Štvrtok2. október 2025, meniny má Levoslav, zajtra Stela

KRUTÝ osud herca Lipského: Syn zamrzol na horách, brata zabil blesk a druhý... čisté zúfalstvo!

Lubomír Lipský Zobraziť galériu (15)
Lubomír Lipský (Zdroj: CT)
© Zoznam/NL © Zoznam/NL

PRAHA – Kým legendárny herec Lubomír Lipský sa dožil vysokého veku, jeho najbližší členovia rodiny také šťastie nemali. Predčasne pochoval brata aj syna.

Lubomír Lipský sa narodil 19. apríla 1923 v Pelhřimove. Študoval divadelnú vedu a estetiku na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Od detstva hral na klavíri, saxofóne, pozaune, účinkoval i v jazzovom orchestri. Zamýšľal sa nad kariérou profesionálneho hudobníka, ale komediálny talent ho nasmeroval do filmu a divadla.

Lubomír mal dvoch bratov, Oldřicha, ktorý sa stal režisérom, a Dalibora, ktorý bol tiež umelecky nadaný, ale dospelosti sa nedožil. O život prišiel iba v 17-tich rokoch, kedy ho pri kúpaní v rybníku zabil blesk. „Veľmi často na neho spomínam. Mal obrovský herecký talent, mohol toho v živote veľa dokázať. Bohužiaľ mu to nebolo dopriate,“ zveril sa počas života Lubomír Lipský redakcii webu Prima Ženy. K herectvu sa s bratmi dostal vďaka otcovi, ktorý vlastnil cukráreň s kaviarňou a k tomu viedol miestny ochotnícky spolok.   „V divadle sme strávili detstvo, milovali sme to,“ prezradil.

Jiřina Bohdalová a Lubomír Lipský
Zobraziť galériu (15)
Jiřina Bohdalová a Lubomír Lipský  (Zdroj: FS Barrandov)
Pred kameru sa Lubomír Lipský po prvý raz postavil v roku 1946, keď si spolu s bratom zahrali vo vojnovom filme V horách duní. V ďalších rokoch hral napríklad vo filmoch Císařův pekař a pekařův císař (1951), Byl jednou jeden král (1954), Čest a sláva (1968). Brat Oldřich, ktorý bol slávnym režisérom, ho obsadil do životnej úlohy dobráckeho učiteľa literatúry v paródii na brakové detektívky Čtyři vraždy stačí, drahoušku (1970). Popri menšej úlohe v komédii ako Zabil jsem Einsteina, pánové (1969 ) mu brat ponúkol hlavnú úlohu i v rodinnej komédii Šest medvědů s Cibulkou (1972), alebo Ať žijí duchové (1977).

Ich spolupráca skončila nečakane, keď Oldřich predčasne odišiel z tohto sveta. Skonal náhle vo veku 62 rokov, a to pri natáčaní komédie Velká filmová loupež, do ktorej sa mu podarilo obsadiť plejádu tých najlepších hercov. Na nakrúcanie sa veľmi tešil, výsledku sa už ale nedožil. Priamo na pľaci dostal infarkt. Na mieste sa ho síce lekárom podarilo oživiť, pri prevoze do nemocnice však zomrel. Film, ktorého polovica už bola natočená, potom dokončil režisér Zdeněk Podskalský.

Lubomír Lipský a Iva Janžurová
Zobraziť galériu (15)
Lubomír Lipský a Iva Janžurová  (Zdroj: CT)
Neskôr hral Lubomír v televíznych seriáloch Hříšní lidé města pražského, Pán Tau, Kameňák a iných. Herec exceloval aj vo filme Saturnin (1994), televíznom filme Tri plus 1 s Miroslavom Donutilom (2005) či v televíznom seriáli Hraběnky (2007).

Lubomírovou životnou láskou bola tanečnica Věra, s ktorou sa zoznámil v 23 rokoch. Po troch rokoch sa zosobášili a bola to láska na celý život. Mali spolu dve deti – Taťána sa stala prekladateľkou a syn Lubomír pokračoval v umeleckých šľapajách. Vyštudoval FAMU a venoval sa réžii. Zomrel však predčasne vo veku iba 40 rokov, keď deň pred Silvestrom na horách odišiel na prechádzku, z ktorej sa už nevrátil. Na druhý deň ho našli zamrznutého. Špekulovalo sa o tom, že príčinou smrti bol infarkt. Lipskému zostal vnuk Matěj, na ktorého bol veľmi pyšný.

Lubomír Lipský sa dožil krásneho veku 92 rokov. Po zápale pľúc ho sužovali dýchacie problémy, nakoniec ho však zradilo srdce. Zomrel 2. októbra 2015 v nemocnici, do poslednej chvíle ho však neopúšťal jeho povestný humor.

