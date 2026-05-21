Vysielanie obľúbenej šou končí: Po 33 rokoch!

NEW YORK - Moderátor Stephen Colbert vo štvrtok večer uvedie posledné vydanie svojej talkshow The Late Show, ktorá končí po 33 rokoch, informovala agentúra AP, píše TASR.
Oznámenie o zrušení relácie The Late Show sa objavilo krátko po tom, čo Colbert kritizoval rozhodnutie spoločnosti Paramount Global, materskej spoločnosti CBS, zaplatiť 16 miliónov dolárov na urovnanie žaloby podanej prezidentom Donaldom Trumpom počas kampane pred poslednými prezidentskými voľbami v USA. Colbert označil túto dohodu za „veľký tučný úplatok“.
AP pripomenula, že Trump v októbri tvrdil, že jeho šance na výhru vo voľbách poškodila stanica CBS, keď odvysielala dve rôzne verzie odpovede vtedajšej viceprezidentky a prezidentskej kandidátky Kamaly Harrisovej v relácii 60 Minutes. CBS však uviedla, že záznam bol zostrihaný z dôvodu časového obmedzenia a nebol manipulovaný s cieľom skresliť jeho obsah.
CBS trvá na tom, že rozhodnutie zrušiť The Late Show with Stephen Colbert, ktorá mala v danom čase najvyššiu sledovanosť, bolo výlučne finančné a že išlo o náhodu, že k nemu došlo v čase, keď materská spoločnosť Paramount lobovala za schválenie svojej 8,4-miliardovej fúzie so spoločnosťou Skydance Media.
V rovnakom období CBS poverila vedením spravodajskej divízie pravicovo orientovanú novinárku Bari Weissovú, ktorá nemala veľké skúsenosti s televíziou. Colbert začal The Late Show moderovať v roku 2015 po Davidovi Lettermanovi, ktorý reláciu viedol viac ako 20 rokov. Patril medzi najlepšie hodnotených moderátorov nočných talkshow, čiastočne aj vďaka ostrým výpadom proti Trumpovi počas jeho prvého funkčného obdobia. V relácii sa objavovali politici, hudobníci aj filmové hviezdy.