Vyše 60 rokov používa iné meno: Viete, ako sa volá slávny Čech?

PRAHA - Tradičné české vymenil za exotiku! Mnohí ľudia ani netušia, že Felix Slováček pri narodení dostal úplne iné meno. To umelecké používa tak dlho, že tým pôvodným ho volajú už len v rodnom Zlíne.

Muzikant, skladateľ a dirigent Felix Slováček sa narodil 23. mája 1943 ako Antonín Slováček. Dnes mu tak hovoria už len v rodnom Zlíne. „Moji spolužiaci ma tak poznajú, takže ma inak neoslovujú. Nikto mi tu Felix nehovorí. Táto prezývka vznikla až na gymnáziu. Inak som bol odmalička Tonda,” vysvetlil pre iDnes.cz.

Študoval na konzervatóriu v Kroměříži a brnianskej JAMU. Už počas štúdií v Brne hral v orchestri Mirka Foreta a príležitostne aj u Gustáva Broma. V roku 1968 sa presťahoval do Prahy a prijal angažmán v orchestri Karla Vlacha. Rok nato sa stal členom hviezdneho obsadenia orchestra Ladislava Štaidla, ktorý sprevádzal Karla Gotta.

V úvode 80. rokov vystupoval už ako sólista, aj ako dirigent. Na svojom konte má dnes viac než 500 nahraných titulov a dva milióny predaných hudobných nosičov. Do jeho repertoáru partia okrem popu a džezu aj skladby z oblasti klasickej hudby.

Galéria fotiek (2) Zdroj: ČT

K životnému jubileu umelca vychádza CD kompilácia Příběhy lásky 1970 – 2023.Výber 48 piesní zostavili Felix Slováček, Jan Adam a Jan Fiala. Ponúka známe hity od roku 1970 po súčasnosť, v ktorých dominujú speváci a sólový nástroj Slováčka, medzi nimi Chanson d'amour s Jitkou Zelenkovou, Zvonky štěstí s Darinkou Rolincovou a Karlom Gottom, Snad nám to vyjde s Ivetou Bartošovu a Petrom Sepešim, Já chtěla jsem ti báseň psát a Nešlap, nelámej s Hanou Zagorovou, Láska prý s Petrom Dvorským a Karlom Černochom, New York New York s Helenou Vondráčkovou či Samotářka s Luciou Bílou.

Sólové majstrovstvo s klarinetom či altsaxofónom dokladujú aj inštrumentálky Příběh lásky (Love Story), Bělejší než sníh (A Whiter Shade of Pale), Sen lásky (Speak Softly Love z filmu Godfather), Let čmeláka, Tornero, Včelka Mája, Kdepak ty ptáčku hnízdo máš?, Logická píseň (Logical Song) či slávna skladba z filmu Tenkrát na Západě.

Svoje narodeniny už umelec trochu predčasne oslávil koncertom v pražskej Lucerne.

Manželkou Felixa Slováčka je od roku 1983 herečka Dagmar Patrasová, známa pod prezývkou Dáda. Majú spolu dve deti – Felixa a Aničku.