Ruský poslanec šokoval v Dume: Vojna zničí našu ekonomiku! Okamžite ju ukončime

MOSKVA - V ruskom parlamente zaznela nezvyčajne otvorená kritika vojny na Ukrajine. Poslanec upozornil, že rastúce vojenské výdavky pohlcujú štátny rozpočet a krajina podľa neho nebude schopná takýto trend dlhodobo financovať.
V Rusku sa objavil ďalší hlas, ktorý spochybňuje schopnosť krajiny dlhodobo financovať vojnu na Ukrajine. Poslanec Štátnej dumy Renat Sulejmanov z Komunistickej strany varuje, že pokračovanie konfliktu predstavuje pre ruské hospodárstvo čoraz väčšiu záťaž a Moskva by mala usilovať o čo najrýchlejšie ukončenie bojov.
V rozhovore pre regionálny portál Kontinent Sibir politik otvorene vyhlásil, že súčasný model fungovania ekonomiky nemôže podľa neho vydržať neobmedzene dlho. „Je úplne zrejmé, že ekonomika nevydrží dlhodobé pokračovanie špeciálnej vojenskej operácie,“ povedal Sulejmanov.
Takmer polovica rozpočtu smeruje na armádu
Poslanec upozornil najmä na rastúce výdavky štátu na obranu a bezpečnosť. Podľa jeho slov už tieto položky spotrebúvajú približne 40 percent federálneho rozpočtu.
Takýto stav podľa neho výrazne obmedzuje možnosti investovať do modernizácie krajiny, rozvojových projektov či ďalších oblastí ekonomiky. „O akom rozvoji, investíciách a kapitálových výdavkoch sa potom môžeme rozprávať?“ pýtal sa rečnícky.
Hoci zbrojársky priemysel v súčasnosti poskytuje prácu stovkám tisíc Rusov a prináša im pravidelné príjmy, z pohľadu celého hospodárstva ide podľa poslanca o model, ktorý nemožno udržať dlhé roky.
Tanky ľudia nespotrebujú
Sulejmanov zároveň kritizoval vysokú infláciu a tlak na sociálne programy. Tvrdí, že obrovské sumy smerujúce do výroby vojenskej techniky neprinášajú obyvateľstvu priamy úžitok. „Tanky a granáty nemajú žiadnu spotrebnú hodnotu. Ekonomika ich síce vyrába, ale obyvatelia ich nemôžu spotrebovať. Sú to čisté výdavky,“ skonštatoval.
Práve preto podľa neho Rusko potrebuje čo najskôr ukončiť vojnu na Ukrajine. Pokračovanie bojov označil za ekonomicky neudržateľné a rýchly koniec konfliktu za životnú nevyhnutnosť pre krajinu.
Milión veteránov bude hľadať prácu
Ani prípadný koniec bojov by však podľa neho neznamenal okamžitú úľavu. Politik, ktorý v Dumе zastupuje Novosibirskú a Kemerovskú oblasť, upozornil na ďalšiu výzvu, ktorá Rusko čaká po návrate vojakov z frontu.
Podľa jeho odhadov sa na pracovný trh môže vrátiť približne milión veteránov. Štát bude musieť riešiť ich zamestnanie, sociálne zabezpečenie aj ďalšiu podporu.
Obnova okupovaných území si vyžiada miliardy
Ako upozorňuje portál Kyiv Post, Sulejmanov sa dotkol aj témy, o ktorej sa v Rusku verejne hovorí len zriedka. Ide o náklady spojené s obnovou okupovaných a vojnou zničených oblastí Ukrajiny.
Poslanec pripomenul rozsah škôd, ktoré počas konfliktu vznikli, a varoval, že rekonštrukcia bude stáť štát obrovské finančné prostriedky.
„Videl som Mariupoľ aj stepi Chersonskej oblasti. Nezostal tam ani jeden dom... Obnova sa síce už začala, no bude si vyžadovať obrovské rozpočtové výdavky,“ uviedol.
Aj Putin priznal rastúce problémy
Na zhoršujúci sa stav verejných financií nedávno upozornil aj ruský prezident Vladimir Putin. Počas aprílového rokovania vlády priznal, že rozpočtový deficit rastie výrazne rýchlejšie, než Moskva pôvodne očakávala.
Za prvé tri mesiace roka dosiahol schodok federálneho rozpočtu 4,567 bilióna rubľov. Ide o sumu, ktorá už teraz prevyšuje značnú časť plánovaného celoročného deficitu.
Vývoj tak naznačuje, že financovanie vojny zostáva pre ruské verejné financie jednou z najväčších výziev súčasnosti.