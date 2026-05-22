Krutý osud českej herečky: Rakovina udrela tretíkrát!

Herečka Chantal Poullain si prešla ďalším náročným obdobím. Po dvoch predchádzajúcich onkologických diagnózach ju zasiahla ďalšia ťažká správa – tentoraz jej lekári odhalili nádor na pľúcach. O svojom boji otvorene prehovorila v relácii 13. komnata, kde priznala, že na niekoľko mesiacov úplne zmizla z verejného života.
„Od decembra do marca som sa trochu stratila zo sveta,“ uviedla s tým, že za jej neprítomnosťou stála náročná liečba aj operácia. Prvým varovaním bola nezvyčajne silná únava, ktorá ju sprevádzala každý deň. Napriek dostatku spánku cítila, že s jej telom niečo nie je v poriadku. „Bola som unavená od rána do večera, aj keď som spala osem hodín, a niečo mi hovorilo, že to nie je normálne,“ opísala.
Nepríjemná diagnóza prišla len krátko po zdravotných komplikáciách jej bývalého manžela Bolka Polívku, ktorý počas divadelného predstavenia prekonal mozgovú mŕtvicu. Krátko nato si podobne šokujúce správy vypočula aj samotná herečka. „Oznámili mi, že mám ďalší nádor – rakovinu pľúc,“ povedala. Pôvodne mala podstúpiť menej invazívny zákrok, no situácia si napokon vyžiadala rozsiahlejšiu operáciu.