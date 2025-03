Karol Čálik (Zdroj: Ján Zemiar)

Jeho sýty, znelý barytón vynikol v desiatkach operetných i muzikálových postáv, rovnako ako v rozhlase a dabingu. Svoj zmysel pre humor a komiku využil aj v desiatkach komických či tragikomických činoherných postáv. Aktuálne sa vrátil aj do muzikálu Cats/Mačky: „Pre mňa je trošku symoblický, pretože tohto starého divadelného kocúra, ktorý istým spôsobom kopíruje môj celoživotný herecký príbeh, kopíruje v podstate mňa. Je to darček k 80-ke, o ktorom som ani nesníval,“ zdôveril sa Čálik.

Karol Čálik oslavuje 80. narodeniny: Nikdy neveril, že tohto bude v takom veku schopný! (Zdroj: NaJa/Ján Zemiar)

Karol Čálik sa narodil 15. marca 1945 v Trnave. Už v detstve túžil vystupovať, čo sa mu prvýkrát podarilo ešte ako školákovi na základnej škole v rozprávke Kocúr v čižmách, v ktorej si zahral Černokňažníka. Ovplyvnil ho výrazne aj cirkus, najmä výstupy klaunov i bábkové divadlo, ktoré hrával doma rodičom. Neskôr spieval v spevokole Bradlan, intenzívne hral futbal a obdivoval umenie Charlieho Chaplina.

Už počas štúdia na gymnáziu vedel, že sa chce stať hercom. V roku 1962 úspešne absolvoval talentové skúšky na herectvo na VŠMU a do ročníka ho prijal Karol L. Zachar. Ešte ako poslucháč VŠMU v roku 1966 hosťoval na Novej scéne a to v operete Modrá ruža a v muzikáli Hello, Dolly. Po ukončení štúdia a absolvovaní základnej vojenskej služby vo VUS-e sa od októbra 1968 stal sólistom spevohry Novej scény, pričom často účinkoval aj v činohre. Svojmu domovskému divadlu zostal verný po celý čas, takmer 6 dekád.

Od roku 1992 do roku 1999 bol umeleckým riaditeľom spevohry NS, následne, po organizačných zmenách až do roku 2005 bol umeleckým riaditeľom hudobno-dramatického súboru NS. Túto funkciu opäť vykonáva od roku 2012 až dodnes. A dodnes je aktívny aj na scéne, hrá v štyroch muzikáloch - Mačky, Bonviván, Jánošík a Oliver!

Pred kamerou debutoval v roku 1963 vo filme Námestie svätej Alžbety, odvtedy stvárnil množstvo postáv v snímkach ako Pacho hybský zbojník, Noční jazdci, Falošný princ, Galoše šťastia, Hana a jej bratia. Intenzívne sa venoval aj televíznej a rozhlasovej tvorbe, vrátane zábavných programov. Pôsobil aj ako pedagóg herectva na bratislavskom Konzervatóriu.

Karol Čálik je ženatý, má dve dospelé deti a dvoch na diaľku adoptovaných indických bratov.