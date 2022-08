Zabávač Petr Novotný po zdravotných problémoch: Neveril som, že sa tohto dožijem!

Petr Novotný sa narodil 6. augusta 1947 v Olomouci. Študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. S moderovaním začínal najskôr ako konferencier hudobnej skupiny Greenhorns. Potom dlhé roky pôsobil ako spíker hudobnej skupiny Fešáci, s ktorou spolupracuje dodnes.

Postupom času sa stal vyhľadávaným estrádnym zabávačom. Je pre neho charakteristický priamočiary humor a prehnaná mimika. Je päťnásobným držiteľom titulu Osobnosť televíznej zábavy roka v ankete o najobľúbenejšiu tvár a program televíznych obrazoviek TýTý.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Tv Nova

Pôsobil tiež ako producent. Jeho zrejme najväčšou producentskou akciou bol megakoncert Nedvědi na Strahove, teda koncert bratov Jana a Františka Nedvědovcov a ich hostí na pražskom štadióne, ktorý 21. júna 1996 sledovalo okolo 70-tisíc divákov. Má vlastnú vydavateľskú a umeleckú agentúru 6P, ktorá zastupuje celý rad známych a populárnych osobností.

Petr Novotný bol tiež známy ako veľký kulinár. Medzi jeho koníčky patrilo aj cestovanie. Na cestách zhromažďoval informácie a príbehy, ktoré potom knižne vydával. Na svojom konte má nejednu cestopisnú či kuchársku knihu.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Tv Nova

Vždy optimisticky naladeného Novotného však od októbra 2013 trápia aj rôzne zdravotné ťažkosti. Prekonal mŕtvicu a o tri roky neskôr mu zlyhali obličky. Potom sa jeho telo muselo popasovať aj s náročnou operáciou srdca.

Začiatkom roka 2018 ho zas museli pre zlyhávanie organizmu dokonca uviesť na 60 hodín do umelého spánku. Neskôr mu orgány začali síce pracovať, ale ukázalo sa, že by potreboval operáciu prostaty. Narkóza by však bola pre jeho organizmus veľkým riskom.

Po všetkých týchto ťažkostiach sa niet čo čudovať, že zabávač už trávi čas viac-menej len v kruhu svojej rodiny. Keďže však oslavuje jubileum, pred pár dňami ho navštívili kamaráti z kapely Fešáci. „Ani som neveril, že sa75. narodenín dožijem,” povedal pri tejto príležitosti Novotný denníku Aha! „Som komik vo výslužbe, denne sa snažím dôjsť aspoň k smetiakom. Mám radosť z vnúčat,” dodal.