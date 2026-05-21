Ceny Globsec na Pražskom hrade: Ocenili predsedníčku EP Metsolovú a moldavskú prezidentku

PRAHA - Výročné ceny organizácie Globsec si vo štvrtok na Pražskom hrade prevzali dve tohtoročné laureátky - predsedníčka Európskeho parlamentu (EP) Roberta Metsolová a moldavská prezidentka Maia Sanduová. Udeľuje ich osobnostiam, ktorých vízie a odhodlanie predstavujú dlhodobý prínos pre demokraciu či odolnosť transatlantickej komunity. Informovala Henrieta Sojková z Globsecu, píše spravodajkyňa v Prahe.
Metsolová cenu získala za „odhodlané demokratické vedenie a prínos k formovaniu odolnejšej Európy“. Na čele EP presadzuje podľa organizácie zásadové a efektívne vedenie v období hlbokej geopolitickej neistoty. „Ako vytrvalá zástankyňa európskej jednoty a obrany demokratických hodnôt viedla Európsky parlament k prijatiu nekompromisného postoja na podporu Ukrajiny a presadzovala kľúčové legislatívne priority spojené s bezpečnosťou a hospodárskou konkurencieschopnosťou Európy,“ vysvetlila organizácia.
Pri prezidentke Sanduovej vyzdvihla jej vodcovskú rolu, aby Moldavsko bolo ukotvená v Európe. „Od svojho znovuzvolenia hlavou štátu vytrvalo presadzuje demokratické reformy, posilňovanie právneho štátu a úspešne vedie svoju krajinu zložitým bezpečnostným prostredím, ktoré je pod neustálym tlakom hybridných hrozieb,“ zdôvodnila výber druhej laureátky organizácia. Obe ocenené vyzdvihol aj prezident Globsecu Róbert Vass. Zdôraznil, že Metsolovej jasný cieľ a vernosť hodnotám ukazujú cestu k bezpečnejšej, odolnejšej a konkurencieschopnejšej Európe. Sanduovú označil za príklad odvahy, odolnosti a demokratického presvedčenia.
Globsec tradične oceňuje osobnosti medzinárodného diania, ktoré významne prispeli k posilneniu transatlantických vzťahov, podpore bezpečnosti, demokracie či spolupráce medzi Európu, Spojenými štátmi a Severoatlantickou alianciou. Vlani cenu získal európsky komisár pre obranu a vesmírnu agendu Andrius Kubilius a poradca vtedajšieho českého premiéra Petra Fialu pre národnú bezpečnosť Tomáš Pojar.