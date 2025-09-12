Piatok12. september 2025, meniny má Mária, Mia, zajtra Ctibor, Tobiáš, Tobias

Jan Hartl sa zavrel pred svetom: Srdce mu rozbila zrada dvoch žien, životná láska mu zomrela

Jan Hartl
PRAHA – Jan Hartl pôsobil na javisku vždy sebaisto, jeho srdce je však zlomené na kúsky. Po smrti svojej osudovej ženy sa ešte viac uzavrel do seba a zvedavcov do svojho súkromia nepúšťa.

Jan Hartl sa narodil 12. septembra 1952 v Prahe. Už ako chlapec túžil stať sa hercom. Navštevoval dramatický krúžok a pre nikoho nebolo prekvapením, keď sa prihlásil na DAMU. Po skončení vysokej školy v roku 1975 nastúpil do Realistického divadla Zdeňka Nejedlého, kde zahájil svoju profesionálnu kariéru. Pôsobil tam 13 rokov.

V priebehu štúdia sa zoznámil s herečkou Milenou Steinmasslovou, s ktorou hral v seriáli Muž na radnici. Ich vzťah však po niekoľkých rokoch skončil. Pre Hartla to bo prvá zásadná citová strata. Väčšiu ranu mu však zasadil rozchod s Veronikou Žilkovou po štvorročnom vzťahu. Podľa Žilkovej uvažovali aj o svadbe a podľa Hartlových blízkych bol ich rozchod bolestný a zanechal v hercovi hlbokú nedôveru. Nikdy sa k nemu nevyjadroval, ale po tejto skúsenosti sa vzťahom vyhýbal, viac sa uzavrel do seba a sústredil sa na prácu. Keď sa spolu po rokoch stretli na nakrúcaní filmu Otesánek, odviedol herec síce profesionálne svoju prácu, mimo kameru ale s bývalou priateľkou neprehovoril ani slovo. Že ho "pustila k vode", jej dodnes neodpustil.

Jan Hartl vo filme Vesničko má, středisková
Jan Hartl vo filme Vesničko má, středisková
Vo filme debutoval v roku 1974 v Jáchyme, hoď ho do stroje!. Väčší priestor dostal v komédii Holky z porcelánu ako zakríknutý inštalatér Tomáš. Pamätáme si ho aj z filmov Tajemství hradu v Karpatech (1981), Anděl s ďáblem v těle (1983), Vesničko má, středisková či Konec starých časů. Míľnikom bol film Golet v údolí, kde stvárnil postavu otca v židovskej komunite. Práve za túto rolu získal svoju prvú nomináciu na Českého leva. Prestížnu cenu si prevzal až v roku 2018 za vedľajšiu úlohu vo filme Zlatý podraz, ktorý mapuje život povojnovej československej basketbalovej reprezentácie. Hral v ňom ministra spravodlivosti. Jeho manželku stvárnila Alena Mihulová, ktorá mu po nakrúcaní zložila veľkú poklonu: „Bolo to pre mňa úžasné. Prvýkrát v živote som sa stretla na nakrúcaní s Honzom Hartlom, do ktorého som sa platonicky zahľadela už keď som mala šestnásť. Nikdy predtým som o nevidela osobne.“

Herec mal však po dvoch stroskotaných vzťahoch s Milenou a Veronikou, ktoré ho vymenili za iných mužov, oči už len pre jednu ženu. Jeho životnou láskou sa po rokoch, kedy na ženy zanevrel, stala lekárka Olga Škopová (†40), s ktorou mal dve deti, Prokopa a Kláru. Ich manželstvo bolo harmonické a starostlivo chránené pred verejnosťou. Potom však prišla obrovská rana v podobe zhubnej choroby. Hartl sa o svoju milovanú ženu obetavo staral a obaja verili, že nad rakovinou zvíťazí. Choroba ale bola silnejšia a v roku 2007 si vyžiadala tú najvyššiu daň.

Herec tak zostal sám aj na výchovu oboch detí. Ešte viac sa uzavrel pred spoločnosťou a aj napriek hlbokému smútku a bolesti sa obetavo staral o svoje deti. Bol im oporou, aj keď sa jemu samému pod nohami prepadávala zem. Podľa slov kolegov sa z usmievavého muža stal mĺkvy človek, ktorý svoju energiu sústredil iba na deti a herectvo.

Jan Hartl vo filme Donšajn
Jan Hartl vo filme Donšajn
Hartl je známy tiež z televíznych seriálov, napríklad Muž na radnici, Plechová kavalérie, Přítelkyně z domu smutku, Život na zámku, Hotel Herbich či Četnické humoresky. Objavil sa aj v televíznych rozprávkach a inscenáciách ako Vltavská víla, Ať přiletí čáp, královno! alebo Zvon Lukáš. V rozhlase a audioknihách patrí k vyhľadávaným interpretom.

Po úmrtí manželky žije so svojimi deťmi v dome na okraji Prahy. Verejne vystupuje len výnimočne, objavil sa napríklad na odovzdávaní cien Český lev v  roku 2019. Zostáva ale aktívny v divadle. Dlhodobo pôsobí v činohre Národního divadla a v Divadle Viola.

Aj napriek ťažkým životným stratám zostáva Jan Hartl pre divákov hercom, ktorého meno vzbudzuje rešpekt. V postavách, ktoré stvárnil, dokáže prepojiť herecký minimalizmus s hlbokým vnútorným prežitkom a dôrazom na detail a autenticitu.

