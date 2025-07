Dlhy priviedli country legendu k samovražde: Syn českého hudobníka chce ZRUŠIŤ otcov HROB!

(Zdroj: ČT)

Jiří Brabec sa narodil 2. júla 1940. Odmalička inklinoval k hudbe a hoci nedoštudoval konzervatórium, bol excelentný klavirista i skladateľ. Najprv pôsobil v skupine FAPS Orchestra, v roku 1966 vznikla kapela Country Beat, v ktorej spievala Naďa Urbánková. Neskôr sa stal moderátorom programu Country Expres Praha – Nashville a samotnému hraniu sa už nevenoval. „Odkedy odišiel od hudby a už chcel iba robiť dojem, tak si myslím, že to ho priviedlo k tomu jeho nešťastnému koncu,” vyhlásil pre ČT jeden z jeho bývalých spoluhráčov.

Jiří Brabec sa rozhodol k zúfalému činu len 11 mesiacov po svadbe. Jeho tretia manželka, speváčka Šárka Rezková bola mladšia o 29 rokov a mal s ňou 5-mesačného syna Dominika, keď sa v prenajatej chate zastrelil. Mal iba 63 rokov. Za všetkým stáli obrovské dlhy, ktoré nebol schopný splácať. Mali po ňom ísť vymáhači, ktorí ho vydierali. Brabcova manželka Šárka nemala o ničom ani poňatie, pretože Jiří ju do svojich problémov nezaťahoval.zverila sa Šárka redakcii CNN Prima NEWS.

Šárka si len pár týždňov pred jeho samovraždou všimla, že sa niečo deje. „Zrazu sa zavieral do seba, neprejavoval žiadnu radosť a choval sa čudne. Prišlo mi zvláštne, že trhal šeky namiesto toho, aby ich zaplatil. Keď som sa ho pýtala, povedal, že sa nič nedeje,“ konštatovala Šárka s tým, že už vtedy zrejme premýšľal o samovražde. „Chcel, aby som ho spolu s Dominikom čo najčastejšie fotila,“ priblížila speváčka, ktorú dodnes mrzí, že jej o svojich dlhoch nikdy nepovedal. „Najviac mi prekáža, že si ma za takých okolností zobral… Mám mu za zlé, že ma v tom nechal sa vymáchať, i keď sa ma svojou smrťou zrejme snažil ochrániť,“ prehlásila Šárka.

Vďaka ich spoločnému synovi Dominikovi však naňho spomínajú často.zverila sa tretia Brabcova manželka.

Minulý rok sa Dominik Brabec (21) rozhodol k nečakanému kroku. Chce zrušiť otcov hrob na pražských Vinohradoch a s jeho pozostatkami má jasný plán. „Mínek, ako mu hovoríme, mi povedal, že chce zrušiť Jiřího hrob na Vinohradoch. Že by si nechal dať časť popola do prívesku na krk,“ povedala denníku Aha! vdova Šárka.

Náhrobný kameň by chcel Brabec junior uschovať a neskôr ho umiestniť do záhrady domu, ktorý plánuje postaviť. „Študujem už niekoľko rokov všetko o otcovi. Jeho hudbu, fotografie, televízne záznamy... Chcel by som tiež vyraziť po jeho stopách v USA, kam pravidelne lietal – aj s maminkou,“ zveril sa Aha! mladý hudobník, ktorý je čím ďalej tým viac podobný otcovi. „On je na Jiřího veľmi naladený. Ako by spolu nejako komunikovali…“ tvrdí Rezková. Jiří Brabec zomrel 17. novembra 2003.