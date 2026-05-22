Škandál na Ukrajine: Tajná služba zatýkala policajných náčelníkov! Kryli pornografiu

KYJEV - Ukrajinské bezpečnostné zložky rozbehli rozsiahlu operáciu proti viacerým vysokopostaveným policajným predstaviteľom. Vyšetrovatelia tvrdia, že za pravidelné úplatky údajne chránili nelegálne podnikanie spojené s výrobou a distribúciou pornografického obsahu.
Ukrajinská bezpečnostná služba SBU vykonala razie na policajných pracoviskách v troch regiónoch krajiny. Zásah sa týka podozrení z korupcie medzi policajnými veliteľmi, ktorí mali podľa vyšetrovateľov dlhodobo zabezpečovať ochranu skupinám pôsobiacim v oblasti internetovej pornografie. Informovala o tom BBC News.
Podľa zistení vyšetrovateľov mali podozriví funkcionári za pravidelné platby ignorovať porušovanie zákonov a zároveň poskytovať prevádzkovateľom nelegálneho biznisu informácie o pripravovaných policajných kontrolách či zásahoch.
Vyšetrovanie zasiahlo tri oblasti
Podozrenia sa týkajú predstaviteľov polície v Ivano-Frankivskej, Ternopiľskej a Žytomyrskej oblasti.
Generálny prokurátor Ruslan Kravčenko uviedol, že vyšetrovatelia odhalili systém, ktorý mal zabezpečovať bezproblémové fungovanie siete takzvaných „pornokancelárií“. V nich sa podľa obvinení vytváral erotický a pornografický obsah určený na šírenie prostredníctvom internetu.
Medzi zadržanými sú aj vysokí policajní funkcionári
SBU oznámila, že v rámci operácie zadržala šéfa hlavného policajného riaditeľstva v Ivano-Frankivskej oblasti, prvého zástupcu policajného náčelníka v Ternopiľskej oblasti a jedného zo zástupcov policajného vedenia v Žytomyrskej oblasti.
Vyšetrovanie sa dotklo aj policajného vodiča, ktorého úrady považujú za sprostredkovateľa pri odovzdávaní peňazí medzi zainteresovanými osobami.
Pornografia zostáva na Ukrajine trestným činom
Ukrajinská legislatíva naďalej považuje výrobu, predaj a šírenie pornografie za trestný čin. Za porušenie zákona hrozia sankcie od finančných pokút až po viacročné väzenie.
V závislosti od závažnosti prípadu môžu tresty siahať od pokuty vo výške 1 700 hrivien až po sedem rokov odňatia slobody.
Debata o zmene zákona pokračuje
Otázka legalizácie pornografie sa na Ukrajine diskutuje už niekoľko rokov. Pred dvoma rokmi bol do parlamentu predložený návrh na zrušenie trestnoprávnej zodpovednosti za tento druh činnosti, no zákonodarcovia ho zatiaľ neprijali.
BBC zároveň pripomína, že ukrajinské úrady v minulosti riešili aj prípady hercov a herečiek z pornopriemyslu, ktorí čelili obvineniam pre podozrenia z daňových únikov a neplnenia daňových povinností.