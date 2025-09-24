Česká herečka na prahu 70-ky prezradila DÔVOD rozvodu s Brabcom: Je oveľa drsnejší ako nevera!

PRAHA - Veronika Freimanová oslavuje 70 rokov! Desiatky rokov patrí k najznámejším českým herečkám, životnú rolu však vzdala. Manželstvo s režisérom Brabcom sa jej nepodarilo zachrániť.
Veronika Freimanová sa narodila 24. septembra 1955 v Prahe. Ako dieťa navštevovala hodiny baletu, hrala vo filme a TV (Studio Kamarád). Absolvovala Státní konzervatoř Prahe, hrala v Činoherním klube a v súčasnosti hrá v Divadle Bez zábradlí. Je dcérou režiséra Přemysla Freimana a kunsthistoričky.
Za sebou má množstvo postáv, najviac sa ale preslávila v komediálnych úlohách vo filmoch Sněženky a machři, Snowboarďáci, Rafťáci, Sněženky a machři po 25 letech, ako aj seriáloch Vyprávěj či ZOO.
Dnes oslavuje 70 rokov, ale starobu si nepripúšťa: „Starnutie a vek, to sú veci, ktoré sa týkajú každého, je to úplne prirodzená vec, každého to čaká,“ vyjadrila sa pre portál prozeny.cz s tým, že je rada, že stále môže vytvárať veci, o ktorých sa jej v dvadsiatke ani nesnívalo. „Ale jediné, čoho sa človek od určité doby trochu bojí je, aby fungoval telesný aparát, pretože to jediné by ma mohlo limitovať. Takže sa človek modlí, aby bol zdravý, aby mu všetko fungovalo ako má. Potom už záleží len na tom, ako život beriete, ako ho žijete. Ja si ho užívam, nesťažujem sa, alebo len málo. Navyše my sme v rodine tak nejak koncipovaní na beh na dlhú trať, veď moja mama umrela pred dvoma rokmi a mala 98. Takže som za všetko, čo mi môj vek a život ponúka, vďačná,“ s pokorou hovorí herečka.
Ich vzťah bol však odsúdený na zánik už do samého začiatku. Rozdeľoval ich hodnotový rebríček, najmä po narodení detí. „Je naozaj veľmi vysiľujúce žiť s mužom, pre ktorého žiadna rodinná udalosť nie je dostatočným dôvodom na to, aby zmenil svoj osobný program. Robíte všetko pre to, aby rodina fungovala, ale potom sa dostanete do kulminačného bodu. Obzriete sa a zistíte, že už to tak ďalej nejde, že už nemôžete,“ prekvapila vyjadrením herečka, ktorej manželom je od roku 2013 architekt Vladimír Bouček.