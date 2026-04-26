Nedeľa26. apríl 2026, meniny má Jaroslava, zajtra Jaroslav

Sú slávni, úspešní a narodení v rovnaký deň: Ktorí ďalší kolegovia Kramára sa narodili 26. apríla?

Osobnosti narodené 26. apríla Zobraziť galériu (10)
Osobnosti narodené 26. apríla (Zdroj: Koláž Topky)
© Zoznam/NL © Zoznam/NL

BRATISLAVA - Dátum 26. apríl nie je v kalendári zapísaný len čiernymi písmenami kvôli historickým udalostiam. Práve naopak – je to deň, kedy prišli na svet ľudia, ktorí zásadne ovplyvnili dejiny myslenia, svetovú kinematografiu či európsku aristokraciu. Pozrime sa na tie najzvučnejšie mená.

26. apríl sa aj v slovenskom šoubiznise zapísal ako deň, kedy sa narodili významní a úspešní ľudia. V tento deň prišli na svet herci Maroš Kramár, Roman Pomajbo, i moderátorka Janka Hospodárová, ktorým k narodeninám prajeme všetko najlepšie. Svoje narodeniny v rovnaký deň však zoslavujú aj ďalšie známe osobnosti:

Marcus Aurelius (121 n. l.) – Cisár na tróne filozofie Pred takmer 1900 rokmi sa narodil jeden z najmúdrejších mužov antiky. Marcus Aurelius nebol len rímsky cisár, ale aj predstaviteľ stoicizmu. Jeho dielo Myšlienky k sebe samému je dodnes svetovým bestsellerom. Učí nás, ako si zachovať vnútorný pokoj a morálnu integritu aj v tých najťažších časoch.

Ľudmila Podjavorinská (1872) – Prvá dáma slovenskej literatúry pre deti Bola vôbec prvou slovenskou spisovateľkou, ktorá svoje prozaické diela vydala knižne. Jej veršované rozprávky a básne formovali generácie čitateľov. Veď kto by nepoznal Čin-čin, Zajko Bojko, Žabiatko, či Už ho vezú.

Owen Willans Richardson (1879) – Vedecký „stroj na objavy“ Britský fyzik, ktorý v roku 1928 získal Nobelovu cenu za fyziku - za prácu o tepelnej emisii. Jeho objavy umožnili vývoj vákuových elektróniek, ktoré boli kľúčové pre vznik prvých rádií, televízorov, radarov a dokonca aj prvých počítačov.

Karol Kállay (1926) – Reportér svetového formátu a kronikár Slovenska Bol svetoznámy slovenský umelecký fotograf a dokumentarista. Fotografoval pre prestížne zahraničné magazíny ako GEO, Stern, Spiegel či Paris Match. Jeho reportáže priniesli svedectvá z Japonska, USA, Mexika či Afriky. Za svoju knihu o Los Angeles (1984) bol ocenený cenou UNESCO. Dlhodobo spolupracoval s poprednými módnymi časopismi v Paríži a Berlíne.

Zobraziť galériu (10)
Jet Li (1963) – Legenda bojových umení Majster kung-fu a hviezda akčných trhákov ako Smrtonosná zbraň 4 či Hrdina. Jet Li priniesol na plátna kín neuveriteľnú disciplínu a techniku, čím nadviazal na odkaz Brucea Leeho a Jackieho Chana. Melania Trump (1970) – Cesta z modelingu do Bieleho domu Slovinská rodáčka, ktorá dobyla svet módy v New Yorku a nakoniec sa stala prvou dámou Spojených štátov.

Zobraziť galériu (10)
Melania Trump (1970) je známa svojím ikonickým štýlom a rezervovaným vystupovaním, čím sa zapísala do modernej politickej histórie.

