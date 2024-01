Slávny herec ukázal krásnu sestru: Táto sexica bola pred pár rokmi ešte chlap!

Pedro Pascal (Zdroj: SITA)

Pedro Pascal sa zviditeľnil hlavne vďaka svojím hereckým výkonom v známych počinoch, ako sú napríklad Mandalorián, Narcos či The Las of Us. Veľa fanúšikov si však získal aj vďaka svojmu gestu, ktorým v roku 2021 podporil svoju sestru Lux. Tá v tom čase prechádzala zmenou pohlavia.

Lux sa narodila ako Lucas Balmaceda a svoju premenu opísala vo viacerých rozhovoroch. Na vzťahu s jej slávnym bratom to však nič nezmenilo a dvojica sa objavila bok po boku aj počas odovzdávania cien Emmy.

Aj keď sa v predchádzajúcich dňoch veľa hovorilo o ortéze Pascala, ktorú pravidelne ladí so svojimi outfitmi, tentoraz to bolo inak. Značnú pozornosť si ukradla práve Lux, ktorá sa na podujatí objavila v elegantných čiernych šatách a pri pohľade na ňu by len málokto povedal, že prišla na svet ako chlap.

Pedro Pascal, Lux Pascal (Zdroj: SITA)