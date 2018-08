Bitka o kreslo starostu Starého Mesta: Aufrichtová reaguje na antikampaň, odstúpiť nemieni

"V tejto situácii si myslím, že ustupovať nemá zmysel. Chcem sa pokúsiť zobrať verejnú službu vážne a tieto antikampane vo mne vzbudili dojem, že niekomu záleží na tom, aby som nepokračovala v tejto ceste ďalej," vyhlásila Aufrichtová. Pripustila však, že do 10. septembra sú dohody možné, považuje sa však za relevantnú kandidátku. Kleinert v otvorenom liste adresovanom Aufrichtovej vyzvala k diskusii o pred- a aj povolebnej spolupráci. "Súčasťou dohody by mala byť vzájomná podpora silnejšej kandidátky pred voľbami. Ubezpečme našich voličov, že ich hlas neprepadne," napísala Kleinert.

Ondrej Dostál (OKS) sa postavil na stranu Aufrichtovej. Vyhlásil, že relevantnosť kandidátov na starostu Starého Mesta je možné zistiť aj prostredníctvom antikampaní. "Vnímame to tak, že existencia týchto antikampaní potvrdzuje správnosť rozhodnutia našej koalície a svedčí o tom, že sme si zvolili dobrú a relevantnú kandidátku," povedal. Avizuje, že sa momentálne otvára cesta k dohode s KDH o podpore Aufrichtovej.

Antikampaň, ktorá prebieha prostredníctvom sociálnych sieti či emailov, upozorňuje najmä na to, že Aufrichtová síce kandiduje za staromestskú starostku, avšak aktuálne býva v mestskej časti Karlova Ves. "Trvalý pobyt mám v Starom Meste. Vlastním tu byt a bývam tam väčšiu časť aktívneho dňa. Stala sa však situácia, že za posledné obdobie som opatrovala svoju 84-ročnú matku a nebolo možné súžitie jej zdravotného stavu s mojimi troma malými živými deťmi. Mali sme možnosť ísť ako rodina bývať do Karlovej Vsi. Ja som však každé ráno prišla do Starého Mesta," uviedla.

Ako tvrdí, keď sa na záver dňa premiestni do inej mestskej časti, neznamená na to, že v nej býva, ale len to, že v nej prespáva. Do bytu v Starom Meste sa chcú ako rodina opäť presťahovať po komplexnej rekonštrukcii, ktorá aktuálne prebieha. "Nedám sa antikampaňou a špinavými útokmi zastrašiť a nebudem im ustupovať," deklaruje Aufrichtová.

Okrem dvoch spomínaných kandidátok kandiduje v novembrových komunálnych voľbách aj súčasný staromestský starosta Radoslav Števčík. O kreslo starostu chce zabojovať aj IT konzultant Michal Šulek ako kandidát iniciatívy .TERAZ v spolupráci so Stranou moderného Slovenska. Kandidatúru zvažuje aj miestny poslanec Martin Borguľa, ktorý zároveň sedí v mestskom i krajskom zastupiteľstve.