kočnerovi. SaS zmenu ústavy predložila na najbližšiu schôdzu pléna.

Zdroj: SITA/Jakub Julény

Parlament vlani zrušil amnestie Vladimíra Mečiara aj milosť prezidenta Kováča svojmu synovi v súvislosti s kauzou Technopol. Tu však podľa Kresáka išlo o priameho príbuzného hlavy štátu, preto možno hovoriť o zneužití právomocí verejného činiteľa, respektíve o podozrení z takéto zneužitia. „V prípade milosti danej iným osobám takýto dôvod nevidím. Myslím si, že nie je možné, ani právne správne púšťať sa do rušenia milostí, kde nie je preukázané podozrenie, že by došlo k zneužitiu právomocí verejného činiteľa. Nie som náchylný v tomto momente niečo také podporiť, bez ohľadu na to, koho sa to týka. Tých milostí v danej kauze bolo udelených viac,“ argumentoval.

Ak by sa zrušili Kováčove amnestie, tak všetkým

Naopak, podpredseda poslaneckého klubu Smeru-SD Miroslav Číž takýto návrh SaS neodmieta, on by však bol za to, aby sa zrušili všetky Kováčove milosti udelené v kauze Technopol. „Som za to, že keď sa to už zrušilo u jedného, tak potom u všetkých. Prečo len Marian K.? Ľudí, ktorí dostali milosť, bolo viac,“ povedal. Na druhej strane si Číž myslí, že zo strany SaS ide len o politické gesto a PR akciu.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

Prvý podpredseda SNS Jaroslav Paška hovorí, že ak majú poslanci SaS nové fakty a informácie, ktoré by dávali dôvod na otváranie tohto problému, je potrebné, aby to zverejnili a aby to dali k dispozícii. „Na základe súčasného vyšetrovania Mariana K., ktoré sa nevzťahuje priamo ku kauze Technopol, je ťažké hľadať súvislosti a zdôvodňovať prípadné zmeny rozhodnutia o udelení milosti. Treba vyčkať na argumenty opozície a hľadať súvislosti, či sa nejakým spôsobom vzťahujú na to, že treba otvoriť diskusiu o milosti,“ dodal.

SaS chce zrušiť milosti pre Kočnera

Liberáli z SaS pripomínajú, že prezident Kováč udelil 17. júla 1996 milosť Kočnerovi v súvislosti s dvoma kauzami Technopol, pričom v jednej z nich v tom čase figuroval ako obvinený aj jeho syn. Poslanci 5. apríla 2017 prijali uznesenie, ktorým zrušili amnestie Vladimíra Mečiara súvisiace so zavlečením Michala Kováča ml. do Rakúska a takisto aj individuálnu milosť udelenú prezidentom Kováčom jeho synovi.

Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar

„Deklarovaným dôvodom pre výnimočné zrušenie milosti Michalovi Kováčovi ml., a nie aj ostatným aktérom kauzy, bola skutočnosť, že išlo o príbuzenský vzťah omilosteného s prezidentom. Udelenie tejto milosti bolo v roku 1997 Prezidentským palácom komunikované ako snaha umožniť, aby Michal Kováč ml. mohol dostať späť svoj pas tak, aby mohol ísť vypovedať v kauze Technopol do Nemecka, čomu dovtedy zabraňovalo trestné stíhanie vedené na Slovensku. Akokoľvek diskutabilná môže byť táto milosť, mala určitý racionálny základ,“ tvrdí SaS.

Na druhej strane, milosť udelená Kočnerovi v súvislosti s kriminalitou ekonomickej povahy podľa SaS žiaden takýto, ani podobný racionálny základ nemala a ani mať nemohla. „A neboli splnené ani podmienky, ako sa milosť v právnom štáte má využívať, teda v prípadoch potreby narovnania tvrdosti zákona alebo individuálnej ťažkej životnej situácie omilosteného, čo v danom čase nebol prípad Mariana K.,“ tvrdia predkladatelia.

Navyše, podľa opozičných poslancov z informácií o prípade, ako aj z dobovej tlače možno vyvodzovať domnienku, že milosti pre Kočnera mohli byť udelené v dôsledku vydierania samotným omilosteným. „Ak sú tieto informácie pravdivé, možno sa domnievať, že skutočným dôvodom udelenia milostí bolo zmienené protiprávne konanie omilosteného, čo je samo o sebe v rozpore s princípmi demokratického a právneho štátu,“ dodali.