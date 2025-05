Herečka prežila sériu úrazov a životných katastrof: Manžela požiadala o ruku sama! Keby som umrela...

(Zdroj: profimedia.sk)

Jana Boušková sa narodila 8.mája 1954 v Kladne. Dva roky študovala na gymnáziu, ale mala problémy s dyslexiou, ktorá jej ďalšie štúdium neumožňovala. Úspešne zložila skúšky na konzervatórium v Prahe. Už v priebehu štúdia hosťovala v pražskom Národnom divadle, kde v roku 1975 získala stále angažmán v činohernom súbore.

Vo filme sa prvýkrát objavila v roku 1971 v rozprávke Dívka na koštěti. Opäť na výslnie ju vyniesol seriál Ošklivka Katka, kde hrala spolu so svojím manželom Václavom Vydrom. V posledných rokoch je známa vďaka úlohe temperamentnej poštárky v seriáli Polícia Modrava.

Jana Boušková (Zdroj: ČT/Vratislav Tachezy)

Herečka prekonala nielen sériu vážnych úrazov, ale aj životných katastrof. Zlomená ruka po páde z koňa, komplikácie po nehode na motorke a zdrôtovaný členok, nešťastne zlomená noha pri lyžovaní… a s vekom každé zranenie zvláda horšie.

Prešla si však aj osobnými tragédiami. V roku 1982 iba deň po jej 28. narodeninách tragicky zahynul jej prvý manžel, herec Peter Svojtka (cvokár Jiří z Arabely). V opitosti spadol pod električku, keď sa rozhodol zviesť sa na spriahadlách medzi spojenými vozňami. Herečka zo dňa na deň zostala sama na svojho dva a polročného syna Jána. Vyrovnať sa musela s obrovskou bolesťou i problémami samoživiteľky. Herečka prezradila, čo jej pomohlo prekonať všetky problémy. „To, že mám syna, o ktorého sa musím postarať a vychovať ho. Tiež moja mama mi vtedy veľmi pomohla. A tiež mi pomohlo, že som mala veľa práce v divadle a natočila v tom čase aj tri inscenácie v ostravskej televízii. Rada som tam jazdila vlakom. Bola to dlhá cesta, ale ja som bola šťastná, že nemusím sedieť doma so svojimi problémami.“

Jana Boušková a Petr Svojtka (Zdroj: ČT/Vratislav Tachezy)

Po roku a pol našla svoje šťastie po boku dlhoročného kamaráta, herca Václava Vydru, s ktorým spolu študovali na konzervatóriu v jednom ročníku.uviedla Boušková na margo vzťahu jej syna a Vydru, ktorý sa k nej nasťahoval v roku 1983.povedala herečka Dana Homolová, prvá Vydrova manželka. A bolo to naozaj tak. Ráno po nakrúcaní, z ktorého sa spoločne večer predtým vrátili vlakom, zazvonil pri jej dverách a...opísala pre vlasta.cz herečka.

Ďalšou tragédiou bola smrť jej sestry Evy (†53), opernej speváčky, ktorá vážne ochorela a v roku 2004 predčasne zomrela. Jana dostala na starosť jej dcéru, vtedy šesťročnú Terezu. „Janina a Vašek spolu deti nemali, ale zrazu vychovávali hneď dve. Bolo to veľmi dojemné,“ uviedla pre blesk.cz kolegyňa z Národného divadla. Obaja si spoločné dieťa pritom veľmi priali. Bolestivá skúsenosť však Janu poznamenala natoľko, že už nikdy viac šťastie nepokúšali. „Zachránili ma v podolskej pôrodnici. Boli zlatí a veľmi im za to ďakujem,“ zverila sa Boušková s tým, že ju v pôrodnici namiesto radosti čakal boj o život.

Jana Boušková (Zdroj: prima.tv)

Trvalo však dlho, kým si dlhoroční partneri povedali svoje „áno“. Zosobášili sa v malom kostolíku v Nezabudicích na Křivoklátsku.vysvetlila Boušková v programe 7 pádů Honzy Dědka.

Manželstvo im zjavne chutí, i keď veľa času trávia spoločne nielen doma, ale aj v práci. „Asi to chce toleranciu, empatiu,“ povedal Vydra na tému dobrého vzťahu. „My spolu robíme množstvo vecí, ale tiež množstvo záujmov máme odlišných a do tých si nezasahujeme. Takže si nechávame každý kus vlastného priestoru. Spolu jazdíme na dovolenky, na zájazdy s divadlom a podobne, takže je to vlastne o nejakej harmónii.“ Boušková a Vydra spolu harmonicky pôsobili dlhých pätnásť rokov v televíznom programe „Prostřeno!“, ktorého súčasťou bola herečka od začiatku. Vo februári tohto roku však Bouškovú kvôli zdravotným problémom nahradila iná herečka. „Mám vo svojom živote niekoľko žien, ktoré ma sprevádzajú ako osobným, tak profesným životom,“ prezradil Vydra pre cnn.iprima.cz. A keď bolo treba nájsť dočasnú náhradu za jeho manželku, ako prvá mu napadla Jana Paulová. Väčším problémom však je, že Jana po tom, čo spadla, musela absolvovať náročnú operáciu bedrového kĺbu a už viac ako dva mesiace je hospitalizovaná v pražskej nemocnici. Jej stav si vyžaduje absolútny pokoj na lôžku a dodržiavanie prísneho režimu. „V lete by už podľa všetkého mala byť v poriadku a ja sa veľmi teším, že bude zase so mnou doma,“ s nádejou povedal pre expres.cz Vydra, ktorý je jej veľkou oporou a denne ju navštevoval v nemocnici.

Aj táto životná situácia ukazuje, aké silné je medzi nimi puto a aká hlboká môže byť láska aj po desaťročiach spoločného života. Veď v súkromnom živote majú „prostřeno“ s láskou a harmóniou už vyše 40 rokov. Boušková pre vlasta.cz dokonca prezradila recept na šťastné manželstvo: „Chcete žiť krásny a šťastný život? Ide to, záleží len a len na vás. Nemôžete robiť veci len pre druhých, ale aj pre seba. Dôležité tiež je nemať tendenciu druhého prerobiť.“