VEĽKÁ OSLAVA 80-ky Karola Čálika: Herec ukázal DCÉRY aj VNÚČATÁ... Pohľad, ktorý zahreje pri srdci!

Karol Čálik (Zdroj: Robert Tappert)

BRATISLAVA - Výnimočný herec, dlhoročný člen súboru Divadla Nová scéna a jeho umelecký riaditeľ Karol Čálik uviedol v nedeľu večer na javisku divadla po predstavení Mačky do života knihu svojich spomienok „Volajú ma Charlie“ a spolu s blízkymi oslávil v Štúdiu Olympia aj svoje okrúhle 80. narodeniny. Aha, podporiť ho prišli aj dcéry a vnuci!

Nedeľný večer patril legende Divadla Nová scéna pánovi Karolovi Čálikovi. Ako divadelný kocúr Múz si odniesol z predstavenia muzikálu CATS/ MAČKY nielen dlhotrvajúci potlesk od divákov, ale na javisku aj s novinárkou Máriou Mikovou uviedli do života spoločnú životopisnú knihu „Volajú ma Charlie.“ Krstnými rodičmi sa stali riaditeľka divadla Ingrid Fašiangová a básnik Kamil Peteraj.

Kamil Peteraj, Ingrid Fašiangová (Zdroj: Robert Tappert)

A do sveta ju uviedli symbolicky lupeňmi modrej ruže, ako pripomienku inscenácie operety Modrá ruža z r.1966, ktorou p. Karol Čálik prvýkrát vstúpil na javisko svojho domovského divadla a ktorému zostal verný dodnes. „Želám tejto knižke to, čo je živou vodou aj divadla, a to úspech a súčasne aby bola živou spomienkou aj pre ďalšie generácie,“ vyjadril sa Peteraj.

Kniha zachytáva životné obdobie umelca od narodenia v roku 1945 až po dôležité momenty v jeho profesionálnej kariére. Uvedenie knihy navyše v Štúdiu Olympia pokračovalo oslavou jeho životného jubilea - 80. narodenín. Oslávencovi prišli zagratulovať súčasní aj bývalí kolegovia, ale aj manželka Markéta s deťmi a vnúčatami. Pozrite, tento pohľad zahreje pri srdci!

Karol Čálik s vnúčatami (Zdroj: Robert Tappert)

Karol Čálik s manželkou a vnukom (Zdroj: Robert Tappert)

Karol Čálik s dcérou (vľavo) a priateľmi (Zdroj: Robert Tappert)