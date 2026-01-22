Geniálny Čech zomrel ako 30-ročný: Randil s dvomi naraz a... V aute smrti s ním sedela tretia!

PRAHA - Úspešný textár šlágrov Jiří Štaidl by dnes oslávil 83. narodeniny. Dožil sa však len tridsiatich, pretože sa stal obeťou hrozivej autohavárie. Málokto pritom tuší, že nechýbalo málo, aby spolu s ním zahynula i Dagmar Patrasová (69).
Jiří Štaidl sa narodil 22. januára 1943. Venoval sa hre na klavíri, no viac ho to ťahalo k písaniu. Na štúdium scenáristiky sa nedostal, rýchlo sa však presadil ako hudobný textár. Šancu dostal v divadle Semafor, kde sa stretol aj s Karlom Gottom. Tam začala ich spolupráca, ktorá pokračovala v divadle Apollo, ktoré Štaidl založil. Po čase však Gott vymenil divadlo za koncertné pódiá. Divadlo Apollo v polovici roka 1968 zaniklo.
Texty Jiřího Štaidla spievali tí najlepší speváci, Karel Gott, Waldemar Matuška, Eva Pilarová, Helena Vondráčková... Jiří je autorom hitov ako Padá hvězda, Tam za vodou v rákosí, Bum bum bum, Cesta rájem, C´est la vie, Pošli to dál, Proč ptáci zpívají, Lady Carneval, Hádej, Matyldo, Pátá, Chytila jsem na pasece motýlka, Kávu si osladím, Já brány už otvírám, Kdepak ty ptáčku hnízdo máš, Lásko má, já stůňu...
V októbri 1973 si Jiří kúpil nové auto, ale osudovým sa mu stal 9. október. „Jirko mi volal a chcel, aby som s ním išla do Jevan,“ spomína Dáda na tragédiu, ktorá sa mohla stať osudnou aj jej. Našťastie odmietla a textár namiesto nej naložil do auta iné dievča. „Mal nové auto - Renalut 17 a rýchlosť vyhnal na sto sedemdesiat. Bohužiaľ mu vošiel do cesty náklaďák,“ okomentovala tragédiu Patrasová. Pri zrážke pasažieri neboli pripútaní, Štaidl vyletel z auta priamo do zvodidiel, dievča vymrštilo na zadné sedadlá. Hudobník bol na mieste mŕtvy, spolujazdkyňa nešťastie prežila. „Hovoril: Pozri, ako krásne to ide... On ten nákladiak videl, obaja sme ho videli, ale myslel si, že to stihne,” vypovedala o jeho posledných slovách pred smrťou spolujazdkyňa.