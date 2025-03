Takýto zásah si polícia nepamätá: Na benzínke riešili jedinca s hadom, rozkrikoval sa a dokonca si ho strkal do ...

Muž boli voči policajtom vulgárny a na krku nosil hada. (Zdroj: tydenikpolicie.cz)

PLZEŇ - Je ťažké vyhodnotiť, ktorý z posledných prípadov českej polície bol ten najbizarnejší, no je jasné, že im robia značnú "konkurenciu" aj tie aktuálne. Plzenskí príslušníci si museli poradiť s nepríčetným mužom, ktorý naliaty alkoholom obťažoval pracovníkov čerpacej stanice, bol vulgárny a na krku mal hada. Zaujímavé je, že muž s agresivitou neprestal ani po príchode polície.

Bizarný prípad a jeho priebeh česká polícia zdieľala na webe tydenikpolicie.cz. "Muž s hadom okolo krku slovne napádal a obťažoval obsluhu a narúšal verejný poriadok. Podnapitý agresor mal nielen silné reči, ale zvieral aj ruky v päsť. Keď mu oznamovateľ odmietol podať ruku, pohrozil mu fyzickým útokom," uviedli prípad príslušníci mestskej polície v Plzni.

(Zdroj: tydenikpolicie.cz)

Pre miestnych nebol tento muž žiadnou neznámou a poznali ho. Pravidelne verbálne napádal a odrádzal zákazníkov.

Keď prišli na miesto policajti, akurát prechádzal na červenú

Ďalšieho priestupku, pri ktorom ho prichytili samotní policajti, sa muž dopustil v momente ich príchodu na pumpu pri Karlovarskej ulici. Už v tom čase sa mu had šmýkal na ramenách. Práve na spomínanej ulici prechádzal na červenú cez cestu. Na výzvu hliadky však zareagoval a vrátil sa k benzínke. Pokračoval však v slovných útokoch a "domáci miláčik" mu takmer niekoľkokrát spadol.

"Dokonca niekoľkokrát zovrel hlavu hada a vložil si ju do úst," šokovali mestskí policajti popisovaním konania muža.

(Zdroj: tydenikpolicie.cz)

Nafúkal viac ako dve promile

Z muža bol podľa orgánov zákona cítiť alkohol, hovoril nezrozumiteľne a mal problém udržať rovnováhu. "Bol to problém nielen preňho, ale aj pre jeho nevinného "maznáčika". Dychová skúška ukázala 2,5 promile alkoholu," upozornili policajti.

(Zdroj: tydenikpolicie.cz)

Skončil na záchytke s mastnou pokutou, hada mu odobrali

Hoci sa muž opakovane snažil z miesta odísť a začal klásť odpor, strážnici proti nemu použili donucovacie prostriedky. "Kvôli bezpečnosti mu bol had odobraný a muž skončil na záchytke. Had bol prevezený do útulku, prípad bol konzultovaný s veterinárnou správou a odborom životného prostredia a muž si po odznení intoxikácie odniesol za svoje priestupkové rokovania niekoľkotisícovú pokutu," uzavreli orgány zákona.