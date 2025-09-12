Jan Hartl sa zavrel pred svetom: Srdce mu rozbila zrada dvoch žien, životná láska mu zomrela

PRAHA – Jan Hartl pôsobil na javisku vždy sebaisto, jeho srdce je však zlomené na kúsky. Po smrti svojej osudovej ženy sa ešte viac uzavrel do seba a zvedavcov do svojho súkromia nepúšťa.
Jan Hartl sa narodil 12. septembra 1952 v Prahe. Už ako chlapec túžil stať sa hercom. Navštevoval dramatický krúžok a pre nikoho nebolo prekvapením, keď sa prihlásil na DAMU. Po skončení vysokej školy v roku 1975 nastúpil do Realistického divadla Zdeňka Nejedlého, kde zahájil svoju profesionálnu kariéru. Pôsobil tam 13 rokov.
V priebehu štúdia sa zoznámil s herečkou Milenou Steinmasslovou, s ktorou hral v seriáli Muž na radnici. Ich vzťah však po niekoľkých rokoch skončil. Pre Hartla to bo prvá zásadná citová strata. Väčšiu ranu mu však zasadil rozchod s Veronikou Žilkovou po štvorročnom vzťahu. Podľa Žilkovej uvažovali aj o svadbe a podľa Hartlových blízkych bol ich rozchod bolestný a zanechal v hercovi hlbokú nedôveru. Nikdy sa k nemu nevyjadroval, ale po tejto skúsenosti sa vzťahom vyhýbal, viac sa uzavrel do seba a sústredil sa na prácu. Keď sa spolu po rokoch stretli na nakrúcaní filmu Otesánek, odviedol herec síce profesionálne svoju prácu, mimo kameru ale s bývalou priateľkou neprehovoril ani slovo. Že ho "pustila k vode", jej dodnes neodpustil.
Herec mal však po dvoch stroskotaných vzťahoch s Milenou a Veronikou, ktoré ho vymenili za iných mužov, oči už len pre jednu ženu. Jeho životnou láskou sa po rokoch, kedy na ženy zanevrel, stala lekárka Olga Škopová (†40), s ktorou mal dve deti, Prokopa a Kláru. Ich manželstvo bolo harmonické a starostlivo chránené pred verejnosťou. Potom však prišla obrovská rana v podobe zhubnej choroby. Hartl sa o svoju milovanú ženu obetavo staral a obaja verili, že nad rakovinou zvíťazí. Choroba ale bola silnejšia a v roku 2007 si vyžiadala tú najvyššiu daň.
Herec tak zostal sám aj na výchovu oboch detí. Ešte viac sa uzavrel pred spoločnosťou a aj napriek hlbokému smútku a bolesti sa obetavo staral o svoje deti. Bol im oporou, aj keď sa jemu samému pod nohami prepadávala zem. Podľa slov kolegov sa z usmievavého muža stal mĺkvy človek, ktorý svoju energiu sústredil iba na deti a herectvo.
Po úmrtí manželky žije so svojimi deťmi v dome na okraji Prahy. Verejne vystupuje len výnimočne, objavil sa napríklad na odovzdávaní cien Český lev v roku 2019. Zostáva ale aktívny v divadle. Dlhodobo pôsobí v činohre Národního divadla a v Divadle Viola.
Aj napriek ťažkým životným stratám zostáva Jan Hartl pre divákov hercom, ktorého meno vzbudzuje rešpekt. V postavách, ktoré stvárnil, dokáže prepojiť herecký minimalizmus s hlbokým vnútorným prežitkom a dôrazom na detail a autenticitu.