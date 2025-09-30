Utorok30. september 2025, meniny má Jarolím, zajtra Arnold

Tragický koniec rozprávkovej kráľovnej: Manžel našiel Štěpánku bezvládne ležať v kuchyni pod oknom

PRAHA – Milovala rozprávky, pretože verila na dobré konce. Za láskyplným úsmevom Štěpánky Haničincovej sa však často skrýval plač.

Štěpánka Haničincová sa narodila 30. septembra 1931 v malých Kvíčovicích pri Plzni ako Štěpánka Hubáčková. Jej detstvo v Heřmanově Městci nebolo žiadnou idylkou. Otec, obuvník a alkoholik, vládol domácnosti tvrdou rukou. „Občas sme sa s bratom museli pred otcom schovávať,“ zverila sa neskôr v rozhovore. Matka pracovala v továrni a kvôli manželovi sa dokonca pokúsila o samovraždu. Jediným svetlým bodom bola pre Štěpánku babička a mladší brat Jan, ktorý tragicky zahynul, keď mal desať rokov pri explózii granátu nájdeného krátko po vojne. Trauma z jeho smrti sprevádzala Štěpánku celý život.

Po rozvode rodičov sa s mamou presťahovali do České Lípy a potom do Děčína. Štěpánka vyštudovala obchodnú akadémiu a tajne spravila prijímačky na DAMU. Tam sa zoznámila s Petrom Haničincom, ktorý bol jej prvým manželom. Krátko po svadbe sa im narodila dcéra Saša. „Naše partnerstvo bolo viac kamarátstvom než manželstvom a časom sme sa prirodzene rozišli,“ citoval herečku iDnes.cz. Ich manželstvo skončilo po troch rokoch.

V roku 1953 sa prvýkrát objavila na obrazovkách a takmer okamžite sa stala milovanou „Štěpánkou“ detí. Jej relácie ako Dobrý den, Štěpánko alebo Malý televizní kabaret, sprevádzali rozprávkové postavičky a kúzlo, ktoré deti zbožňovali. Menej ako na obrazovke sa však Štěpánke darilo v súkromí. Druhé manželstvo s režisérom Janem Valáškem bolo poznamenané jeho žiarlivosťou a zdravotnými problémami. Mali spolu syna Jána a keď sa rozvádzali, Valášek ochorel a neskôr zomrel na mozgovú mŕtvicu. Štěpánka sa z toho psychicky zrútila.

Skutočné šťastie našla až s tretím manželom, hercom Janom Přeučilom. Ich láska vzplanula v roku 1968 počas nakrúcania rozprávky a v roku 1971 sa zosobášili. A bol to práve on, kto našiel Štěpánku 27. októbra 1999 doma bez známok života. „Večer pred predstavením v karlínskom divadle som jej ešte volal, znela unavene, ale nič nenasvedčovalo tomu, že by bol nejaký problém. Vtedy som moju milovanú Štěpánku počul naposledy,“ spomínal pre blesk.cz herecký bard Jan Přeučil, ktorý našiel svoju manželku bezvládne ležať v kuchyni pod oknom. „Bohužiaľ, už jej nebolo pomoci. Zastavilo sa mi srdce, bol som totálne v šoku a netušil som, čo mám robiť,“ prezradil Jan s tým, že tejto eskapáde predchádzali osobné tragédie. Najväčšiu ranu Štěpánke totiž osud zasadil v 70. rokoch, keď sa jej dcéra Alexandra vydala za signatára Charty 77 a emigrovala do Viedne.

Tento krok znamenal pre Štěpánku nielen odlúčenie od dcéry a vnúčat, ale taktiež koniec jej televíznej kariéry. ŠtB ju označila za „nepriateľa režimu“, jej relácie boli zrušené a ona sama se ocitla na okraji spoločnosti. Samota a strata kariéry ju psychicky ničili, depresie sa prehlbovali, trápil ju nízky tlak aj psychická labilita. Štěpánka navyše začala hľadať útechu v alkohole. „Po revolúcii jej síce dali z Kavčích hor šancu, ale chceli, aby to už nebola tá kamarátka detí Štěpánka, ale babička Štěpánka, a to ona proste odmietala. Stratila zmysel života,“ smutne si zaspomínal Přeučil. „Štěpánka upadala do hlbokých depresií. Tam sa s nimi, bohužiaľ, stretol alkohol a aj to bolo dôvodom, že spadla na radiátor,“ spomína Přeučil na osudný deň jej smrti. Oficiálna správa hovorila o nešťastnej nehode, ale kombinácia liekov a alkoholu mohla zohrať hlavnú rolu. Štěpánka mala vtedy 68 rokov.

