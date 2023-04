Život hereckej hviezdy poznačený tragédiou: Milovaná matka spáchala samovraždu!

José Pedro Balmaceda Pascal sa narodil v Santiagu v Čile. Z hlavného mesta tejto juhoamerickej krajiny však s rodičmi odišiel skôr, ako oslávil svoje prvé narodeniny. Jeho rodičia boli totiž prenasledovaní politickým režimom, a tak sa jeho rodina presunula do Dánska, kde získala politický azyl.

Tam však dlho nevydržali a presťahovali sa do USA, kde nakoniec zostali žiť. Práve tu sa z Pedra stal uznávaný herec. Objavil sa v niekoľkých filmoch, ako sú napríklad Wonder Woman 1984 či Kingsman: Zlatý kruh.

Oveľa väčšie úspechy mu však priniesli seriály. Pascal sa totiž objavil v úspešných projektoch, ako sú napríklad Narcos, Game of Thrones, Mandalorián či The Last of Us. Práve posledný menovaný počin mu priniesol doteraz najväčiu pozornosť. Seriál z dielne HBO sa totiž takmer okamžite stal celosvetovým hitom a v sledovanosti lámal jeden rekord za druhým.

Rodinná tragédia

Jeho kariéra však v začiatkoch taká úspešná nebola. Aj keď sa herectvu venoval od dectva, jeho najväčšie úspechy prišli až neskôr. Cestu za hviezdnou kariérou pribrzdila aj samovražda jeho milovanej matky. Tá si siahla na život v roku 2000.

„Bola tou najdôležitejšou osobou môjho života. Myslím na ňu každý deň. Môj život žijem pre ňu, aj keď tu už nie je. Strata najdôležitejšieho človeka vášho života, zistenie, že niečo také je vôbec možné a že vaše najväčšie obavy sa môžu naplniť, je niečo, čo sa nedá vysvetliť. Môj život sa jej smrťou predelil na dve časti," povedal Pascal pre magazín Paula v roku 2017.

V roku 2021 si prostredníctvom svojho profilu na sociálnej sieti Instagram pripomenul svoju matku v deň, kedy by oslavovala narodeniny. „Mama, na tejto fotke si v Dánsku, keď si mala 22 rokov. Bola si vydatá, bola si utečenec a mala si 2 deti. O pár rokov si mala ďalšie dve deti, syna a dcéru. Máme sa dobre a staráme sa o seba. Neprejde deň, kedy by si s nami nebola a kedy by sme si nevážili, čo si pre nás urobila," napísal v emotívnom príspevku Pascal.