Viac o téme: Lubomír Lipský
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Štěpánka Haničincová
Tragický koniec rozprávkovej kráľovnej: Manžel našiel Štěpánku bezvládne ležať v kuchyni pod oknom
Osobnosti
Daniela Kolářová
Trápenie slávnej Češky: Manžel ochrnul, prosila lekára aby… Nakoniec zomrel doma!
Osobnosti
Jan Hartl
Jan Hartl sa zavrel pred svetom: Srdce mu rozbila zrada dvoch žien, životná láska mu zomrela
Osobnosti
Operná speváčka Soňa Červená
Kariéru hviezdnej umelkyne zatienilo súkromie: Útek manžela, emigrácia a... toto bolo najhoršie!
Osobnosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Hráč Prievidze Dalibor Hlivák po dráme s Cibonou Záhreb: V zápase sme vôbec nemuseli ísť do predĺženia
Hráč Prievidze Dalibor Hlivák po dráme s Cibonou Záhreb: V zápase sme vôbec nemuseli ísť do predĺženia
Zoznam TV
Hráč Prievidze Marek Jašš po dráme s Cibonou Záhreb: Škoda, že sa zápas dostal do predĺženia
Hráč Prievidze Marek Jašš po dráme s Cibonou Záhreb: Škoda, že sa zápas dostal do predĺženia
Zoznam TV
Asistent trénera Patrioti Levice Ladislav Lutovský po výhre s Košicami
Asistent trénera Patrioti Levice Ladislav Lutovský po výhre s Košicami
Zoznam TV

Domáce správy

Vláda má dáta o
Vláda má dáta o Slovákoch v zahraničí: V týchto krajinách ich žije najviac, čísla z Ruska vás rozosmejú!
Domáce
Plečnik sa zaslúžil o
Plečnik sa zaslúžil o pomyselné mosty medzi národmi strednej Európy, uviedol prezident Pellegrini
Domáce
FOTO Mimoriadne dôležitá je nielen
VIDEO Z Plzne do celého sveta: Nahliadnite s nami do slávneho pivovaru Pilsner Urquell
Domáce
Dôležitá rekonštrukcia mosta v Lúčnici nad Žitavou: Práce zvýšia bezpečnosť aj komfort vodičov
Dôležitá rekonštrukcia mosta v Lúčnici nad Žitavou: Práce zvýšia bezpečnosť aj komfort vodičov
Nitra

Zahraničné

Orbán sa ostro pustil
Orbán sa ostro pustil do Tuska: Hráš nebezpečnú hru! TOTO mal na mysli
Zahraničné
Ethan Brown spáchal samovraždu.
Tragický omyl univerzity: Študenta Ethana nepustila k promócii! Ten spáchal samovraždu
Zahraničné
Známy internetový predajca príde
Známy internetový predajca príde do Európy! TU otvorí prvé kamenné obchody
Zahraničné
Úspech Slováka: Stal sa
Úspech Slováka: Stal sa novým veliteľom kontrarozviedneho centra NATO v Krakove
Zahraničné

Prominenti

Lubomír Lipský
KRUTÝ osud herca Lipského: Syn zamrzol na horách, brata zabil blesk a druhý... čisté zúfalstvo!
Osobnosti
Patrícia Vittek so staršou
Klan Vittekovcov sa rozrastá: Staršia dcéra Sofia Zara ukázala svojho VYVOLENÉHO a... je to fešák!
Domáci prominenti
Hollywoodska kráska (28) po
Hollywoodska kráska (28) po rozchode so snúbencom: Zbalila hudobného magnáta (44)!
Zahraniční prominenti
Nesmrteľné hity Karla Gotta
Nesmrteľné hity Karla Gotta (†80): Ktorý z nich bol populárny v roku vášho narodenia?
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Rande snov sa zmenilo
Rande snov sa zmenilo na nočnú moru: Žena zažila šokujúci moment! Zrazu na svojej nohe pocítila teplú tekutinu
Zaujímavosti
Vyskočil vám tlak a
Vyskočil vám tlak a lieky nezaberajú? TAKTO si s ním poradíte inými spôsobmi
vysetrenie.sk
Pokus o lúpež v
Šokujúce VIDEO: Žene zviazali ruky a chceli ju olúpiť! Zachránila ju odvaha, visela z idúceho auta
Zaujímavosti
FOTO Bizarný systém v Číne.
Absurdná novinka v Číne: Chcete toaletný papier? Najprv si pozrite reklamu, inak máte smolu!
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Mimoriadne dôležitá je nielen
VIDEO Z Plzne do celého sveta: Nahliadnite s nami do slávneho pivovaru Pilsner Urquell
Domáce
Stavte si v TIPOS-e
S novinkou to ide ešte rýchlejšie: Slováci môžu vyhrať bez toho, aby minuli niečo navyše
Domáce
FOTO Realizácia projektu R2 Šaca
Ďalšia významná stavba, ktorá poteší vodičov aj obyvateľov: Otvorili dôležitý obchvat
Domáce
Projekt Obchvat Prievidza predstavuje
Skvelá správa pre vodičov: Región so známymi kúpeľmi bude mať nový obchvat, už sa začína stavať
Domáce

