Zrážka auta a dieťaťa v Tesárskych Mlyňanoch! Po nehode utrpelo zranenia, zasahoval vrtuľník

TESÁRSKE MLYŇANY - Pri dopravnej nehode v Tesárskych Mlyňanoch v okrese Zlaté Moravce utrpelo vážne zranenie maloleté dieťa. Nehoda sa stala vo štvrtok vo večerných hodinách, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
K zrážke osobného motorového vozidla Peugeot 308 a maloletého dieťaťa došlo z doposiaľ presne nezistených príčin. Dieťa bolo so zraneniami prevezené leteckou záchrannou službou do nemocnice. Vodič auta, 44-ročný muž, bol podrobený dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania.