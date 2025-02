Peter Marcin (Zdroj: STVR)

BRATISLAVA - Peter Marcin je poriadne škodoradostný! Zatiaľ čo on sa z chuti zabával, jeho hostia sa museli v talkshow Neskoro večer popasovať s poriadne náročnou úlohou. S ústami plnými makróniek sa pokúšali rozprávať – a dopadlo to poriadne komicky.

Obľúbená talkshow Neskoro večer tentokrát ponúkne nielen zaujímavých hostí, ale aj poriadne bláznivý moment, pri ktorom sa štúdio otriasalo smiechom. Herečka Sára Polyáková a víťaz 4. série obľúbenej cukrárskej šou STVR Pečie celé Slovensko Pavel Nikov sa ocitli v situácii, ktorá ich dostala do absolútnych rozpakov – s ústami plnými makróniek sa mali pokúsiť vysloviť pripravenú vetu tak, aby ju ten druhý dokázal pochopiť. Marcin si ich pri tom s neskrývanou radosťou doberal!

"To nejde!" – hovorila herečka Sára Polyáková a popritom sa snažila napchať si do úst čo najviac makróniek. "Čo by nešlo!" okríkol ju Marcin. "Môžeš to aj rozhryznúť, len to nesmieš prehltnúť," vysvetľoval moderátor pravidlá hry. "Toto je mládež," krútil hlavou Marcin a podával herečke papier, na ktorom bola napísaná veta, ktorú musela s plnými ústami prečítať svojmu kolegovi tak, aby ju dokázal zopakovať. Nečakané grimasy, nezrozumiteľné bľabotanie, makrónky prskajúce na všetky strany z úst sympatickej plavovlásky a pokusy o artikuláciu spôsobili v sále hotový výbuch smiechu.

Nezmeškajte talkshow Petra Marcina Neskoro večer už túto sobotu o 21:35 na Jednotke!



Vrchol neslušnosti? Marcin si zgustol na hosťoch! Toto má byť akože vtipné? (Zdroj: STVR)