Ekonomika

Tisíce voľných pracovných miest, ale zamestnať sa je čoraz ťažšie: Analytici odkrývajú slovenský paradox!
Tisíce voľných pracovných miest, ale zamestnať sa je čoraz ťažšie: Analytici odkrývajú slovenský paradox!
Skončí tohtoročná konsolidácia fiaskom? Deficit štátneho rozpočtu bol v septembri výrazne vyšší ako vlani!
Skončí tohtoročná konsolidácia fiaskom? Deficit štátneho rozpočtu bol v septembri výrazne vyšší ako vlani!
Americká vláda je v problémoch: Čo to urobí s investíciami?
Americká vláda je v problémoch: Čo to urobí s investíciami?
Dôchodky porastú rýchlejšie: Pozrite si, o koľko by si mohli penzisti od januára prilepšiť! (kalkulačka)
Dôchodky porastú rýchlejšie: Pozrite si, o koľko by si mohli penzisti od januára prilepšiť! (kalkulačka)

Šport

Infarktový záver v Barcelone: PSG v šlágri gigantov zavŕšil obrat v posledných sekundách
Infarktový záver v Barcelone: PSG v šlágri gigantov zavŕšil obrat v posledných sekundách
Liga majstrov
Ani dva góly Haalanda nestačili: Manchester City prišiel o výhru penaltou z poslednej minúty
Ani dva góly Haalanda nestačili: Manchester City prišiel o výhru penaltou z poslednej minúty
Liga majstrov
Lobotka oslavuje triumf v Lige majstrov: Neapol proti Sportingu spasil dvojgólový hrdina
Lobotka oslavuje triumf v Lige majstrov: Neapol proti Sportingu spasil dvojgólový hrdina
Liga majstrov
Tresol dvermi kvôli nezhode s trénerom: Reprezentačná stálica už nenastúpi za národný tím
Tresol dvermi kvôli nezhode s trénerom: Reprezentačná stálica už nenastúpi za národný tím
Ostatné

Auto-moto

Mitsubishi má po dlhých rokoch v ponuke opäť elektromobil. Je výrazne lepší
Mitsubishi má po dlhých rokoch v ponuke opäť elektromobil. Je výrazne lepší
Predstavujeme
Nitriansky kraj odovzdal do prevádzky prestavaný most v Starom Hrádku
Nitriansky kraj odovzdal do prevádzky prestavaný most v Starom Hrádku
Doprava
Otrasný prípad zlyhania pri NÁRAZE. Také sa ešte nestalo! Odborníci: toto auto NEKUPUJTE
Otrasný prípad zlyhania pri NÁRAZE. Také sa ešte nestalo! Odborníci: toto auto NEKUPUJTE
Novinky
Prešovskí krajskí cestári rekonštruujú cestu III. triedy
Prešovskí krajskí cestári rekonštruujú cestu III. triedy
Doprava

Kariéra a motivácia

Konflikty v práci bez pasívnej agresie? Naučte sa ich riešiť efektívne a s rešpektom
Konflikty v práci bez pasívnej agresie? Naučte sa ich riešiť efektívne a s rešpektom
Vzťahy na pracovisku
Odhaľte tajomstvo mikroprestávok: Ako si ich správne nastaviť, aby ste skutočne nabili energiu
Odhaľte tajomstvo mikroprestávok: Ako si ich správne nastaviť, aby ste skutočne nabili energiu
Motivácia a produktivita
Pracovný horoskop na október: Koho čakajú napäté vzťahy a kto si prilepší finančne?
Pracovný horoskop na október: Koho čakajú napäté vzťahy a kto si prilepší finančne?
KarieraInfo.sk
Gaudeamus – Akadémia Bratislava 2025: Otvorte si bránu k budúcemu štúdiu
Gaudeamus – Akadémia Bratislava 2025: Otvorte si bránu k budúcemu štúdiu
Som študent

Varenie a recepty

Máte veľa sliviek a neviete čo s nimi? 17 receptov na tie najlepšie koláče, džemy a kompóty.
Máte veľa sliviek a neviete čo s nimi? 17 receptov na tie najlepšie koláče, džemy a kompóty.
Šťavnaté kuracie prsia na prírodno. Rýchly obed, ktorý stihnete urobiť aj počas týždňa.
Šťavnaté kuracie prsia na prírodno. Rýchly obed, ktorý stihnete urobiť aj počas týždňa.
Ako ošúpať špekáčky: Bez črievka chutia oveľa lepšie
Ako ošúpať špekáčky: Bez črievka chutia oveľa lepšie
Rady a tipy
Recept na mramorový tekvicový chlebík, ktorý rozvonia kuchyňu
Recept na mramorový tekvicový chlebík, ktorý rozvonia kuchyňu
Koláče a torty

