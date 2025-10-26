4-krát ženatý princ z Popelky: Prvá bola známa herečka... Pokašľal to on!

PRAHA - V realite to nebolo také ružové ako v rozprávke. Herec Pavel Trávníček (75) je aktuálne štvrtý raz ženatý. Jeho prvou manželkou bola dnes veľmi známa a obsadzovaná herečka Simona Stašová, dcéra Jiřiny Bohdalovej.
Do širokého diváckeho povedomia sa zapísal predovšetkým vďaka roli princa v nezabudnuteľnej filmovej rozprávke Tři oříšky pro Popelku (1973), ktorá patrí medzi skvosty českej i slovenskej kinematografie. Obdobný typ postáv stvárnil aj v rozprávkach Klaním se, měsíci (1991), O štěstí a kráse (1985 ) alebo Třetí princ (1982).
Pavel Trávníček sa narodil 26. októbra 1950 v českej obci Konice. Po štúdiách na Janáčkovej akadémii múzických umení (JAMU) v Brne pôsobil na scéne tamojšieho Divadla bratří Mrštíků (dnešné Městské divadlo Brno). Neskôr hrával na doskách Divadla E. F. Buriana a od roku 1982 v Městských divadlech pražských.
Post umeleckého šéfa pražského Hudebního divadla Karlín zastával Trávníček v rokoch 1990 – 1993. Neskôr bol majiteľom i hercom Divadla Pavla Trávníčka, ktoré pod názvom SKELET založil v roku 1998.
Početné divácke publikum si tvár sympatického herca spája najmä s kultovou česko-nemeckou rozprávkou Tři oříšky pro Popelku (1973), kde stvárnil svojhlavého princa po boku pôvabnej Libušky Šafránkovej.
V rokoch 1982 – 1992 si podobný typ hrdinu zahral v mnohých televíznych rozprávkach, napríklad v O brokátové růži a slavíku z perleti (1982), Jak se mele babí hněv (1986), O princi Bečkovi (1988) či O princi, který měl o kolečko víc (1992).
Filmografiu Pavla Trávníčka tvoria tiež dramatické televízne diela a seriály ako Pracka v láhvi (1978), Starožitníkův krám (1980), Vnitřní zrak (1983), Panoptikum města pražského (1986) alebo Vyprávěj (2009). Okrem herectva sa Trávníček venoval aj spevu, moderoval zábavný hudobný program DO-RE-MI (1998) a dnes patrí k najvyhľadávanejším dabingovým hercom.
Niekdajší princ je dnes štvrtý raz ženatý. Jeho prvou ženou bola kolegyňa Simona Stašová, ktorá v tom čase ešte nebola taká známa. „Bolo to také herecké manželstvo. Vždy sa jeden z tej dvojice stane takým trochu dominantným a začne tomu druhému riadiť život, čo by mal hrať, čo by nemal prijať a tak. To je veľká chyba. Pokazilo sa to asi mojou vinou, ale bolo to pekné obdobie a neľutujem to,” priznal pre Sedmičku svoj podiel viny na krachu manželstva.
Neskôr si vzal za ženu baletku a potom prevádzkovateľku divadla. Aktuálne je ženatý s manažérkou Monikou Fialkovou, ktorá je o 35 rokov mladšia.