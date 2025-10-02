KRUTÝ osud herca Lipského: Syn zamrzol na horách, brata zabil blesk a druhý... čisté zúfalstvo!

PRAHA – Kým legendárny herec Lubomír Lipský sa dožil vysokého veku, jeho najbližší členovia rodiny také šťastie nemali. Predčasne pochoval brata aj syna.
Lubomír Lipský sa narodil 19. apríla 1923 v Pelhřimove. Študoval divadelnú vedu a estetiku na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Od detstva hral na klavíri, saxofóne, pozaune, účinkoval i v jazzovom orchestri. Zamýšľal sa nad kariérou profesionálneho hudobníka, ale komediálny talent ho nasmeroval do filmu a divadla.
Lubomír mal dvoch bratov, Oldřicha, ktorý sa stal režisérom, a Dalibora, ktorý bol tiež umelecky nadaný, ale dospelosti sa nedožil. O život prišiel iba v 17-tich rokoch, kedy ho pri kúpaní v rybníku zabil blesk. „Veľmi často na neho spomínam. Mal obrovský herecký talent, mohol toho v živote veľa dokázať. Bohužiaľ mu to nebolo dopriate,“ zveril sa počas života Lubomír Lipský redakcii webu Prima Ženy. K herectvu sa s bratmi dostal vďaka otcovi, ktorý vlastnil cukráreň s kaviarňou a k tomu viedol miestny ochotnícky spolok. „V divadle sme strávili detstvo, milovali sme to,“ prezradil.
Ich spolupráca skončila nečakane, keď Oldřich predčasne odišiel z tohto sveta. Skonal náhle vo veku 62 rokov, a to pri natáčaní komédie Velká filmová loupež, do ktorej sa mu podarilo obsadiť plejádu tých najlepších hercov. Na nakrúcanie sa veľmi tešil, výsledku sa už ale nedožil. Priamo na pľaci dostal infarkt. Na mieste sa ho síce lekárom podarilo oživiť, pri prevoze do nemocnice však zomrel. Film, ktorého polovica už bola natočená, potom dokončil režisér Zdeněk Podskalský.
Lubomírovou životnou láskou bola tanečnica Věra, s ktorou sa zoznámil v 23 rokoch. Po troch rokoch sa zosobášili a bola to láska na celý život. Mali spolu dve deti – Taťána sa stala prekladateľkou a syn Lubomír pokračoval v umeleckých šľapajách. Vyštudoval FAMU a venoval sa réžii. Zomrel však predčasne vo veku iba 40 rokov, keď deň pred Silvestrom na horách odišiel na prechádzku, z ktorej sa už nevrátil. Na druhý deň ho našli zamrznutého. Špekulovalo sa o tom, že príčinou smrti bol infarkt. Lipskému zostal vnuk Matěj, na ktorého bol veľmi pyšný.
Lubomír Lipský sa dožil krásneho veku 92 rokov. Po zápale pľúc ho sužovali dýchacie problémy, nakoniec ho však zradilo srdce. Zomrel 2. októbra 2015 v nemocnici, do poslednej chvíle ho však neopúšťal jeho povestný humor.