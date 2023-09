TRAGICKÁ SMRŤ televízneho ženícha (†36): S autom sa zrútil zo 70-metrového útesu!

(Zdroj: pixabay)

SYDNEY - Radosť rodiny sa zmenila na obrovský žiaľ. Televízna hviezda Charlie Newling, ktorý sa preslávil v austrálskej verzii šou The Bachelorette, sa len pred ôsmimi týždňami tešil z narodenia svojho druhého dieťaťa. V sobotu však pri tragickej dopravnej nehode prišiel o život. Mal len 36 rokov.

Charlie Newling sa dostal do povedomia verejnosti v roku 2018, keď sa objavil v austrálskej verzii reality šou The Bachelorette, kde si hľadal nevestu. Do jednej zo súťažiacich sa napokon zaľúbil, avšak ich vzťah nemal dlhé trvanie.

Jeho súčasnou priateľkou bola Kristal Taylor, s ktorou chodil od januára roka 2021. V posledných týždňoch prežívali najkrajšie obdobie v ich vzťahu, keďže sa im narodilo ich prvé spoločné dieťa. Pre Newlinga išlo o druhé dieťa, keďže z predchádzajúceho vzťahu má 13-ročného syna.

Obrovskú radosť v rodine však vystriedala tragédia. Podľa informácii Daily Mail mal totiž Austrálčan v sobotu v okrajovej časti Sydney nehodu, počas ktorej so svojím autom spadol zo 70-metrového útesu. Jeho auto okamžite začalo horieť a miestni obyvatelia privolali pomoc. Avšak záchranári už Newlingovi nevedeli pomôcť.

