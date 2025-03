Kvôli mužovi gamblerovi zostala na ulici: Kedysi slávnu detskú hviezdu zachránil pred smrťou kolega

(Zdroj: RTVS)

Katarína Zatovičová sa narodila v Bratislave 12.marca 1964. Už v šiestich rokoch stála prvýkrát pred kamerou. Jej najväčšou detskou úlohou bolo účinkovanie vo filme Leto s Katkou, do ktorého ju v roku 1975 obsadil režisér Radim Cvrček. Účinkovala vo viacerých filmoch po boku známych hereckých osobností, ako sú Eva Krížiková či Milan Lasica. Z viacerých detských hviezd tej doby sú dnes známi profesionálni herci, ako napríklad Matej Landl, s ktorým hrala v seriáli Rachotilkovia.

Katke všetci predpovedali hereckú budúcnosť. Ako tínedžerku ju po ukončení gymnázia prijali do Divadla LUDUS, kde bola spolu s Adym Hajdu, Romanom Luknárom či Oľgou Belešovou. „Keď sme sa neskôr vybrali na prijímačky na VŠMU, všetkých prijali okrem mňa,“ prezradila Katka, ktorú v Bratislave za herečku nechceli. Neskôr hrala v plzenskom divadle a v roku 1989 sa postavila na dosky martinského divadla. „Tam som sa zoznámila s jedným mužom z divadelného zákulisia a počala som dieťatko. Bolo to nečakané, prišla ku mne do života smrť,“ spomínala v programe Opri sa o mňa pre RTVS na časy, keď potratila. Pred okolím sa tvárila, že sa nič nestalo.

Začala však pochybovať o tom, či chce v divadelnej práci pokračovať:povedala po rokoch Katka, ktorá opäť odišla do Česka, kde si urobila kurzy v liečiteľskom centre a začala pomáhať budúcim rodičom, aby sa pripravili na príchod svojho dieťaťa.zdôverila sa.

Za hranicami sa Katka vydala za Petra a v roku 1994 sa sama stala mamou syna Simona. Šťastie však netrvalo dlho. Z manžela sa vykľul gambler, ktorý pripravil rodinu aj o strechu nad hlavou. Katarína zostala bez bytu i bez peňazí. Jej syn mal vtedy štyri roky.

V tom čase ju zachránilo účinkovanie v televíznych reklamách, ktoré jej zarobili na liečiteľské centrum v Prahe. Vždy ju totiž zaujímal pohľad rôznych filozofií a rôznych náboženstiev na život a na svet. A keď v „medzinárodnej kuchyni“ tradícií, názorov a postojov odhalila, že život človeka sa začína vlastne už od jeho počatia, ako matka s vlastnou skúsenosťou mala už len krôčik k tomu, aby sa začala venovať budúcim mamičkám. V roku 1999 založila A centrum, prvé rodinné centrum zamerané na prirodzený pôrod, gravid jógu a ďalšie podporné aktivity, ktoré po 20 rokoch odovzdala mladším kolegyniam.

Sama sa totiž svojej práci tak oddala, že v roku 2015 sa u nej prejavili depresie.pripomína varovne.

S odstupom mnohých rokov ďakuje za morálnu podporu aj hercovi Františkovi Kovárovi. „V mojom najsmutnejšom období mi venoval úžasnú knihu Hovory s Bohom. Stal sa mojím anjelom. Keď sú náročné chvíle, vždy príde nejaký anjel, ktorý nám dodá impulz - to chcem, aby si ľudia uvedomili. Kniha mi pomohla ujasniť si mnohé veci. Pochopila som, že potrat, rozvod aj depresie boli pre mňa mimoriadnou výzvou a obrovskou pomocou k objaveniu podstaty a zmyslu života. Učili ma vďačnosti, pokore a úcte. Verím, že do života si pritiahnem to, čo potrebujem a čo ma môže posunúť ďalej. Večer je pre mňa ako zomieranie a ráno ako opätovné znovuzrodenie,“ opisuje svoju životnú filozofiu.

Katarína žije v Prahe so synom Simonom, ale životného partnera nemá. V televízii sa naposledy na moment objavila v roku 2017 v českom seriáli Modrý kód, odvtedy občas účinkuje v scénickom divadelnom predstavení s názvom obnaŽENA.hovorí o hre, v ktorej päť žien opisuje štyri fázy ženského cyklu.

V roku 2021 spustila online projekt Osudové stretnutia a teraz je súčasťou Klubu Byť príťažlivá. Všetky skúsenosti vníma ako dary, ktoré ju formovali, a teší sa na ďalšie prepojenie, naživo aj online. „Keď robím workshop pre manželské páry, je to ako improvizované divadlo jedného herca. Pracujem s celým telom, dávam dôraz na dych, hlas, aby som bola čo najviac autentická,“ vysvetlila.