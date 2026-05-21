TRAGÉDIA v Pardubiciach: Polícia musela evakuovať školu! Študentka po útoku zomrela

PARDUBICE - Pri konflikte medzi dvoma mladými ľuďmi v Poděbradskej ulici v Pardubiciach, kvôli ktorému dnes popoludní polícia evakuovala Strednú priemyselnú školu chemickú (SPŠCH), bol jeden človek zranený. Je v nemocnici. Útočníka polícia zadržala. ČTK to povedala hovorkyňa krajskej polície Markéta Janovská. K rozsahu zranení a tomu, čím bola spôsobená, sa nechcela vyjadrovať. Podľa záchrannej služby išlo zranenej osobe o život.
Aktualizované 20:25 Študentka Strednej priemyselnej školy chemickej (SPŠCH) v Pardubiciach, ťažko zranená po dnešnom napadnutí pred školou, po prevoze do nemocnice zomrela. Polícia to večer oznámila na sieti X. Podozrivého útočníka policajti zadržali po čine. Podľa Martina Netolického (3PK) boli dôvodom útoku osobné problémy vo vzťahu. Bezpečnosť na stredných školách sa podľa neho rieši, ale podobnému zlyhaniu jednotlivca nemožno zabrániť. Škola zostane do pondelka zatvorená, zrušené sú aj piatkové maturitné skúšky.Škola ponúka psychologickú pomoc a krízovú podporu žiakom, zamestnancom i ich blízkym, uviedla na webe.
Záchranná služba k udalosti najvyššej naliehavosti vyslala najbližšiu lekársku a záchranársku posádku. "Posádky jednu zranenú osobu na mieste stabilizovali a transportovali do nemocnice za kontinuálnej podpory obehu," uviedol hovorca Zdravotníckej záchrannej služby Pardubického kraja Josef Strašík. Ďalšie informácie o stave zranenej osoby nemá. "Naša práca sa končí odovzdaním pacienta," uviedol. "Po dohode s políciou nebudeme poskytovať žiadne informácie," uviedla hovorkyňa Pardubickej nemocnice Katarína Semrádová.
Udalosť sa stala okolo 14.00 h na ulici pred školou. Útočníka polícia počas chvíle chytila. Mal podľa Janovskej vzťah k škole, povedala bez spresnenia. Zástupca riaditeľky školy Jiří Kraus nechcel ČTK oznámiť bližšie informácie, platí na nich embargo. "Vzhľadom na to, že zadržaný má väzby na SPŠCH, z preventívnych dôvodov sme rozhodli o evakuácii a bezpečnostnej prehliadke školy," uviedla polícia. Polícia si vyhradila poskytovanie všetkých informácií.
Polícia evakuáciu ukončila okolo 16.00 h. "Študentov bolo asi 200, stotožnili sme si ich a tým, ktorí to potrebovali, sme ponúkli intervenciu," povedala Janovská. Pomoc ľuďom s psychickými ťažkosťami poskytovali tiež posádky záchrannej služby, uviedol Strašík. Polícia uzavrela celú oblasť okolo školy a odkláňala dopravu, nepúšťala zhruba do 17.30 h ani chodcov a cyklistov. Cesta bola zatvorená od odbočky na Staré Hradisko po kruhový objazd pri obchodnej zóne. Miesto polícia zaistila páskami, okolo parkovali policajné autá a sanitky. Podľa Janovskej už tiež skončila bezpečnostná prehliadka, pyrotechnici v škole nič nenašli. Časť študentov sa preto mohla vrátiť do školy pre svoje veci, dodala.
Polícia už v minulosti školu na Poděbradskej ulici evakuovala. V roku 2022 devätnásťročný študent školy umiestnil nástražné zariadenie do tlakového hrnca a dal ho do kontajnera, ktorý bol pri škole. Tašky s divným obsahom si všimli študenti. Nasledujúci deň vo Vysokom Mýte ubil sekerou náhodného človeka. Po spáchaní činov sa otrávil a potom v nemocnici zomrel. Podľa policajtov mal študent problémy s prospechom v škole, psychické problémy, bol introvertný typ, do kolektívu príliš nezapadol.