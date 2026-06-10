Kollárove záhadné slová: Posiela odkaz odvrhnutej Laure?!

BRATISLAVA - Po rozchode s Laurou Vizváryovou a priznaní Ľudmily Kudriovej, že je matkou troch jeho detí, zverejnil Boris Kollár na sociálnej sieti tajomný odkaz. Jeho slová okamžite vyvolali vlnu špekulácií. Mnohí sa totiž pýtajú, či nimi nenaráža práve na svoju bývalú partnerku.
Bývalý predseda parlamentu Boris Kollár je v posledných dňoch jednou z najdiskutovanejších osobností slovenského šoubiznisu. Dôvodom je priznanie jeho súčasnej favoritky Ľudmily Kudriovej, ktorá otvorene potvrdila informácie, o ktorých sa v zákulisí hovorilo už niekoľko rokov. Podľa jej slov je Boris Kollár otcom všetkých troch jej detí, čím definitívne ukončila dlhoročné dohady a špekulácie.
FOTO Borisa Kollára s novou rodinkou: Toto je jeho ďalšie dieťa a... Laura nezostala ticho!
Krátke, no výstižné slová vyvolali množstvo otázok. Mnohí sa pýtajú, či tým Kollár naráža práve na svoju bývalú partnerku Lauru Vizváryovú, alebo ide len o všeobecnú úvahu nad životnými zmenami, ktoré aktuálne prežíva. Popri mediálnom rozruchu si naplno užíva aj rodinné chvíle. Len nedávno sa stal otcom dcérky Elisy, ktorú priviedla na svet práve Ľudmila Kudriová.
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