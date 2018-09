Škandál sexuálneho obťažovania v Košiciach vrcholí: Polaček hovorí o útoku mafie, unikli detaily posudku

BRATISLAVA/KOŠICE - Opozícia včera stiahla podporu, ktorú pred pár mesiacmi vyjadrila kandidátovi na primátora Košíc Jaroslavovi Polačekovi. Dôvodom boli medializované informácie o údajnom sexuálnom zneužívaní štvorročného dieťaťa. Polaček na to reagoval včera. Podľa neho ide o špinavú hru a mafiánske praktiky, na ktoré doplatil jeho syn.

Napriek tomu, že Polaček všetky obvinenia odmieta, mestský poslanec Košíc a starosta mestskej časti Košice Sever Marian Gaj zverejnil na svojom Facebooku i webovej stránke zverejnil trestné oznámenie Polačekovej manželky Júlie. Jeho súčasťou bol aj psychologický posudok, z ktorého vyplynulo, že chlapec vykazuje známky zneužívania. Psychologička o tom nepochybuje. Polaček na túto tému reagoval včera poobede. Podľa neho ide o špinavú hru.

Ide o špinavú antikampaň

Polaček sa k medializovaným informáciám vyjadril včera poobede. „Poprosím na úvod, aby ste zavreli oči a predstavte si, akých svinstiev sa v uplynulých hodinách dopustili ľudia napojení na mojich politických súperov,“ povedal na úvod. „Predstavte si, že zajtra ráno pôjde môj syn do škôlky. Čo si budú myslieť jeho učiteľky, spolužiaci a rodičia? Predstavte si, ako veľmi by trpelo vaše dieťa a ako veľmi by ste trpeli vy ako rodičia,“ uviedol Polaček.

Podľa kandidáta na košického primátora sa proti nemu v posledných hodinách spustila najväčšia volebná antikampaň v histórii komunálnych volieb. „Táto antikampaň na Slovensku nemá obdobu. Ide o veľa. V jej pozadí sú ľudia napojení na mafiu a na stranu, ktorá dlhé roky v košickom kraji rozkrádala štátne a mestské podniky,“ povedal Poláček s tým, že táto antikampaň je odkazom pre Polačeka, že sa hoboja a chcú aby sa kandidát stiahol z verejného života a nekandidoval za primátora. „Oni by tak mohli aj naďalej mohli beztrestne kradnúť,“ povedal s tým, že sú títo ľudia schopní zneužiť na objednávku aj maloletých. „Zneužili na boj moju manželku a nahovorili ju na vykonštruované trestné oznámenie,“ hovoril Polaček s tým, že práve ich syn je tu poškodený.

Zdroj: Facebook/Jaro Polaček

„Nikdy som voči svojmu synovi nekonal tak, aby som mu ublížil alebo ho snáď ohrozoval. om ochotný na to predložiť aj dôkazy,“ uviedol s tým, že to potvrdil už aj súd. „Vyhral som už päť súdov a moja manželka je povinná mi syna dávať,“ povedal. Uviedol tiež, že s manželkou niekoľko mesiacov nehovoril a syna nevidel už rok. Podľa Polačeka je zaujímavé, že právnik jeho manželky bol poslancom za stranu Smer. Údaje zo trestného dňa videl prvýkrát na webovej stránke. Koncom augusta bolo trestné oznámenie zastavené s tým, že skutok sa nestal a k žiadnemu trestnému činu nedošlo. „Som zvyknutý na škandalizáciu,“ povedal.

Polaček bol na detektore lží, ale výsledky bude mať až o niekoľko dní. Niekoľkokrát zopakoval, že je to špinavá politická antikampaň s mafiánskymi praktikami. „Nenechám sa od nich zastrašiť, je to len dôkaz toho, že sa boja odhalenia svojich miliónových kšeftov,“ uviedol. Podľa Polačeka sa mu vyhrážali aj násilím, dokonca ho zastrašovali smrťou. Vyzýva svojich priaznivcov, aby nenaleteli medializovaným útokom na jeho osobu, ale všetko si overili. Tiež už podal niekoľko trestných oznámení za ohováranie. „Neodstúpim a odkazujem svojim protikandidátom, aby bojovali so mnou a nie s mojou rodinou,“ povedal s tým, že ide o vymyslené obvinenie. Útoky naňho začali po jednej z káuz, o ktorej informoval.

Psychologička o zneužívaní nepochybuje

Lekárka, ktorá pripravila podľa zverejnených dokumentov posudok o správaní chlapca o pravde nepochybuje. Ku konkrétnym zisteniam sa odmietla vyjadriť s tým, že by porušila práva na ochranu osobnosti. Navyše je to podľa nej veľmi hrozné, že detaily unikli na web. „Tak delikátna téma, týkajúca sa dieťaťa, to je na žalobu,“ reagovala.

Vo všeobecnosti si myslí, že na Slovensku je ochrana detí v hrozivom stave. „Po mnohoročných skúsenostiach musím konštatovať, že vyšetrovateľom chýba základná informovanosť ohľadom malých detí, vyšetrovanie vedú bohužiaľ v ich neprospech a som skeptická, že sa to niekedy zmení.“ Jedinou možnosťou, ako ochrániť zdravie detí pri sexuálnom obťažovaní, je podľa nej radikálna zmena zákona, ktorá by deti viac chránila, napríklad aj možnosťou okamžitého izolovania od páchateľa.

Matka zbadala zmeny v správaní

Jaroslav Polaček podal v októbri 2017 žiadosť o rozvod a na úpravu rodičovských práv a povinností. Okresný súd v januári tohto roku rozhodol, že Polaček bude mať počas rozvodového konania možnosť stýkať sa so synom každú nepárnu sobotu. Matka si však neskôr všimla na maloletom zmeny v správaní. Vydesilo ju správanie dieťaťa ohľadne výrazného záujmu maloletého o genitálie a sexuálne podnety, ktoré na ňom spozorovala po dvoch stretnutiach.

Jej syn musel absolvovať sedenie z psychológom. V ten istý deň okamžite pozastavili kontakt maloletého s Polačekom. Po niekoľkých stretnutiach s psychológom odborník usúdil, že chalpec vykazoval výrazné indikátory možného sexuálneho zneužívania. Psychológ nevylúčil, že dieťa mohlo byť zneužívané už počas manželstva. Do konca vyšetrovania mal Polaček zákaz styku so synom. Dieťa malo byť údajnému sexuálnemu zneužívaniu vystavené v období od 31. decembra 2017 do 3. februára tohto roku.

Po prevalení škandálu stiahli svoju podporu strany OĽaNO, Sme rodina a Zmena zdola. „To, že Jaroslav Polaček nám pri rokovaniach nepovedal o závažnej veci, akou je vedenie trestného oznámenia proti jeho osobe v takejto zvlášť závažnej a citlivej veci, považujeme za porušenie dôvery. Hnutie OĽANO ho podporilo v dobrej viere a považujeme za neprijateľné, že takéto závažné skutočnosti zatajil,“ uviedol v stanovisku hovorca hnutia Matúš Bystriansky. Júlia Polačeková nevedela, ako je možné, že tieto informácie unikli. Bližšie sa vyjadrovať nechcela. Informáciu o sexuálnom zneužívaní potvrdila manželka Polačeka pre Denník N, ktorý to priniesol ako prvý.