Prekliate dedičstvo Kopeckého (†73): Jedna dcéra spáchala samovraždu, druhá skončila na psychiatrii!

BRATISLAVA – Miloš Kopecký, legenda českého a slovenského herectva, ktorý stvárnil desiatky nezabudnuteľných postáv vo filmových a televíznych snímkach, by 22. augusta oslávil 103. narodeniny. Na pracovnom poli sa mu síce nesmierne darilo, no jeho osobný život bol skôr nočnou morou, ako prechádzka ružovou záhradou.
Kopecký mal dve dcéry – prvú s herečkou Stellou Zázvorkovou. Jana, tak sa volala jeho prvá dcéra, nesmierne trpela nezáujmom rodičov. V jeden osudný večer, keď zostala doma sama, si pustila plyn. O všetko sa postarala tak, aby ju matka našla ešte živú, keď sa vráti z predstavenia. Zázvorková sa však zdržala v divadle a dorazila domov neskôr. „Zrazu pribehla Stella, že našla dcéru ležať na kuchynskej podlahe s otvorenými štyrmi plynovými horákmi. Môj muž sa ju ešte pokúšal oživiť, volali sme lekára,“ spomínala na túto tragédiu ich suseda, herečka Květa Fialová. Janu už však zachrániť nedokázali.
Druhá dcéra, Barbora, ktorú mal Kopecký s tanečnicou a herečkou Janou Křečkovou, mala podobne temnú skúsenosť so životom. „Cítila som sa iná než ostatní ľudia, nemala som si s nimi čo povedať. S vekom sa to zhoršovalo. Prichádzali problémy, ktoré ma dostali až na dno. Najväčšie depresie som mala pred trinástimi rokmi, vtedy som skončila v psychiatrickej liečebni,“ priznala Barbora v rozhovore z roku 2010. Vyzerá to tak, že obe dcéry podedili po otcovi viac, než by si priali.
Aj Miloš Kopecký totiž bojoval s ťažkými psychickými problémami. Hoci pred kamerami pôsobil ako neprekonateľná ikona, mimo filmového plátna trpel. Najväčšou ranou preňho bola strata milovanej matky, ktorá ako židovka a rozvedená žena zahynula v koncentračnom tábore v Osvienčime. Kopecký zažil hrôzy druhej svetovej vojny na vlastnej koži – v roku 1944 strávil sedem mesiacov v nacistickom pracovnom tábore. Tieto otrasné spomienky zanechali trvalé stopy na jeho psychickom zdraví. Nakoniec sa jeho problémy vyvinuli do mániodepresívnej psychózy, a aj keď podstupoval terapie v bohnickej liečebni, dni, kedy nebol schopný vstať z postele, boli časté. Bolo preňho náročné udržiavať stabilné vzťahy a pracovať na projektoch.
„Nechcem povedať, že ako otec bol hrozný, ale deti ho nebavili, nevedel to s nimi. Možno ma chceli, ale večne boli v divadle, na nakrúcaní. Mňa vlastne vychovávala babička. My sme neboli rodina, nikdy!" s ľútosťou zhodnotila v minulosti dcéra Barbora. Navyše nad jej detstvom ležal ešte tieň jej sestry, ktorá spáchala samovraždu. Doma sa o tom však nehovorilo. Bolo to tabu.
Miloš Kopecký sa narodil 22. augusta 1922 v Prahe. V roku 1979 získal titul Zaslúžilý umelec a v roku 1985 bol menovaný Národným umelcom. Do pamäti filmových divákov sa nezmazateľne zapísal svojimi rolami v klasických filmoch ako Pyšná princezna (1952), Byl jednou jeden král... (1954), Dobrý voják Švejk (1956), Baron Prášil (1961), Bílá paní (1965), Noc na Karlštejně (1973), Adéla ještě nevečeřela (1977) či Božská Ema (1979). Jeho herecký prejav bol charakteristický pokojnou, striedmou, no vždy brilantne načasovanou tragikomikou. Nezabudnuteľné boli aj jeho televízne úlohy v seriáloch Hříšní lidé města pražského (1968) alebo Slavné historky zbojnické (1985). Najslávnejšou sa však stala jeho postava doktora Štrosmajera v kultovom seriáli Nemocnice na kraji města (1977). Herec bol ženatý štyrikrát a zomrel 16. februára 1996 v Prahe vo veku nedožitých 74 rokov.