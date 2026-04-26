Sú slávni, úspešní a narodení v rovnaký deň: Ktorí ďalší kolegovia Kramára sa narodili 26. apríla?

Osobnosti narodené 26. apríla (Zdroj: Koláž Topky)
BRATISLAVA - Dátum 26. apríl nie je v kalendári zapísaný len čiernymi písmenami kvôli historickým udalostiam. Práve naopak – je to deň, kedy prišli na svet ľudia, ktorí zásadne ovplyvnili dejiny myslenia, svetovú kinematografiu či európsku aristokraciu. Pozrime sa na tie najzvučnejšie mená.
26. apríl sa aj v slovenskom šoubiznise zapísal ako deň, kedy sa narodili významní a úspešní ľudia. V tento deň prišli na svet herci Maroš Kramár, Roman Pomajbo, i moderátorka Janka Hospodárová, ktorým k narodeninám prajeme všetko najlepšie. Svoje narodeniny v rovnaký deň však zoslavujú aj ďalšie známe osobnosti:
Marcus Aurelius (121 n. l.) – Cisár na tróne filozofie Pred takmer 1900 rokmi sa narodil jeden z najmúdrejších mužov antiky. Marcus Aurelius nebol len rímsky cisár, ale aj predstaviteľ stoicizmu. Jeho dielo Myšlienky k sebe samému je dodnes svetovým bestsellerom. Učí nás, ako si zachovať vnútorný pokoj a morálnu integritu aj v tých najťažších časoch.
Ľudmila Podjavorinská (1872) – Prvá dáma slovenskej literatúry pre deti Bola vôbec prvou slovenskou spisovateľkou, ktorá svoje prozaické diela vydala knižne. Jej veršované rozprávky a básne formovali generácie čitateľov. Veď kto by nepoznal Čin-čin, Zajko Bojko, Žabiatko, či Už ho vezú.
Owen Willans Richardson (1879) – Vedecký „stroj na objavy“ Britský fyzik, ktorý v roku 1928 získal Nobelovu cenu za fyziku - za prácu o tepelnej emisii. Jeho objavy umožnili vývoj vákuových elektróniek, ktoré boli kľúčové pre vznik prvých rádií, televízorov, radarov a dokonca aj prvých počítačov.
Karol Kállay (1926) – Reportér svetového formátu a kronikár Slovenska Bol svetoznámy slovenský umelecký fotograf a dokumentarista. Fotografoval pre prestížne zahraničné magazíny ako GEO, Stern, Spiegel či Paris Match. Jeho reportáže priniesli svedectvá z Japonska, USA, Mexika či Afriky. Za svoju knihu o Los Angeles (1984) bol ocenený cenou UNESCO. Dlhodobo spolupracoval s poprednými módnymi časopismi v Paríži a Berlíne.
Jet Li (1963) – Legenda bojových umení Majster kung-fu a hviezda akčných trhákov ako Smrtonosná zbraň 4 či Hrdina. Jet Li priniesol na plátna kín neuveriteľnú disciplínu a techniku, čím nadviazal na odkaz Brucea Leeho a Jackieho Chana. Melania Trump (1970) – Cesta z modelingu do Bieleho domu Slovinská rodáčka, ktorá dobyla svet módy v New Yorku a nakoniec sa stala prvou dámou Spojených štátov.
Melania Trump (1970) je známa svojím ikonickým štýlom a rezervovaným vystupovaním, čím sa zapísala do modernej politickej histórie.
Klára Issová (1979)
– Česká herečka s medzinárodným dosahom Definuje ju prirodzená charizma, hĺbka a mimoriadna disciplína. Dokáže presvedčivo stvárniť postavy v širokom spektre, od zraniteľných mladých dievčat (Indiánske leto) až po chladné, racionálne a životom skúšané ženy (Zrada). V apríli 2026 odcestovala do Los Angeles, kde sa zúčastňuje na hereckých kurzoch a získava nové medzinárodné skúsenosti.
Channing Tatum (1980)
– Miláčik strieborného plátna Hollywoodsky herec, ktorý dokázal, že je viac než len „pekná tvár“. Od tanečných začiatkov v Step Up sa vypracoval na rešpektovaného herca a producenta. Či už ide o komédie ako 21 Jump Street alebo drámu Magic Mike, Tatum patrí k najcharizmatickejším osobnostiam súčasného filmu.
Jordana Brewster (1980)
– Tvár série Rýchlo a zbesilo Fanúšikovia rýchlych áut ju poznajú ako Miu Toretto. Jordana sa stala neoddeliteľnou súčasťou jednej z najúspešnejších filmových franšíz v histórii, kde stvárňuje symbol rodiny a vernosti.
Jordana Brewster (Zdroj: Turner Network Television)Adam Hagara (2006) – historicky najúspešnejší slovenský krasokorčuliar v ére samostatnosti Je päťnásobným majstrom Slovenska v krasokorčuľovaní a iba druhým Slovákom po Jozefovi Sabovčíkovi, ktorý v oficiálnej súťaži skočil štvoritý skok. Stal sa prvým slovenským krasokorčuliarom, ktorý postúpil do olympijských voľných jázd, kde obsadil 24. priečku. Pracoval ako kaskadér Josefa Trojana pre česko-slovenský film Nepela.
Adam Hagara (Zdroj: TASR/AP/Sergei Grits)