Zobraziť galériu (10)
Klára Issová (1979) – Česká herečka s medzinárodným dosahom Definuje ju prirodzená charizma, hĺbka a mimoriadna disciplína. Dokáže presvedčivo stvárniť postavy v širokom spektre, od zraniteľných mladých dievčat (Indiánske leto) až po chladné, racionálne a životom skúšané ženy (Zrada). V apríli 2026 odcestovala do Los Angeles, kde sa zúčastňuje na hereckých kurzoch a získava nové medzinárodné skúsenosti.

Zobraziť galériu (10)
Channing Tatum (1980) – Miláčik strieborného plátna Hollywoodsky herec, ktorý dokázal, že je viac než len „pekná tvár“. Od tanečných začiatkov v Step Up sa vypracoval na rešpektovaného herca a producenta. Či už ide o komédie ako 21 Jump Street alebo drámu Magic Mike, Tatum patrí k najcharizmatickejším osobnostiam súčasného filmu.

Zobraziť galériu (10)
Jordana Brewster (1980) – Tvár série Rýchlo a zbesilo Fanúšikovia rýchlych áut ju poznajú ako Miu Toretto. Jordana sa stala neoddeliteľnou súčasťou jednej z najúspešnejších filmových franšíz v histórii, kde stvárňuje symbol rodiny a vernosti.

Zobraziť galériu (10)
Adam Hagara (2006) – historicky najúspešnejší slovenský krasokorčuliar v ére samostatnosti Je päťnásobným majstrom Slovenska v krasokorčuľovaní a iba druhým Slovákom po Jozefovi Sabovčíkovi, ktorý v oficiálnej súťaži skočil štvoritý skok. Stal sa prvým slovenským krasokorčuliarom, ktorý postúpil do olympijských voľných jázd, kde obsadil 24. priečku. Pracoval ako kaskadér Josefa Trojana pre česko-slovenský film Nepela.

Zobraziť galériu (10)
Viac o téme: Narodeniny
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Ljuba Hermanová
Ljuba Hermanová vraj mala toľko milencov, čo pesničiek: Milovala žúry, alkohol a kokaín!
Osobnosti
Ivan Luťanský
Záhadná smrť Luťanského (†30)! Otvorili rakvu a boli v šoku: Čo videli, nemohla byť autonehoda!
Osobnosti
Josef Dvořák o boji
Josef Dvořák o boji s rakovinou roky mlčal: V tejto životnej situácii rolu komika nezvládal
Osobnosti
Láďa Křížek
Z českého búrliváka silný veriaci: Po smrti vnučky sa slávny spevák zosypal!
Osobnosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

MS v hokeji
MS v hokeji
Správy

Domáce správy

Mrazivé čakanie na predpoveď
Mrazivé čakanie na predpoveď DÔCHODKU: Nemilé prekvapenie a obavy sú na mieste, demografia ide proti nám!
Domáce
Fico reaguje na znížený
Fico reaguje na znížený rating: Opozícia sa teší z nepodstatných správ, financie štátu sú v poriadku
Domáce
FOTO Desivá nehoda tesne za
Desivá nehoda tesne za hranicami: O život prišiel len 26-ročný SLOVÁK, polícia objavila aj ďalšie slovenské auto!
Domáce
Tatry čaká ochladenie a slabé sneženie: Lavínové nebezpečenstvo je stále nízke
Tatry čaká ochladenie a slabé sneženie: Lavínové nebezpečenstvo je stále nízke
Žilina

Zahraničné

FOTO BIZÁRY na Trumpovej nebezpečnej
BIZÁRY na Trumpovej nebezpečnej večeri: Nemotorný Vance, ľudia po streľbe v pohode jedli, mizlo drahé šampanské!
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ MIMORIADNE V blízkosti Trumpa
MIMORIADNE V blízkosti Trumpa sa opäť STRIEĽALO: DRAMATICKÉ sekundy na večeri s novinármi!
Zahraničné
FOTO PRVÉ FOTO strelca z
PRVÉ FOTO strelca z Trumpovej večere: Padlo 4 až 6 výstrelov, podľa prezidenta je to CHORÝ človek!
Zahraničné
Cestovateľka odhalila GENIÁLNY trik
Cestovateľka odhalila GENIÁLNY trik pri lete u Ryanair: TAKTO získate sedadlo v uličke alebo pri okne úplne ZADARMO
Zahraničné

