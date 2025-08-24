Jan Rosák o prvom rande s manželkou: Katastrofa! Plakal som od zlosti

DOBŘEJOVICE – Moderátor Jan Rosák sa už dávno nezmazateľne zapísal do pamäte divákov. Má za sebou bohatú kariéru a práci ešte stále nepovedal dosť. Rovnako tak ani manželstvu so ženou, ktorú na prvom rande vytrápil.
Jan Rosák sa narodil 24. augusta 1947 v meste Ivanovice na Hané. Vyštudoval gymnázium, a keď mu DAMU nevyšlo, začal pracovať ako úradník v kancelárii. Potom ho prijali na právo, ale po čase údajne zahodil index a išiel sprevádzať návštevníkov na hrad. Predtým, ako v roku 1971 začal moderátorskú kariéru v Československom rozhlase a odtiaľ v roku 1976 prešiel pracovať do Československej televízie, vystriedal viacero zamestnaní. Bol kulisák, dramaturg, predavač žrebov, či sanitkár. Do sanitky si sadol s čerstvým vodičským preukazom na popud kamaráta, ktorý našiel inzerát. „Práve sme boli obaja bez zamestnania, mali sme 21 rokov. Prihlásili sme sa ku garážmajstrovi a oni nás posadili rovno do sanitky. Mal som čerstvý vodičák, ale ten som prvýkrát ukázal až pri prvej nehode. Našťastie sme pri nej boli prázdni,“ spomínal na jedno zo svojich prvých zamestnaní Rosák.
Neskôr sa živil tiež riadením pojazdných schodov na letisku, ktorými raz narazil do lietadla. „To nebola žiadna sranda. Bolo to egyptské lietadlo. Brigádoval som na letisku, jazdil som so schodmi. Vymeral som si to, došiel som až skoro k tomu a narazil som do lietadla. To potom muselo ísť do opravy. Bolo z toho ťažké vyšetrovanie, medzinárodný malér. To som bol spotený až úplne tam…“ citoval jeho slová z televíznej relácie web idnes.cz.
Moderátor pracoval takmer pre všetky české televízie, známe a nezabudnuteľné sú jeho relácie Magion, Studio Rosa, Bingo, Triga, či Poklad z povaly, z ktorého si ho pamätá aj mladšia generácia. Najväčšiu popularitu však získal ako moderátor programov Videostop a Riskuj! Okrem moderovania sa venoval aj herectvu a dabingu. Objavil sa napríklad v seriáloch Modrý kód, Slunečná, Agrometal a tiež v niekoľkých filmoch, napríklad Discopříběh 2 či Arabela se vrací aneb Rumburak králem Říše pohádek. Stvárnil aj otca Fourasa v českej verzii Pevnosti Boyard. Svoju prácu má stále rád a teší sa, že môže fungovať aj v dôchodku, aj keď sa na dôchodcu ešte necíti. Pracuje prevažne v Českom rozhlase, ale objavil sa aj na doskách Divadla Broadway v muzikáloch Vánoční zázrak a Mýdlový princ. Pracovať chce až dovtedy, kým mu to zdravie dovolí.
Úspech v práci dopĺňal aj spokojný a naplnený súkromný život. Moderátor Jan Rosák je so svojou manželkou Jiřinou (69) už 48 rokov. Manželstvo im klape, hoci sa zosobášili po dvojmesačnej známosti a dôvodom pre uzavretie manželstva boli peniaze. „Vzali sme sa kvôli peniazom, to je pravda. To bolo v roku, keď som dosiahol tridsať rokov, a vtedy sa novomanželská pôžička dávala len do tridsiatky. Tak sme sa museli vziať. Kvôli tej pôžičke. Poznali sme sa dva mesiace,“ prezradil Jan Rosák v programe 7 pádů Honzy Dědka s tým, že ich známosť nezačala celkom najlepšie. „Naše prvé rande bolo nepodarené. Katastrofické. Keď sme sa uvideli, bolo to jasné. Prvé rande sme si dohodli pri rádiu. Bol som po nočnej službe unavený, išiel som domov a zaspal som. Prešvihol som ho, bol som z toho úplne na dne, plakal som od zlosti. Hovoril som si, že sa na mňa vykašle. Volal som jej na ubytovňu, ospravedlňoval som sa, že som neprišiel. Ona mi s kľudom povedala, že tam tiež nebola. Ale klamala. Potom mi priznala, že tam bola a plakala. Ako ja. Ale dopadlo to dobre,“ chváli si Rosák manželstvo, ktoré trvá už takmer polstoročie. Spája ich nielen spoločný humor, ale aj súhra v profesnom živote. Jiřina je scenáristka, ktorá písala scenáre pre jeho programy.
Ak sa teda pýtame na recept na šťastné manželstvo, tu je odpoveď: „Ono je to vždy také krehučké a každý to má ináč… U nás je to ale myslím jasné. V podstate hneď, ako sme sa stretli, oboch zasiahol blesk z čistého neba. Proste bum a bum. Zamilovali sme sa. No, a potom sme poznávali, že sa k sebe hodíme. A čo je dôležité? Že máme rovnaký humor, smejeme sa rovnakým veciam. A nielen to. Tiež máme rovnaké názory na veci. Myslím aj politicky. Človek s úžasom sleduje, koľko rodín a priateľov sa rozhádalo kvôli politike. To u nás našťastie nehrozí,“ pochvaľoval si Rosák v rozhovore pre denik.cz.
A či majú aj spoločné koníčky? Rosák je vášnivý tenista, jeho partnerom na kurte bol neraz aj Petr Janda. Manželka však… „Občas hrala, ale povedala, že by mi to kazila. Že by som kvôli nej musel hrať ľavou rukou, a to by ma nebavilo. Ale máme obaja radi divadlo a filmy. Myslím, že máme veľa spoločného, ale bolo by divné, keby nie, keď sme spolu štyridsaťosem rokov,“ tvrdí Rosák a s úsmevom dodáva: „Moja manželka je poklad. Tam funguje tá chémia – lexaurin, xanax… perfektne.“ Rosákovci majú dve dcéry, Zuzanu a Mariu, a troch vnukov, Lilian, Ryan a Honza, ktorí dávajú starým rodičom poriadne zabrať.