Technológie

Máme tu október a s ním aj množstvo noviniek na Netflixe: Tieto si už od dnes môžeš pozrieť
Máme tu október a s ním aj množstvo noviniek na Netflixe: Tieto si už od dnes môžeš pozrieť
Filmy a seriály
Gameri, pozor! Google vylepšuje platformu Play a stane sa z nej ultimátna herná platforma
Gameri, pozor! Google vylepšuje platformu Play a stane sa z nej ultimátna herná platforma
Android
Slávny „Wow!“ signál z vesmíru mohol pochádzať z mimozemskej sondy, tvrdí známy vedec
Slávny „Wow!“ signál z vesmíru mohol pochádzať z mimozemskej sondy, tvrdí známy vedec
Veda a výskum
Nová zbraň USA vzbudila paniku. Switchblade 600 čaká vo vzduchu a útočí s chirurgickou presnosťou
Nová zbraň USA vzbudila paniku. Switchblade 600 čaká vo vzduchu a útočí s chirurgickou presnosťou
Armádne technológie

Bývanie

Vyzerá ako tradičná usadlosť, no trocha klame zjavom. Vnútro je iné, ako by sme čakali, atmosféra si nás však získala
Vyzerá ako tradičná usadlosť, no trocha klame zjavom. Vnútro je iné, ako by sme čakali, atmosféra si nás však získala
Vyzerajú dobre, ale zrejme by ste ich ľutovali. Týchto 7 trendov interiéroví dizajnéri svojím klientom neodporúčajú
Vyzerajú dobre, ale zrejme by ste ich ľutovali. Týchto 7 trendov interiéroví dizajnéri svojím klientom neodporúčajú
Z ulice veľa nevidno, jeho veľkosť objavíte až neskôr. Náročný terén využili tak, aby rodina získala perfektné bývanie
Z ulice veľa nevidno, jeho veľkosť objavíte až neskôr. Náročný terén využili tak, aby rodina získala perfektné bývanie
Smrekovú terasu zhotovil pre svoju manželku úplne sám. Atmosféra, ktorú má po zotmení, si ich získala!
Smrekovú terasu zhotovil pre svoju manželku úplne sám. Atmosféra, ktorú má po zotmení, si ich získala!

Pre kutilov

Chystáte sa vykopávať mrkvu a petržlen? Majte na pamäti tieto 3 základné pravidlá!
Chystáte sa vykopávať mrkvu a petržlen? Majte na pamäti tieto 3 základné pravidlá!
Zelenina a ovocie
Aké cibuľoviny zasadiť na jeseň, aby záhrada na jar pekne rozkvitla?
Aké cibuľoviny zasadiť na jeseň, aby záhrada na jar pekne rozkvitla?
Okrasná záhrada
5 prešľapov na záhrade, ktoré môžu pokaziť dobré susedské vzťahy. Robíte ich aj vy?
5 prešľapov na záhrade, ktoré môžu pokaziť dobré susedské vzťahy. Robíte ich aj vy?
Záhrada
Ako uložiť veľkoformátovú dlažbu, aby sa nezlomila? Je vôbec vhodná na svojpomocnú realizáciu?
Ako uložiť veľkoformátovú dlažbu, aby sa nezlomila? Je vôbec vhodná na svojpomocnú realizáciu?
Stavebný materiál

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Ako vzťah nenechať rozpadnúť: Oživenie iskry a vášne po rokoch môže byť jednoduchšie ako tušíte, tohto sa držte
Partnerské vzťahy
Ako vzťah nenechať rozpadnúť: Oživenie iskry a vášne po rokoch môže byť jednoduchšie ako tušíte, tohto sa držte
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Vláda má dáta o
Domáce
Vláda má dáta o Slovákoch v zahraničí: V týchto krajinách ich žije najviac, čísla z Ruska vás rozosmejú!
Orbán sa ostro pustil
Zahraničné
Orbán sa ostro pustil do Tuska: Hráš nebezpečnú hru! TOTO mal na mysli
Ethan Brown spáchal samovraždu.
Zahraničné
Tragický omyl univerzity: Študenta Ethana nepustila k promócii! Ten spáchal samovraždu
Investigatívne vyšetrovanie odhalilo: Toľkoto
Zahraničné
Investigatívne vyšetrovanie odhalilo: Toľkoto má Putin tajných potomkov! Žijú v prísnom utajení

Ďalšie zo Zoznamu