Prominenti

Osobnosti narodené 26. apríla
Sú slávni, úspešní a narodení v rovnaký deň: Ktorí ďalší kolegovia Kramára sa narodili 26. apríla?
Osobnosti
Charlotte Gottová a Dua
Dcéra Karla Gotta a Dua Lipa majú toho spoločného viac, ako by ste čakali: Neuveríte, čo to je!
Domáci prominenti
Slávny český režisér Jiří
Slávny český režisér Jiří Adamec žije v sanatóriu: Navštíviť ho prišla TÁTO známa herečka!
Domáci prominenti
Attila Végh s manželkou
Manželka Attilu Végha v Thajsku: Žena s týmto telom že je mamou dvoch detí?
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Otvorili 1600 rokov starú
Otvorili 1600 rokov starú múmiu a zostali v nemom úžase: To, čo UKRÝVALA v hrudi, prepisuje dejiny!
Zaujímavosti
Koniec prekvapeniam v spálni?
Koniec prekvapeniam v spálni? Expert odhalil TRIK, ako odhadnúť VEĽKOSŤ MUŽSKEJ PÝCHY len pohľadom na nohavice!
Zaujímavosti
Čo sa deje s
Čo sa deje s telom, keď nemáte sex? Odborníci prekvapili odpoveďou
vysetrenie.sk
Pôsobí empaticky a chápavo?
Pôsobí empaticky a chápavo? Možno je to len MASKA! Psychológ odhalil TAKTIKU moderných zlatokopov
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Chorvátsko je bohaté aj
Chorvátsko ponúka zážitok aj z pohľadu gastronómie: Pozrite, čo všetko sa oplatí vyskúšať
Domáce
Uvažujete nad zmenou banky
Účet v banke tri roky bez poplatku a 150 eur k tomu? Poradíme vám, kde to môžete získať
Domáce
Zdroj: Henima
Chyba, kvôli ktorej starnete rýchlejšie: Väčšina žien ju robí denne
plnielanu.sk
Inštalácia meteostanice (Zdroj: Plzeňský
Posledná chmeľnica na Slovensku bojuje o prežitie: Pomôže táto novinka?
Domáce

Ekonomika

Smutné výročie Černobyľu: Ako sa to mohlo stať? Pozrite si najväčšiu jadrovú katastrofu na záberoch, z ktorých mrazí! (foto)
Smutné výročie Černobyľu: Ako sa to mohlo stať? Pozrite si najväčšiu jadrovú katastrofu na záberoch, z ktorých mrazí! (foto)
SOI varuje pred bicyklom zo známeho obchodu: Radšej na ňom nejazdite!
SOI varuje pred bicyklom zo známeho obchodu: Radšej na ňom nejazdite!
Viete rozlúštiť bežne používané skratky ako DPH, HDP či IBAN? Otestujte sa! (kvíz)
Viete rozlúštiť bežne používané skratky ako DPH, HDP či IBAN? Otestujte sa! (kvíz)
Tvrdá facka pre Slovensko: Svetová agentúra nám pre rastúce dlhy práve zhoršila vysvedčenie!
Tvrdá facka pre Slovensko: Svetová agentúra nám pre rastúce dlhy práve zhoršila vysvedčenie!

