Nočná MORA sa vrátila! Brychtová moderovala pre SMER: Zobrala TISÍCE, dnes PLAČE v priamom prenose

Katarína Brychtová (Zdroj: TASR - Jakub Kotian)

Spolu s Martinom Nikodýmom sa v roku 2015 objavila ako moderátorka na oslavách MDŽ organizovaných stranou SMER-SD. V tom čase sa snažila všetko vykresliť ako nepolitickú záležitosť. „Páči sa mi myšlienka vzdať úctu ženám a pripraviť pre ne pekný program,“ vyhlásila vtedy Brychtová, pričom tvrdila, že ju nemotivovali peniaze a nešlo ani o politickú podporu.



Po desiatich rokoch však niekdajšia hviezda verejnoprávnej televízie všetko vidí inak. V rozhovore pre portál 360tka priznala, že rozhodnutie účinkovať na smeráckom mítingu ľutuje. „Toto je vec, s ktorou nie som vysporiadaná, ktorá ma mrzí a za ktorú som sa už niekoľkokrát ospravedlnila – rada to urobím opäť, pretože viem, že som vtedy veľa ľudí sklamala,“ priznala s roztraseným hlasom a so slzami v očiach.

Prehovorila aj o zákulisí toho, ako sa k ponuke vôbec dostala. „Oslovili ma. Najprv som si povedala, že veď aj áno, veď nejde o predvolebnú kampaň, robíme to pre ľudí. Potom som to tak zrevidovala s ľuďmi okolo mňa, kde mi všetci povedali, že či som sa úplne zbláznila, tak som ponuku odmietla. Spýtali sa ma však, že či si myslím, že to je dobré rozhodnutie a ja som sa zľakla, že to môže nejakým spôsobom ovplyvniť môj život," prekvapujúco poodhalila Brychtová. V momente si však začala sypať popol na hlavu. „Ale to je moja chyba, že som nevedela stáť za svojim názorom a bolo to pre mňa veľké poučenie. Aj preto nesúdim ľudí tak rýchlo, pretože robíme chyby v živote a podstatné je, aby sme si to uvedomili a nespravili ich znovu.“





Dôvodom prečo na ponuku nakoniec prikývla boli podľa jej slov obavy, že odmietnutie môže ovplyvniť jej pôsobenie vo verejnoprávnej televízii.

Na otázku, či v tom čase prechovávala sympatie k strane SMER, odpovedala jednoznačne. „Nie! Prebohaživého nie! A to je to, keď idete proti svojmu presvedčeniu a svojmu svedomiu a to je zlé. Ja som to zobrala ako prácu. Niektorí kolegovia to robia a nemajú z toho problém a ja z toho problém mám a vadí mi doteraz. Žiadne sympatie tam neboli. To bolo hlúpe, veľmi zlé rozhodnutie.“

V rozhovore sa Katarína Brychtová vyjadrila aj k súčasnej spoločenskej a politickej situácii. „Mňa veľmi vyrušuje, keď sa porušujú základné princípy demokracie a korupcia je obrovským problémom. Žijeme dobu – a to nie len na Slovensku, ale aj v iných krajinách, napríklad si pozrime Ameriku – kedy dostávajú do popredia ľudia, ktorí sú demagógovia a sú populistickí. Najhoršie na tom je, že nevieme, ako by sa to dalo zvrátiť. Čo mi najviac vadí je vulgarizácia spoločenského života a aj v komunikácii medzi ľuďmi. To si myslím, že kedysi nebolo.“

Otvorené priznanie, trpká ľútosť a úprimné ospravedlnenie. Brychtová dnes vie, že pred desiatimi rokmi spravila chybu, ktorú si bude zrejme ešte dlho niesť na pleciach. Škoda, že takto neuvažovala aj v čase, keď prijala za moderovanie niekoľko tisícový honorár...