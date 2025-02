Majster humoru oslavuje 50-ku: Nebyť tejto ženy by nebol tým, kým je

Dano Dangl (Zdroj: Ján Zemiar)

S jeho tvárou a hlasom sa spájajú kultové programy ako S.O.S., Partička, Kredenc či Milujem Slovensko, no Dangl má na konte omnoho viac. Aj keď ho verejnosť vníma predovšetkým ako kráľa zábavy, jeho život ukrýva množstvo menej známych faktov, ktoré vás zaručene prekvapia! Málokto vie, že Dano Dangl v mladosti randil s herečkou Danicou Jurčovou. „Mne sa páčia chlapi, ktorí sú humorní. Všímam si prvé vystupovanie a humor. Bol to môj prvý vzťah,“ priznala blondínka otvorene v relácii K-Fun.

Ich vzťah začal ešte v divadle a trval približne dva roky. Jurčová neskôr prezradila, že práve Dano bol jej prvá veľká láska.prezradila Jurčová. Ktovie, ako by sa ich osudy vyvíjali, keby ostali spolu... Po rozchode s Jurčovou však Dangl stretol osudovú ženu – dnes už svoju manželku Beátu, s ktorou vychováva tri deti: Olivera, Lauru a Siennu.Okrem účinkovania pred kamerou si Dangl vyskúšal aj dabing. Jeho hlas ste mohli počuť v rôznych animovaných filmoch a zahraničných seriáloch, no väčšina divákov netuší, že ide práve o neho. Dano Dangl nebol len tvárou úspešných relácií, ale stal sa aj ich tvorcom. Spolupracoval na vzniku Partičky, no stojí aj za úspechom Tvoja tvár znie povedome, satirického skečového programu Kredenc či šou 2 na 1 s Adelou Vinczeovou. Kredenc bol v istom období jedným z najpopulárnejších humoristických programov na Slovensku a priniesol divákom legendárne paródie a postavy, na ktoré sa dodnes spomína.Dangl dokázal, že má cit pre humor a vie ho priniesť divákom v tej najlepšej podobe. Aj keď dnes oslavuje 50 rokov, na jeho energii to nevidno ani trochu. Svojský humor, improvizačný talent a pohotovosť z neho stále robia jedného z najzábavnejších mužov slovenského šoubiznisu. Pripájame sa ku gratulantom a k narodeninám želáme všetko najlepšie...