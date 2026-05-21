Pokus o vraždu v Maťovských Vojkovciach! Polícia prípad preveruje

MAŤOVSKÉ VOJKOVCE - Polícia preveruje podozrenie zo spáchania obzvlášť závažného zločinu vraždy v štádiu pokusu po štvrtkovom útoku nožom v obci Maťovské Vojkovce v okrese Michalovce. Podozrivú osobu krátko po skutku zadržali príslušníci hraničnej a cudzineckej polície. Košická krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Podľa polície podozrivá osoba z miesta ušla, následne ju však obmedzili na osobnej slobode a v súčasnosti sa podrobuje procesným úkonom. „Poškodená osoba bola posádkou leteckých záchranárov transportovaná do jednej z košických nemocníc,“ uviedla polícia. Presná právna kvalifikácia skutku bude určená po vykonaní potrebných procesných úkonov. Polícia uviedla, že na prípade intenzívne pracuje a ďalšie informácie poskytne, keď to situácia vo vyšetrovaní dovolí.