Šport

Ďalšia tvrdá rana pre slovenskú reprezentáciu! Na MS nepríde očakávaná posila z NHL
Ďalšia tvrdá rana pre slovenskú reprezentáciu! Na MS nepríde očakávaná posila z NHL
Reprezentácia
VIDEO Česi zažívajú obrovskú blamáž: Prekvapilo padli s outsiderom po napínavej bitke
VIDEO Česi zažívajú obrovskú blamáž: Prekvapilo padli s outsiderom po napínavej bitke
MS v hokeji do 18 rokov
VIDEO Carolina s prehľadom postúpila, Minnesota zdramatizovala sériu, Crosbyho Pittsburgh žije
VIDEO Carolina s prehľadom postúpila, Minnesota zdramatizovala sériu, Crosbyho Pittsburgh žije
Zostrihy NHL
VIDEO Hokejová dráma so smutným koncom! Slováci siahali na ďalší skalp favorita
VIDEO Hokejová dráma so smutným koncom! Slováci siahali na ďalší skalp favorita
MS v hokeji do 18 rokov

Auto-moto

Mesto Komárno navrhlo v súvislosti s opravou Vážskeho mosta balík opatrení
Mesto Komárno navrhlo v súvislosti s opravou Vážskeho mosta balík opatrení
Doprava
Nitriansky kraj zrekonštruoval most na ceste III. triedy
Nitriansky kraj zrekonštruoval most na ceste III. triedy
Doprava
TEST: BMW X3 M50i xDrive - dlhý názov pre vašu radosť, váš Bavor!
TEST: BMW X3 M50i xDrive - dlhý názov pre vašu radosť, váš Bavor!
Klasické testy
Do rýchlostnej cesty v Prešovskom kraji poputujú milióny eur aj tento rok
Do rýchlostnej cesty v Prešovskom kraji poputujú milióny eur aj tento rok
Doprava

Kariéra a motivácia

Osobná značka zamestnanca na LinkedIn: Kde je hranica medzi slobodou a lojalitou?
Osobná značka zamestnanca na LinkedIn: Kde je hranica medzi slobodou a lojalitou?
Networking
Prvý deň v novej práci: Ako prežiť „nováčikovskú trému“ a urobiť dobrý dojem
Prvý deň v novej práci: Ako prežiť „nováčikovskú trému“ a urobiť dobrý dojem
Mám prácu
Personalizované benefity: Prečo sa už „balíčky pre všetkých“ nevyplácajú?
Personalizované benefity: Prečo sa už „balíčky pre všetkých“ nevyplácajú?
Motivácia
Odchádzate z práce? Rozlúčte sa ako profesionál a nespáľte si mosty
Odchádzate z práce? Rozlúčte sa ako profesionál a nespáľte si mosty
Vzťahy na pracovisku

Varenie a recepty

U nás túto omáčku voláme TEKUTÉ ZLATO. Ideálna na šťavnaté kuracie mäso.
U nás túto omáčku voláme TEKUTÉ ZLATO. Ideálna na šťavnaté kuracie mäso.
Tvarohové rezy s jahodami. Dezert, ktorý si zamilujete na prvé ochutnanie.
Tvarohové rezy s jahodami. Dezert, ktorý si zamilujete na prvé ochutnanie.
Kakaová roláda bez múky? Vyskúšajte bezlepkovú roládu s tvarohovým krémom a jahodami!
Kakaová roláda bez múky? Vyskúšajte bezlepkovú roládu s tvarohovým krémom a jahodami!
Koláče a torty
Zabudnite na suché kuracie! Plnené kuracie kapsy posunú váš obed na vyšší level.
Zabudnite na suché kuracie! Plnené kuracie kapsy posunú váš obed na vyšší level.
Kuracie prsia

Technológie

Krstný otec AI, ktorý stál pri jej zrode, teraz varuje: Nevie, či ľudstvo po boku superinteligencie vôbec prežije
Krstný otec AI, ktorý stál pri jej zrode, teraz varuje: Nevie, či ľudstvo po boku superinteligencie vôbec prežije
Umelá inteligencia
USA nasadzujú ukrajinský systém Sky Map: reagujú na miliardové straty po dronových útokoch
USA nasadzujú ukrajinský systém Sky Map: reagujú na miliardové straty po dronových útokoch
Výzbroj a zbrane
Nové experimentálne látky dokázali zlikvidovať „zombie bunky“ v nádoroch. Vedci im vypli ochranný štít, ktorý ich držal pri živote
Nové experimentálne látky dokázali zlikvidovať „zombie bunky“ v nádoroch. Vedci im vypli ochranný štít, ktorý ich držal pri živote
Veda a výskum
Chrome o tebe zbiera viac dát, než si myslíš. Týchto 5 nastavení vypni, ak chceš, aby ťa menej sledoval
Chrome o tebe zbiera viac dát, než si myslíš. Týchto 5 nastavení vypni, ak chceš, aby ťa menej sledoval
Návody

Bývanie

Mal by byť nenápadný, prístupný a dosť tichý na rozhovory. Toto by ste mali vedieť, kým kúpite integrovaný digestor
Mal by byť nenápadný, prístupný a dosť tichý na rozhovory. Toto by ste mali vedieť, kým kúpite integrovaný digestor
Dá sa upratovať tak efektívne, že máte čas aj na oddych? Táto jednoduchá metóda vás naučí, ako na to
Dá sa upratovať tak efektívne, že máte čas aj na oddych? Táto jednoduchá metóda vás naučí, ako na to
Odvaha byť iný týmto majiteľom nechýba. Vo svojom prerobenom dome nechali na očiach i to, čo by väčšina z nás skryla
Odvaha byť iný týmto majiteľom nechýba. Vo svojom prerobenom dome nechali na očiach i to, čo by väčšina z nás skryla
Objavili sme pravidlo 2:3 a už vieme, prečo obývačky od dizajnérov vyzerajú tak dobre! Takto ho môžete použiť aj doma
Objavili sme pravidlo 2:3 a už vieme, prečo obývačky od dizajnérov vyzerajú tak dobre! Takto ho môžete použiť aj doma

Pre kutilov

Opäť nízke nočné teploty? Pri zakrývaní rastlín pozor na tieto časté chyby
Opäť nízke nočné teploty? Pri zakrývaní rastlín pozor na tieto časté chyby
Záhrada
Máte fikus v zlom stave? Pozrite sa na príčiny padania listov a spoznajte riešenia
Máte fikus v zlom stave? Pozrite sa na príčiny padania listov a spoznajte riešenia
Izbové rastliny
Premena, ktorá vdýchla dušu neútulnému dvoru: Z átria vytvorili zelenú oázu s vodným prvkom a magnóliou
Premena, ktorá vdýchla dušu neútulnému dvoru: Z átria vytvorili zelenú oázu s vodným prvkom a magnóliou
Okrasná záhrada
Zasiahnuť už teraz alebo počkať na jún? Zistite, kedy je ten správny čas preriediť úrodu na mladých stromoch
Zasiahnuť už teraz alebo počkať na jún? Zistite, kedy je ten správny čas preriediť úrodu na mladých stromoch
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tento
Chudnutie a diéty
Tento "zdravý" zvyk môže sabotovať vaše chudnutie: Ak sa ho zbavíte, váha pôjde nadol
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
BIZÁRY na Trumpovej nebezpečnej
Zahraničné
BIZÁRY na Trumpovej nebezpečnej večeri: Nemotorný Vance, ľudia po streľbe v pohode jedli, mizlo drahé šampanské!
Mrazivé čakanie na predpoveď
Domáce
Mrazivé čakanie na predpoveď DÔCHODKU: Nemilé prekvapenie a obavy sú na mieste, demografia ide proti nám!
MIMORIADNE V blízkosti Trumpa
Zahraničné
MIMORIADNE V blízkosti Trumpa sa opäť STRIEĽALO: DRAMATICKÉ sekundy na večeri s novinármi!
PRVÉ FOTO strelca z
Zahraničné
PRVÉ FOTO strelca z Trumpovej večere: Padlo 4 až 6 výstrelov, podľa prezidenta je to CHORÝ človek!

Ďalšie zo Zoznamu