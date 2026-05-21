Twinsky oslavovali 40: Bujará oslava plná známych tvárí! TÁTO dôležitá osoba chýbala....

BRATISLAVA -Twinsky Daniela a Veronika Nízlové oslávili svoje 40. narodeniny vo veľkom štýle v luxusnom prostredí, kde sa zišla rodina aj známe tváre zo slovenského šoubiznisu. O zábavu sa postarala aj hudba priamo od hostí, medzi ktorými bol aj Matúš Kolárovský, no pozornosť vzbudila aj absencia Stanislava Lobotku.
Veľkolepá oslava sa konala v luxusnom prostredí v kaštieli na južnom Slovensku, kde si Daniela a Veronika Nízlové užili svoj významný deň v kruhu rodiny a priateľov. Program sa niesol v uvoľnenej atmosfére, kde nechýbala hudba, tanec ani spoločné momenty s hosťami. O hudobný program sa postarali viacerí účinkujúci, medzi nimi aj Matúš Kolárovský, ktorý sa na pódiu postaral o vystúpenie a zároveň patril medzi hostí večera.
Zaujímavosťou večera bola práve Kolárovského účasť, keďže je otcom dcérky Ney Veroniky Nízlovej. Speváčka sa tak opäť objavila v spoločnosti aj v prítomnosti otca svojho dieťaťa. Naopak, Stanislav Lobotka, ktorý má s Danielou Nízlovou dcérku Lindu, sa oslavy nezúčastnil. Ich vzťah sa po približne dvoch rokoch v roku 2021 skončil, pričom ani jeden z nich nikdy verejne nešpecifikoval konkrétny dôvod rozchodu. Hovorilo sa najmä o náročných pracovných povinnostiach a odlišnom životnom smerovaní, ktoré ich postupne vzdialili. Dnes fungujú najmä v rodičovskej rovine a starajú sa o dcéru oddelene. Futbalista v súčasnosti pôsobí v talianskom klube SSC Neapol, kde patrí medzi kľúčové opory, a keďže ho čaká ešte niekoľko dôležitých zápasov do konca sezóny, s najväčšou pravdepodobnosťou sa tak nemohol oslavy zúčastniť.
Medzi pozvanými nechýbal ani podnikateľ Johnny Kortis spolu s manželkou Barborou Hrubanovou, ktorí sa taktiež objavili na oslave. Prítomný bol aj Tomáš Striž, ktorý je krstným otcom dcér sestier Nízlových. Hostia si večer užívali v uvoľnenej atmosfére až do neskorých hodín, pričom nechýbala ani typická „twinská“ energia, na ktorú sú fanúšikovia zvyknutí.
