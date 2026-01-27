Marta Sládečková je vo vzťahu vyše 30 rokov, no niečo robila inak! Ako im to môže TAKTO fungovať?

BRATISLAVA – Meno Marta Sladká zo sitkomu Susedia bude navždy spojené s herečkou Martou Sládečkovou. Rovnako tak aj Zdena z Hornej Dolnej. Herečka dnes oslavuje 67 rokov.
Marta Sládečková sa narodila 27. januára 1958 v Trenčíne. Otec bol vojak, mama učiteľka. Ako však sama vravievala – otec bol plukovník, ale mama generál. Po vzore sestry išla Marta na gymnázium a následne chcela ísť v jej stopách aj na vysokej škole. Pred štúdiom chémie však na radu spolužiaka Romana Poláka uprednostnila herectvo. Počas školy spolu skúšali nejaké predstavenia a keď jej jedného dňa povedal: „Marta, ja idem na réžiu. Nechceš ísť na herectvo?“ - tak povedala áno. Hneď po škole, ktorú absolvovala v roku 1981, nastúpila do divadla SNP v Martine. V rokoch 1987 - 1993 svoj herecký talent rozvíjala v divadle Andreja Bagara v Nitre a potom jej kroky smerovali do Divadla Astorka Korzo ´90.
V martinskom divadle sa vášnivo zaľúbila druhýkrát. Medzi ňou a hereckým kolegom to zaiskrilo hneď pri prvom stretnutí a vzťah s Ľubomírom Paulovičom, aj keď ju mnohí od toho odhovárali, trval 7 rokov: „Nezobrala som si ho preto, lebo bol veľmi komplikovaný človek. Nemohli sme byť ani spolu, ani bez seba. Bol to osudový vzťah,“ priznala Marta. Paulovič bol ženatý a mal dve deti. „Bol to taký osudovo silný ošiaľ, že som s tým nevedel nič urobiť. Keď som bol s Martou, bolo mi smutno za deťmi. Keď som bol s nimi, ťahalo ma za ňou,“ priznal herec pre Nový čas. Napokon mu stroskotal vzťah s manželkou aj Martou a neskôr sa oženil druhýkrát.
Herečka, ktorá so všetkými bývalými priateľmi zostala vždy dobrá kamarátka, však neostala sama. Razí totiž teóriu, že niekedy je dobré kamarátstvo viac ako zlá láska. S terajším priateľom Dodom sú spolu od roku 1993, bola to láska na prvý pohľad a obaja už mali za sebou pár vzťahov. V tom svojom však mali pauzu – po jedenástich rokoch sa rozišli, ale osud ich dal znovu dokopy. „Tým, že sme mali spoločného psa Nathana, ktorý bol zvyknutý na oboch, starali sme sa o neho striedavo. A potom sme začali zase spolu chodiť na chalupu, na nákupy…“, prezradila pre Plusku herečka. S Dodom je už Marta vyše 30 rokov a spoločný život – aj keď nie celkom – im funguje. „Schádzali sme sa, rozchádzali, žili spolu veľmi dlho a tak – máme úžasne dobrú podobu lásky, lebo sme kamaráti. Všetko je úplne okej, len bývame každý inde. Keď chceme byť spolu, sme spolu, ale večer chceme ísť každý do svojho súkromia. Máme už dosť rokov na to, aby sme mali svoje muchy, svoje pravidlá, svoje ja. Je to komfortné,“ vyjadrila sa pre SME.sk.
Svoju lásku však dáva nielen jemu, ale aj mame, sestre, švagrovi, synovcom a priateľom. A čo sa týka toho, že nemá vlastné deti, nič neľutuje. Všetko je vraj tak, ako má byť. „Neprišlo to. Možno sú v tom iné problémy, po ktorých som nikdy nepátrala,“ priznala herečka s tým, deti nie sú jediným naplnením života. Staroby sa nebojí a receptom je čo najviac si ju spríjemniť. Preto si svoje dni rada napĺňa prácou, chvíľami s partnerom, priateľmi a cestovaním.