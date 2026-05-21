Obavy o Putinovo zdravie: VIDEO Veď ledva chodí, desia sa ľudia na internete

KYJEV - Pozornosť médií mala patriť rokovaniam medzi lídrami Ruska a Číny. Na sociálnych sieťach sa však začalo hovoriť o niečom úplne inom. Ľudia si všimli detaily na záberoch Vladimira Putina, ktoré okamžite vyvolali diskusiu o jeho zdravotnom stave.
Stretnutie ruského prezidenta Vladimira Putina s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom patrilo k najsledovanejším diplomatickým udalostiam posledných dní. Kým oficiálne sa riešili vzťahy medzi Moskvou a Pekingom, časť verejnosti zaujalo správanie ruského lídra počas príchodu na ceremoniál.
Práve krátke videozáznamy zo stretnutia sa začali rýchlo šíriť internetom a vyvolali množstvo komentárov.
Ľudia si všimli zvláštnu chôdzu
Podľa britského denníka Mirror mnohí pozorovatelia upozornili na spôsob, akým Vladimir Putin kráčal po červenom koberci smerom k čínskemu prezidentovi.
Niektorým sa zdalo, že ruský prezident pri chôdzi pôsobil neisto a akoby mal problémy s pravou nohou. Na sociálnych sieťach sa následne objavili rôzne dohady o tom, či nejde o prejav zdravotných ťažkostí.
Na sociálnych sieťach sa okamžite objavili komentáre používateľov. „Veď on nevie chodiť!“ napísal podľa denníka Express jeden z diskutujúcich.
„Takmer sa nevie pohybovať,“ napísal ďalší z používateľov siete X. Ďalší sa pýtal, či nepoužíva exoskelet, zatiaľ čo iní komentovali jeho pomalú a šuchtavú chôdzu.
Diskusia sa rozprúdila aj okolo obuvi
Pozornosť komentujúcich neupútala iba samotná chôdza. Niektorí si všimli aj Putinovu obuv a začali špekulovať, či nemá zvýšenú podrážku.
Mirror pripomenul, že podľa časti pozorovateľov mohol ruský prezident zvoliť topánky, ktoré mu pridávajú niekoľko centimetrov výšky. Dôvodom malo byť aj porovnanie s čínskym prezidentom, ktorý je výrazne vyšší.
Nie je to prvýkrát
Podobné dohady sa okolo Vladimira Putina objavujú už roky. Médiá v minulosti opakovane písali o údajnej obuvi so skrytou platformou, ktorá má opticky zvýšiť jeho postavu.
Podľa viacerých zahraničných médií meria ruský prezident približne 170 centimetrov. Si Ťin-pching je podľa dostupných údajov približne o desať centimetrov vyšší.
Kremeľ sa k špekuláciám nevyjadril a zdravotný stav ruského prezidenta verejne nekomentuje.