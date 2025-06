Známy herec oslávil rozvod spolu s manželkou šampanským a kaviárom, smrť prišla nečakane: Trpký záver života!

Slávka Budínová (Zdroj: FS Barrandov)

Karel Höger to mal pomerne ťažké už do narodenia. Veď ani nevedel presný dátum svojho narodenia. Rodný list uvádza 17. jún 1909. Mama mu ale tvrdila, že to bol dátum krstín a narodil sa 14. júna. V každom prípade Karel bol posledné z trinástich detí, pričom prežili len dve – on a jeho brat Rudolf. Otec mal vtedy šesťdesiatšesť rokov, mama štyridsať jeden.

Karel už od detstva preukazoval umelecké nadanie. Začalo to kreslením, nasledovala hudba – hral na husle a klavír, na vojne pribudol saxofón. V roku 1928 absolvoval štúdium na učiteľskom ústave a istý čas bol učiteľom. Deťom vraj učivo prednášal ako rozprávku, za čo ho žiaci milovali. Inšpektori už menej… Neskôr začal štúdium na dramatickom oddelení brnenského konzervatória, kde študoval aj jeho brat Rudolf, ktorý bol ináč zamestnaný na propagačnom oddelení sporiteľne.

Andrej Bagar, Ladislav Chudík, Jaroslav Mareš, Karel Höger (Zdroj: ČS štátny film)

Na rad teda prišlo herectvo, pričom on sám mal najradšej neskoršie úlohy intelektuálov. Základom bol preňho divadlo, až potom rozhlas a televízia. Bolo to však divadlo, ktoré ho nakoniec pripravilo o život. Keď sa dozvedel, že končí jeho kolegyňa Vlasta Fabianová, podal hneď výpoveď. V ten deň, keď ju doniesol na sekretariát, dostal večer infarkt. O niekoľko dní neskôr náhle zomrel (4. mája 1977) – počas nakrúcania seriálu Nemocnice na kraji města. Mal 67 rokov.popísala v dokumente o nakrúcaní slávneho seriálu herečka Eliška Balzerová. V úlohe primára Sovu ho nakoniec nahradil slovenský kolega Ladislav Chudík, s ktorým museli nanovo pretočiť už nakrútené časti.

Karel Höger a Zdenka Procházková vo filme Mrtvý mezi živými (Zdroj: Photo © Česká televize)

Prvou láskou Karla Högera bola herečka Zdenka Procházková, mladšia o sedemnásť rokov. Hoci spolu hrali v divadle, zblížili sa počas nakrúcania filmu Mrtvý mezi živými.spomínala podľa webu ženy.iprima.cz na osudový okamih Zdena Procházková v rozhovore pre časopis Sedmička.

Ich manželstvo však bolo šťastné len niekoľko rokov. Höger mal totiž množstvo fanúšičiek, ktorým častokrát nevedel odolať. „Bola som do Karla veľmi zamilovaná, vážila som si ho a obdivovala. Zostal pre mňa mužom môjho života. Dlhý čas naše súžitie nemalo chybu. Po každom predstavení pri zadnom vchode Národného divadlo, kde hral, stáli zástupy slečien, čo chceli podpis a pokiaľ možno aj čosi viac. A Karel, ktorý bol ako každý muž ješitný, tomu záujmu niekedy neodolal, a tak nám to začalo trošku haprovať,“ popísala herečka, ktorá dúfala, že sa to zmení a nevery mu preto spočiatku tolerovala. Nakoniec ale podala žiadosť o rozvod. „Potom sa stretol s Evou, ktorá sa neskôr stala jeho druhou manželkou, a to už som vedela, že ich vzťah je vážny. Dohodli sme sa, že sa rozídeme. Rozvod dprebehol v úplnom porozumení, zakončený vo vtedajšom Dome potravín šampanským a kilom kaviáru za sto korún. My sme sa s Karlem síce rozviedli, ale nikdy nerozišli. Zostal mojou najväčšou životnou láskou, boli sme spolu sedemnásť rokov,“ uviedla Zdenka.

Karel Höger sa okrem herectva, v ktorom dosiahol majstrovské kvality, venoval pedagogike, spisovateľstvu a recitovaniu, bol tiež priaznivcom esperanta. Počas svojho života získal ocenenia zaslúžilý a národný umelec. Jeho brat Rudolf, ktorý pôsobil ako profesor na JAMU v Brne, ho prežil iba o štyri mesiace.