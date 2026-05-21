TOTO ste ešte nevideli: Srnec behal po poli ako zmyslov zbavený, je OPITÝ? Polícia varuje!

PARÍŽ – Bežná obchôdzka francúzskej policajnej hliadky sa zmenila na nezabudnuteľný zážitok. Keď prechádzali muži zákona popri poli, natrafili na srnca, ktorý robil veľmi divné pohyby. Video zavesili na sociálne siete.
Francúzska polícia sa stala svedkom prekvapivého, zábavného a zároveň desivého správania srnca, ktorý pobehoval po poli v blízkosti vozovky. Muži zákona zavesili video na internet aj s patričným vysvetlením. Môže za to matka príroda.
"Nie všetci účastníci cestnej premávky sú triezvi. Dôkaz na videu," bavia sa policajti na srncovi. Zviera začalo behať v kruhu, ko keď si pes naháňa vlastný chvost. Potom sa zvalilo na chrbát a postavilo sa. Aj z diaľky bolo vidieť, že nohy má do boku, aby vôbec udržalo rovnováhu. Srnec potom divne hýbe hlavou.
Podľa policajtov bol skutočne opitý. "Na jar sa niektoré divé zvery živia kvaseným ovocím, púčikmi alebo rozkladajúcimi sa rastlinami. Po ich skonzumovaní sa môžu správať takto nepredvídateľne," vysvetľujú muži zákona. Video natočili 5. mája vo východnej časti francúzska v okrese Saône-et-Loire.
Nebezpečenstvo pre vodičov
Polícia upozorňuje, že v takýchto prípadoch narastá riziko vzniku dopravnej nehody. Intoxikovaná divá zver môže kedykoľvek vybehnúť na cestu, alebo naopak, zastať na vozovke. Jej správanie je v takýchto prípadoch skutočne nepredvídateľné.